Plzeň stáhla protest proti Vavrově červené. Původně rozporovala surovou hru
Fotbalová Plzeň ve čtvrtek krátce po poledni podala protest proti vyloučení Denise Vavra ve středečním utkání Chance Ligy na hřišti Hradce Králové (0:0). Slovenský obránce dostal červenou kartu po skluzu pod nohy Abdullahiho Umara. Následně Viktoria protest ovšem ani ne po hodině stáhla.
„Nezpochybňujeme to, že se hráč při pokusu zahrát míč dopustil přestupku, domníváme se však, že charakter zákroku a zejména jeho způsob a intenzita v žádném případě nenaplňují kritéria surové hry,“ uvedl v původní tiskové zprávě mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.
Západočeši ale nakonec text, který vyšel na klubovém webu, krátce po zveřejnění stáhli. Stížnost přitom byla v pondělí po poledni dopsána i do zápisu, kde je součástí oficiální zprávy z utkání.
Vavro, letní západočeská posila, si kvůli vyloučení určitě nezahraje v neděli proti Olomouci, délku trestu určí až disciplinární komise.
Vzhledem k rozdílným názorům na vyloučení slovenského reprezentanta (sudího Černého volal k přezkumu u videa VAR, hlavní rozhodčí ale svůj původní verdikt nezměnil a červenou ponechal) se dá očekávat spíš nižší sazba, Vavro by mohl být k dispozici už další kolo v zápase na Slavii.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu