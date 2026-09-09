SESTŘIH: Jablonec - Baník 3:0. Bizarní zásah VAR, životní gól Nováka i brankář na nosítkách
Další rána pro fotbalisty Baníku. V dohrávce 5. kola Chance Ligy prohráli v Jablonci 0:3 a zůstávají ve skupině o záchranu. Nejprve to vypadalo, že hosté půjdou do vedení, gól Matěje Chaluše ale neplatil kvůli ofsajdu. Při akci se zranil domácí brankář Klemen Mihelak, který musel opustit hřiště na nosítkách. Vzápětí se nádherně trefil Filip Novák. Smutný hrdina zápasu Chaluš viděl po zásahu VAR červenou kartu a domácí se dvakrát trefili zásluhou Antonína Růsek a Matěje Polidara. Severočeši tak zareagovali na porážku z derby a vyhoupli se na pátou příčku.
Třetímu gólu Jablonce předcházela bizarní situace. Gól Matěje Polidara původně platil. Rozhodčí u videa ale přehlédli jednoho bránícího hráče, který vystavoval jabloneckého útočníka do neofsajdové pozice. Sudí Aleš Mach tak nejprve po zásahu VAR vrátil z půlky míč k brankáři Martinu Jedličkovi, aby ho o pár sekund později branku uznal.
Oba týmy nastoupily ofenzivně naladěné. První šanci měl v úvodu domácí Hollý, ale hlavou zakončil nepřesně stejně jako na druhé straně ostravský Jurečka. Iniciativy se postupně chopili domácí, většinu akcí táhla dvojice Alioum a Hollý.
Slezané se v 36. minutě chvíli radovali z vedení, když Chaluš po standardní situaci poslal míč do sítě. Gól ovšem neplatil, rozbor u videa odhalil, že jeho autor byl 22 centimetrů v ofsajdu. Zároveň se srazil s jabloneckým brankářem Mihelakem, jehož musel vystřídat Hanuš.
Regulérní branku vstřelili až Severočeši. Baník sice nejprve standardní situaci odvrátil, míč se však dostal k Novákovi a zkušený obránce ve 44. minutě výstavní trefou překonal Jedličku. Otevřel si střelecký účet v ligové sezoně. V dlouhém nastavení prvního poločasu mohl vyrovnat Gilbert, ale Hanuš pokus vyrazil na rohový kop.
V nástupu do druhé půle Chaluš stáhl unikajícího Aliouma a rozhodčí Mach ho po zásahu od videa a rozboru u monitoru vyloučil. Baník oslabení nezvládl, po Polidarově centru se v 55. minutě hlavou poprvé v ligové sezoně trefil Růsek. Kouč Ostravy Skuhravý, který hrával za Jablonec a pak ho i trénoval, poslal na trávník postupně čtyři nové hráče, ale vývoj zápasu už nezvrátil.
O poslední branku se v 70. minutě po spolupráci s Hollým postaral Polidar. Jablonec měl i další šance, ale skóre se už nezměnilo. Baník zůstal jen se čtyřmi vstřelenými góly nejhorší v lize.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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