Předplatné

Plzeň stáhla protest proti Vavrově červené. Původně rozporovala surovou hru

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové – Plzeň 0:0. Votroci trápili Viktorii, gólu se nedočkali, Vavro vyloučen • Zdroj: isport.tv
Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)
Hráči Hradce se zlobí na Vavra za jeho ostrý zákrok
Denis Vavro z Plzně a Abdullahi Umar z Hradce Králové
Hráči se zdraví po ukončeném utkání
Trenér Plzně Radoslav Kováč
Sudí Dalibor Černý dává Lukáši Červovi žlutou kartu
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (14)

Fotbalová Plzeň ve čtvrtek krátce po poledni podala protest proti vyloučení Denise Vavra ve středečním utkání Chance Ligy na hřišti Hradce Králové (0:0). Slovenský obránce dostal červenou kartu po skluzu pod nohy Abdullahiho Umara. Následně Viktoria protest ovšem ani ne po hodině stáhla.

„Nezpochybňujeme to, že se hráč při pokusu zahrát míč dopustil přestupku, domníváme se však, že charakter zákroku a zejména jeho způsob a intenzita v žádném případě nenaplňují kritéria surové hry,“ uvedl v původní tiskové zprávě mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Západočeši ale nakonec text, který vyšel na klubovém webu, krátce po zveřejnění stáhli. Stížnost přitom byla v pondělí po poledni dopsána i do zápisu, kde je součástí oficiální zprávy z utkání.

Vavro, letní západočeská posila, si kvůli vyloučení určitě nezahraje v neděli proti Olomouci, délku trestu určí až disciplinární komise. 

Vzhledem k rozdílným názorům na vyloučení slovenského reprezentanta (sudího Černého volal k přezkumu u videa VAR, hlavní rozhodčí ale svůj původní verdikt nezměnil a červenou ponechal) se dá očekávat spíš nižší sazba, Vavro by mohl být k dispozici už další kolo v zápase na Slavii.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (14)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů