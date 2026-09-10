Odmítl sudí Černý v Hradci VAR správně? A podpultové informace z komise rozhodčích
Dvě dohrávky Chance Ligy a v nich dvě kontroverzní situace. Plus jedna navrch, trochu smutná, víc komická. Plzeň už podávala protest proti vyloučení, Baníku se nelíbí stejná karta. A komise rozhodčích zase bude mlčet, takže nezjistíme, zda sudí podle ní chybovali, nebo ne.
Nejdřív půjdeme do Hradce Králové. Tam dorazila Plzeň i s Denisem Vavrem v základní sestavě. Slovenský stoper utkání nedohrál, protože v 90. minutě rozjel do vysoké rychlosti sáňky, kterými hrozil srazit hradeckého Abdullahiho Umara.
To se nepovedlo jenom proto, že domácí útočník výrazně nadskočil. Vavro ho proto úmyslně ve vzduchu podrazil.
Rozhodčí Dalibor Černý ukázal rovnou červenou kartu. Podle zápisu za podražení za použití nepřiměřené síly. Doslova takto: „Červená karta během zápasu. Surová hra, podražení soupeře ze strany v nepřerušené hře v souboji o míč za použití nepřiměřené síly – faulovaný hráč utkání dohrál.“
Černý se evidentně řídil tímto bodem pravidel. „Každý hráč, který v souboji o míč napadne soupeře zepředu, ze strany nebo zezadu s použitím jedné nebo obou nohou a s nepřiměřenou silou, nebo ohrozí bezpečnost soupeře, se dopouští surové hry.“
V podobném duchu popsal Černého pohled domácí trenér Radoslav Kováč. „Netrefil ho, ale rozhodčí mi říkal, že intenzita byla tak velká, že kdyby nenadskočil... Že tohle nechce.“
To ovšem rozporoval VAR Michael Kvítek a doporučil hlavnímu přezkum. Sice nezpochybňoval intenzitu Vavrova skluzu, ovšem byl toho názoru, že k podražení nedošlo důsledkem onoho skoku, ale až následným zvednutím nohy a sražením kolenem.
Plzeň: Protest. Tak ne
Stejného názoru je téměř jistě Plzeň. Proč jenom „téměř“? Původně podala protest, který se stal i součástí zápisu, vzápětí ho však stáhla. Nicméně v něm stálo. „Nesouhlasíme s posouzením zákroku našeho hráče a následným udělením červené karty za surovou hru. Nezpochybňujeme to, že se hráč při pokusu zahrát míč dopustil přestupku, domníváme se však, že charakter zákroku a zejména jeho způsob a intenzita v žádném případě nenaplňují kritéria surové hry. Žádáme tedy disciplinární komisi o přezkoumání situace a přehodnocení disciplinární kvalifikace zákroku,“ sdělil původně mluvčí klubu Václav Hanzlík.
Ale zpátky na hřiště. Hlavní Černý šel k monitoru, ovšem i poté si trval na svém a červenou potvrdil. Je to v rámci českého i světového fotbalu ojedinělé, avšak možné. Mimochodem, ke stejné situaci v české lize naposledy došlo v srpnu 2023.
Místo: Hradec Králové.
Rozhodčí: Dalibor Černý.
Tehdy i po intervenci trval na penaltě pro domácí po zákroku budějovického hráče na Václava Pilaře. Komise rozhodčích následně sdělila, že šlo o hrubou chybu.
To byla ta doba, kdy komise po každém kole komentovala čtyři vybrané situace. Veřejnost se tak pravidelně dozvídala, co je podle ní dobře a co špatně, a mohla sledovat jednotnost posuzování sporných situací.
Od probíhající sezony a nástupu Carlose Gómeze je to jinak. Španělský předseda mlčí, aby chránil své sudí před tlakem, což se nelíbí nejenom fanouškům, ale také klubům. Předseda fotbalu David Trunda se sice svého člověka zastává, ale z jeho vyjádření lze určitou nejistotu vyčíst. „Taky má člověk někdy otázky. V takovou chvíli se zeptám,“ přiznal v úterý po posledním zasedání výkonného výboru. „Carlos chce chránit rozhodčí, diskutovat s nimi face to face. Já i kolegové se s ním o tom bavíme. Vnímáme všechny podněty. V reprezentační pauze dá Carlos osobní vysvětlení,“ slíbil předseda. Ovšem konkrétní situace se nejspíš rozebírat nebudou. „Nemyslím, že by došlo na konfrontaci konkrétních situací,“ pověděl Trunda.
Červenou pro Vavra příběh ještě nekončí. Vyloučením se bude zabývat disciplinárka a plzeňskému obránci reálně hrozí stopka. Teplický Ladislav Takács dostal červenou ve čtvrtém kole na Spartě za skluz na Adama Karabce (zajímavost: rozhodčí Dalibor Černý) a následně obdržel distanc na dvě utkání. Rozdíl byl ovšem v tom, že Takács soupeře ve skluzu - i když nikoli tak intenzivním – trefil napřímo.
Názor Sportu na Vavra? Vzhledem k intenzitě je červená akceptovatelným řešením. Nebýt Umarova pudu sebezáchovy, mohl teď chodit o berlích. Jak říkal hradecký trenér David Horejš. „Ten kluk kdyby nenadskočil, tak byl průšvih.“
Text pokračuje pod infografikou.
Podpultové informace z komise
Ze západu na sever, do Jablonce. Tam hned po pauze Matěj Chaluš zatáhl za ruku unikajícího Saidoua Aliouma. Faul bez debat. Teď jde jen o to, zda tím ostravský obránce za nepříznivého stavu 0:1 zabránil slibné, nebo zjevné brankové příležitosti.
Tam totiž leží rozdíl mezi žlutou a červenou kartou. Rozhodčí Aleš Mach to viděl slibně a pouze napomínal, ovšem VAR Jiří Adam koukal zjevně a doporučil vyloučit. Tak se nakonec také stalo.
Podle Sportu je červená na místě, protože kamerunský hráč by se jistě dostal k míči, měl by ho pod kontrolou a jiný obránce by ho nestačil zakřižovat. Zásah VARu? Trochu sporný…
A zase platí: jenom škoda, že se veřejně nedozvíme, jak se k situaci staví komise rozhodčích. Jisté precedenty z předchozích kol jsou k mání a k nim i podpultově zjištěný názor komise.
- V 1. kole žlutá pro slávistu Jakuba Kolíska za stažení Gigliho Ndefeho. Komise: žlutá.
- Ve 3. kole po zásahu VARu červená pro baníkovce Jevhenije Skybu za stažení Micka van Burena. Komise: červená, správná intervence.
- V 5. kole přímá červená pro pardubického Jana Trédla za faul na Ahmada Ghaliho. Komise: hraniční situace, akceptovaná červená, tedy správně bez intervence.
A pak je tu ještě v úvodu zmíněná komická situace. Branka na 3:0 z kopačky Matěje Polidara. Nejprve Jiřím Adamem od VARu odvolaná, pak zase přivolaná. Stalo se patrně to samé, co v roce 2022 v Serii A. Tam u videa vyhodnocovali ofsajd pouze detailního záběru v pokutovém území a zcela přehlédli bránícího hráče, který se zapomněl u rohového praporku. Tady se zapomněl Jiří Míček v rohu pokutového území, ale i to stačilo k tomu, že málem došlo k velké ostudě.
VAR naštěstí sám sebe přistihl při zjevné chybě a opravil se…
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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