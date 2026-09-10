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Skuhravého nový Baník: tlak na presink, méně výstavby. V čem je Škrkoň nejlepší v lize?

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Skuhravého syrový Baník: tlak na presink, méně výstavby. V čem je Škrkoň nejlepší v lize? • Zdroj: isport.tv
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Chance Liga
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Zahodit do koše minulou tragickou sezonu a pokusit se vybudovat nový, lepší, sebevědomý Baník: to je úkol pro kouče Romana Skuhravého, který v právě probíhajícím ročníku zatím drží ostravský tým ve středu tabulky. „Tlak na presink, vysoké zisky míče, ale také méně výstavby a mezihry,“ popisuje v novém díle pořadu iSkaut aktuální herní tvář Slezanů datový analytik Jakub Kadrnožka ze společnosti Opta.

Řeč dojde i na letní posily Baníku pohledem dat – ale i na zajímavé mladé tváře. „Jiřího Míčka data charakterizují jako takový chaloupkovský tip,“ nabízí Kadrnožka srovnání se stoperským esem pražské Slavie. A v čem je vytáhlý útočník Vít Škrkoň dokonce nejlepší v celé lize?

Kompletní epizody podcastu iSkaut sledujte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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