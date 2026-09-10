Skuhravý: Někdy dostanete na prd*l, ale týmu věřím. Elbel si zaslouží druhou šanci
Na čtyřgólový příděl z Boleslavi navázal třígólovým v Jablonci. Přitom herně Baník až do vyloučení Matěje Chaluše nevypadal špatně a v dohrávce 5. kola Chance Ligy se hrál naprosto vyrovnaný zápas. „Hráčům bezmezně věřím. My to zlomíme!“ burcuje trenér Roman Skuhravý. Vyjádřil se i ke kontroverznímu příchodu Jakuba Elbela, potrestaného v korupční kauze. „Je to pro mě absolutně nepřijatelná věc, ale každý by měl dostat druhou šanci,“ řekl kouč Baníku.
Další vysoká prohra. Jak vám je?
„Každé mužstvo se někdy dostane do takovéhle nepříjemné situace. Paradoxně je to v době, kdy nemám pocit, že bychom byli herně nekonkurenceschopní. Bohužel naše boxová hra, jak v útoku, tak v obraně, teď není taková, jako v dřívějších zápasech. Dostali jsme sice krásný gól na 0:1, ale z mého pohledu z jednoduše dohrané standardní situace, kdy nám chyběl tlak nad boxem.“
Dorazila vás červená karta krátce po přestávce?
„Ano. Cítili jsme šanci s tím něco udělat a necháme se dětinsky vyloučit. V takovém zápase a v této situaci to bolí. V té chvíli bylo po zápase. Trápíme se ve finální fázi, ale i v defenzivě. Trochu nám chybí agresivita, ale je to prostě špatné období a vůbec nepochybuji, že mužstvo se s tím popere.“
VAR vás nešetřil. Nejprve odvolal gól Chaluše a pak zapříčinil jeho vyloučení. Přišlo vám oprávněné?
„Někdy se rozhodne pro jednu stranu, někdy pro druhou. Teď jsem se na to ještě díval a byl to takový zákrok… Budu to řešit s Chalušem, protože dal VARu příležitost. Chytrost hráče spočívá v tom, že útočníka rozhodí a potom pustí. Nemůžu to rozhodčím zazlívat. Náš gól potom asi byl ofsajd, s tím nemám problém. Hrajete na hraně a jednou to vyjde, jednou ne. Mrzí mě to, protože jsme strašně moc chtěli dát gól, protože takovou anomálii jsem nezažil. S tím ale nic neudělám.“
Třetí gól nejprve VAR odvolal a záhy znovu uznal. Zažil jste někdy něco podobného?
„Nic takového jsem nezažil. Dlouhodobě se potýkám s tím, že u nás VAR trvá strašně dlouho. Je jedno, o co se jedná, ale pro oba týmy je to nepříjemné. Prý tam zapomněl na jednoho hráče. Tohle byla chyba a verdikt měli o chvilku odložit. V tomto zápase už gól na 3:0 nehrál takovou roli, ale za stavu 0:0 by to bylo hrubé ovlivnění zápasu.“
Dva zápasy po sobě jste prohráli na produktivitu. Jak to zvládá trenér?
„Nezažívám to poprvé, to je prostě trenérský život. Hráče budu podporovat a bezmezně jim věřím. Začneme to dávat a zlomíme to. Tohle prostě musíme přežít. Největší problém je – a tady jsme se k tomu párkrát uchýlili – když začneme hrát něco jiného, než chceme. Teď nemůžeme všechno řešit do detailu, protože mentalita hráčů po dvou výpraskách není dobrá, ale mám chladnou hlavu a věřím, že kormidlo otočíme.“
V Hradci vám dělal problémy Umar, v Boleslavi Solomon a v Jablonci Alioum. Neměli byste vzadu něco změnit? Třeba přejít do systému na čtyři obránce?
„Vůbec. Má to dvě roviny. Zaprvé: zápas proti Boleslavi (0:4) jsem si opravdu pečlivě analyzoval a všechny situace vycházejí z toho, jak jsme koncentrovaní. Myslím, že Míček hrál na Aliouma velice dobře, ale tohle vzniklo po takovém faulu a obrana byla rozhozená.“
A ta druhá rovina?
„Baník si vloni zažil, jaké je skákat z jednoho systému do druhého… Vím, kam směřujeme, musím být trpělivý. Novináři a fanoušci můžou mít jiný názor. To unesu. Něco jsem si naplánoval, nesu kůži na trh, a buď to vyjde, nebo ne. Nesu odpovědnost za poslední výsledky, protože nutím hráče do něčeho, o čem asi sami ještě nejsou stoprocentně přesvědčení. Ale opakuji, že i kdyby to mělo být basebalkou, tak to prostě budou umět, protože vím, že na to mají a že to funguje. Někdy ale dostanete na prdel a vypadáte před celým národem jako trouba.“
Máte navzdory posledním výsledkům pocit, že se tým posouvá dopředu?
„Jsem o tom stoprocentně přesvědčený. S Olomoucí to byl skvělý zápas proti skvělému soupeři defenzivně i fotbalově. V Mladé Boleslavi i v Jablonci jsme odehráli velice dobrou první půli, ale zkouší nás to. Posun vidím, ale už dávno mě nezajímá krása. Chci kvalitu ve hře, herní sebevědomí, zodpovědnost, celý mix. K tomu musíte dávat góly a zároveň je nedostávat. Herně se posouváme, ale máme neustále velké rezervy.“
Mezi fanoušky rezonuje příchod Jakuba Elbela zapojeného v korupční kauze. Souhlasil jste s jeho příchodem i vy?
„Kuba Elbel je úplně stejný případ jako David Látal. K němu jsem se před časem jasně vyjádřil a na mém názoru se vůbec nic nemění. To znamená, že korupční aféra je pro mě absolutně nepřijatelná věc. Svět ale není černobílý a rozhodli jsme se, že oběma dáme druhou příležitost, protože si ji každý zaslouží. V celém klubu jsme o tom strašně moc přemýšleli. Myslím si, že každý by měl dostat druhou šanci.“
Jak se vám Elbel hodí herně a kolik dostane prostoru na hřišti?
„Právě teď je zraněný a navíc mu strašně dlouho chybí herní praxe. Domluva s ním je jasná – záleží jen na něm, jakým způsobem si vezme roli v týmu. Po doléčení zranění nás musí v béčku přesvědčit, že si druhou šanci zaslouží.“
S doplněním kádru na konci přestupového období jste spokojeni?
„Byl jsem spokojený s kádrem od začátku. Hráče si nikdy nevybírám. Dostali jsme nabídku, abychom měli renomované hráče, ale pro něco jsme se rozhodli a tou cestou chceme jít, i když nás čekají nástrahy. Ale vím, že na konci vyhrajeme my.“
Co čekáte od nově příchozího wingbeka Rhodriho Smitha?
„Hrozně se na něj těším, protože jsme skautovali spoustu hráčů a on vypadá velice zajímavě jak v ofenzivě, tak v defenzivě. Opravdu málokdy vidím u wingbeka vyváženost v obou fázích hry. Měl možnost jít do Turecka, ale od spoluhráče Dominika Pecha v Young Boys Bern dostával spoustu informací a přišel perfektně připravený. O Baníku ví úplně všechno. Vybral si nás a my jsme si vybrali jeho. Je to pro nás klíčová pozice, protože ani v tréninku jsme neměli hráče, který by tam mohl naskočit. Teď budeme dělat všechno pro to, aby se aklimatizoval co nejrychleji a mohl co nejdřív nastoupit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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