Brněnské derby po 90 letech! Posune se Sparta z desátého místa? Zlín poprvé s Hoftychem
O víkendu nás čeká osmé kolo české nejvyšší fotbalové soutěže a zase se bude na co dívat! Sparta přivítá po dvou ligových porážkách na Letné nebezpečný Jablonec. Diváci v Brně uvidí derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Derby jako Brno se vrací po 90 letech! Slavia zajíždí do Teplic a rekordí může být Zlín. Pokud Ševci prohrají i osmý ligový zápas v sezoně, překonají Duklu. Víc informací, tipů a statistik se dozvíte v nejnovější epizodě Footcast Preview.
Zápas kola: Sparta Praha - Jablonec
Sparta v lize prohrála dvě utkání po sobě. Nejprve v derby a poté v Hradci Králové. Tým Briana Priskeho splnil ve středu povinnost, když zvítězil na hřišti druholigového Žižkova 5:0, když se hattrickem blýskl Matyáš Vojta. Proti Jablonci to však bude jiná písnička. Hosté čekají boje v Konferenční lize a ve středu doma sekli Baník 3:0. Oba trenéři jsou vyznavači kombinančího fotbalu a rozhodně se bude na co dívat.
Hráč ke sledování: Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno)
Čtyřgólový útočník brněnské Zbrojovky se na startu ročníku při chuti a domácí celek bude potřebovat jeho gól i kvalitní výkon v derby jako sůl. Vašulín by svou komplexností mohl dělat defenzivě Artisu velké problémy. Hostující obrana je stále nesehraná a umí vymyslet pořádné okno. Zbrojovka je nepříjemná a půjde za vítězstvím.
Je před námi 8. kolo, ve kterém se rozdá dalších 24 ligových bodů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|89%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
83%
15%
Slovan Liberec
|2%
|0%
81%
16%
Viktoria Plzeň
|3%
|0%
75%
21%
Jablonec
|1%
|0%
54%
35%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
43%
41%
16%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
42%
41%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
39%
41%
20%
Teplice
|0%
|0%
33%
44%
23%
Baník Ostrava
|0%
|1%
22%
43%
35%
Bohemians 1905
|0%
|2%
13%
36%
51%
Zbrojovka Brno
|0%
|3%
11%
36%
53%
Slovácko
|0%
|17%
10%
88%
Pardubice
|0%
|20%
9%
90%
Artis Brno
|0%
|23%
92%
Zlín
|0%
|33%
96%