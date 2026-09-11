Hoftych o nástupu na lavičku Zlína: Krizové řešení. Trh se změnil, jeho tempu nestačíme
Elán má. Od Pavla Hoftycha (59) nečekejte, že před hráče Zlína předstoupí s poraženeckou náladou. Tým, který za sedm kol neuhrál jediný bod, zkusí po Bronislavu Červenkovi zvednout. Ideálně okamžitě, hned v neděli proti Hradci Králové. Žádné posily těsně před koncem přestupního termínu nedostal, byť měl klub zájem o olomouckého Spáčila či plzeňského Boháče. „Tempu trhu nestačíme, je to spojené s investicemi do kádru,“ připouští (staro)nový kouč, jenž souběžně vykonává funkci sportovního manažera. „Ve fotbale máte hlavu v oprátce pořád,“ říká.
Stojíte si za letními příchody?
„Úplně všechny posily netrefí nikdo. Jedeme v módu loňského a předloňského roku. Tvrdím, že hráči, které jsme přivedli v létě, jsou úplně stejní jako ti, co přišli před rokem. Akorát trh se tak změnil, že jeho tempu nestačíme. Ty hráče můžeme dostat nahoru jedině tím, že budeme tým s chemií, budeme bojovnější, důraznější. Loni na podzim se někdy od patnáctého kola odskočilo do větší snahy hrát fotbal na držení míče. Není náhoda, že se od té doby prohrálo nějakých dvaadvacet utkání z devětadvaceti. Hráči mají určitý strop. Jakmile z toho okna vyskočí třeba tři hráči, kteří si uleví a budou chtít jít jiným směrem, tým na to mít nebude. Když jsem viděl, jak proti Plzni makali zpátky Van Buren, Čvančara nebo Trubač, říkám si: Když můžou oni, tak proč ne tento mančaft?!“
Vy jste převzal tým po odvolaném Bronislavu Červenkovi. Do Zlína jste se ale vracel s tím, že ho rozhodně nebudete trénovat. Proč jste změnil názor?
„Je to krizové řešení situace. Bohužel máme sedm zápasů a nula bodů. S Broňou jsme se bavili o tom, že mužstvo určitě mělo na to, aby uhrálo čtyři, pět bodů. Hledalo se řešení a padlo to na mě. Trenéra odjinud jsme ani jednou neřešili. Vycházíme z toho, že je sezona rozjetá a moc trenérů ho nezná. Víte, že není úplně jednoduché sem zapadnout. Většinou tu měli úspěchy trenéři, kteří znali místní prostředí. Většina hráčů přišla za mého působení. Myslím,