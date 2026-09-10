Skuhravého nový Baník: tlak na presink, méně výstavby. V čem je Škrkoň nejlepší v lize?
Zahodit do koše minulou tragickou sezonu a pokusit se vybudovat nový, lepší, sebevědomý Baník: to je úkol pro kouče Romana Skuhravého, který v právě probíhajícím ročníku zatím drží ostravský tým ve středu tabulky. „Tlak na presink, vysoké zisky míče, ale také méně výstavby a mezihry,“ popisuje v novém díle pořadu iSkaut aktuální herní tvář Slezanů datový analytik Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta.
Řeč dojde i na letní posily Baníku pohledem dat – ale i na zajímavé mladé tváře. „Jiřího Míčka data charakterizují jako takový chaloupkovský tip,“ nabízí Kadrnožka srovnání se stoperským esem pražské Slavie. A v čem je vytáhlý útočník Vít Škrkoň dokonce nejlepší v celé lize?
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# Tým Z V R P Skóre B 1 7 5 2 0 21:5 17 2 7 5 1 1 10:4 16 3 6 4 2 0 15:6 14 4 7 4 1 2 13:8 13 5 7 4 1 2 10:6 13 6 7 4 1 2 15:13 13 7 7 4 1 2 10:9 13 8 7 3 2 2 6:6 11 9 7 2 4 1 14:12 10 10 7 3 0 4 13:12 9 11 7 3 0 4 4:13 9 12 6 1 3 2 6:9 6 13 7 1 1 5 6:16 4 14 7 0 3 4 5:12 3 15 7 0 2 5 5:12 2 16 7 0 0 7 6:16 0