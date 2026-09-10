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Brněnské derby po 90 letech! Posune se Sparta z desátého místa? Zlín poprvé s Hoftychem

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Footcast Preview před zápasem Teplice - Slavia • Zdroj: iSport.cz
Radost hráčů Artisu
Alexis Alegue z Artisu Brno (uprostřed) slaví se spoluhráči gól
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník slaví s hráči vyhrané utkání
Stanislav Dostál ze Zlína inkasuje branku
Gólová euforie Zbrojovky
Daniel Vašulín z Brna a Jakub Černín z Zlína
Daniel Vašulín se raduje z gólu
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iSport.cz
Chance Liga
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O víkendu nás čeká osmé kolo české nejvyšší fotbalové soutěže a zase se bude na co dívat! Sparta přivítá po dvou ligových porážkách na Letné nebezpečný Jablonec. Diváci v Brně uvidí derby mezi Zbrojovkou a Artisem. Derby jako Brno se vrací po 90 letech! Slavia zajíždí do Teplic a rekordí může být Zlín. Pokud Ševci prohrají i osmý ligový zápas v sezoně, překonají Duklu. Víc informací, tipů a statistik se dozvíte v nejnovější epizodě Footcast Preview.

Zápas kola: Sparta Praha - Jablonec

Sparta v lize prohrála dvě utkání po sobě. Nejprve v derby a poté v Hradci Králové. Tým Briana Priskeho splnil ve středu povinnost, když zvítězil na hřišti druholigového Žižkova 5:0, když se hattrickem blýskl Matyáš Vojta. Proti Jablonci to však bude jiná písnička. Hosté čekají boje v Konferenční lize a ve středu doma sekli Baník 3:0. Oba trenéři jsou vyznavači kombinančího fotbalu a rozhodně se bude na co dívat.

Hráč ke sledování: Daniel Vašulín (Zbrojovka Brno)

Čtyřgólový útočník brněnské Zbrojovky se na startu ročníku při chuti a domácí celek bude potřebovat jeho gól i kvalitní výkon v derby jako sůl. Vašulín by svou komplexností mohl dělat defenzivě Artisu velké problémy. Hostující obrana je stále nesehraná a umí vymyslet pořádné okno. Zbrojovka je nepříjemná a půjde za vítězstvím. 

Je před námi 8. kolo, ve kterém se rozdá dalších 24 ligových bodů. Sledujte další díl Footcast Preview na Oneplay Sport 1 ve čtvrtek od 20.00, abyste se lépe zorientovali.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
89%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Viktoria Plzeň
3%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Baník Ostrava
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%3%
Slovácko
0%17%
Pardubice
0%20%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%33%
Predikce aktualizována: 10. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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