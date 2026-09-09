Zklamaný Kováč: Na Plzeň je tohle málo. U někoho musíme zapracovat na větším drajvu
Bod za remízu 0:0 jako trenér Plzně musí z Hradce brát, domácí měli v celkovém součtu větší převahu. Radoslav Kováč ocenil, že mužstvo udrželo podruhé za sebou nulu vzadu, zároveň se mu nelíbil výkon, který jeho tým na východě Čech předvedl. „Umíme stoprocentně hrát lépe,“ zdůraznil po středeční ligové dohrávce západočeský kouč.
Je z vás cítit nespokojenost. Čekal jste od týmu v Hradci víc?
„Narovinu – nula a bod vzadu jsou jediné pozitivní věci. Zápas z naší strany nebyl dobrý. Bylo tam moc ztrát míčů, až jsem z toho byl překvapený. Pořád si načítáme charaktery hráčů, jak kluci vyskočí v nekomfortní zóně. Jsem určitě zklamný z výkonu, nebyl dobrý. Na Plzeň je to málo. Tým stoprocentně umí hrát daleko lépe, než co tady předvedl.“
O poločase jste dvakrát střídal. Byl jste hodně hlasitý?
„Střídal bych daleko víc, než dva hráče. Ale to nešlo udělat, pak chybí střídání třeba v závěru zápasu. Oživili jsme to Ladrisem (Tomášem Ladrou), Kabo (Christophe Kabongo) tam měl pár dobrých věcí. Také Saša Sojka si říká o větší minutáž. Jde na hřiště pracovat, sprintovat, zaslouží si daleko víc šancí a dostane je.“
Co další hráči?
„Někteří v sobotu na Artisu neodehráli úplně celé utkání, čekal bych od nich daleko víc energie i lepší mentalitu. Hlavně nahoře to nebylo ideální, proto jsme do toho sáhli už v poločase. Pak jsme se zlepšili, ale pořád máme co ladit. Noví hráči pořád nejsou kondičně tam, kde si představujeme. Je to logické, jsou tady zhruba týden. Musím pochválit mladého Pališčáka. Je to ročník 2007 a zvládl to velmi dobře, třeba i v soubojích. Byl to pro něj velmi těžký test.“
Naopak třeba Sampson Dweh neodehrál dobrý zápas.
„Na Artisu to přitom zvládl velmi dobře. Má to teď přes nohu složitější, to dobře víme. Ale hráli jsme pomalu, musíme to rychleji otáčet do stran, rozbíjet tím kompaktní blok soupeře. Několikrát jsme naopak zahráli balon do středu hřiště, to si ještě musíme vyříkat. Příště podat stoprocentně jiný výkon, než dneska.“
Jak vyladit Prince Adua, aby podával ideální výkony každý zápas?
„Na Artisu odehrál šedesát minut, tam se mi líbilo, jak pracoval bez míče. Byl na ose, ve správných prostorech, sprintoval a byl náročný. Dneska když chvilku neměl balon, hned si odskakoval do stran, nedržel správnou strukturu. Musíme na něj být nároční, mluvit s ním. Fotbalista je to výborný, ale je třeba, aby výkony podával každé tři dny. Ve chvíli, kdy nemá den, musí pro tým udělat něco navíc, třeba právě v prácí bez míče.“
Postupně v Plzni poznáváte celý tým. Co vám zatím uplynulé zápasy řekly?
„Jednoznačným problémem je konzistence. Vyhráli jsme na Artisu, teď zase nebyl první poločas nic moc. Plzeň jezdí takové zápasy vyhrávat. Proti nám stál dobrý soupeř, měl na přípravu o den méně (Hradec hrál v neděli doma se Spartou), ale měl více energie. My do toho musíme dát větší drajv, jít se na hřiště víc rozbít. U některých na tomhle musíme zapracovat. Charakter a srdce vyhrávají podobné zápasy.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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