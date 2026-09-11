Předplatné

Bitva o Brno? Remíza! myslí si Pernica, jenž prošel oběma kluby. Chválí realizák Zbrojovky

Luděk Pernica tipuje v brněnském derby remízu
Luděk Pernica tipuje v brněnském derby remízuZdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Luděk Pernica posílil Líšeň, ze které se stal Artis
Luděk Pernica ve Zbrojovce
Radim Řezník a Luděk Pernica v sezoně 2020/21
Luděk Pernice v barvách Plzně
5
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Vyrostl ve Zbrojovce, hodně lidí ho vnímalo jako velkého srdcaře. Předloni však Luděk Pernica (36) na sklonku bohaté kariéry zamířil k sousedům do Artisu, nyní ze hřiště šéfuje jeho béčku v MSFL. Sobotní derby mezi dvěma brněnskými rivaly ho (ne)nechá chladným. „Na fotbal nepůjdu, mám program s dětmi,“ přibližuje stoper se 289 starty v nejvyšší soutěži v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Když padne gól, pípne mu v kapse zpráva na mobilu. Výsledek ho zajímá, o tom nepochybujte.

Zbrojovka, to je významný kus jeho fotbalového života. Artis zase současnost Luďka Pernici, a to celkem dost příjemná. Ve třetiligové rezervě diriguje defenzivu, která na podzim ještě nedostala gól! Unikát. Když bude nováčkovi Chance Ligy nejhůř, má se kam obrátit. „Vůbec v to nedoufám,“ přiznává Pernica, jenž v derby tipuje remízu.

Opravdu nebudete v sobotu odpoledne v hledišti?
„Zatím jsem na domácí zápasy Artisu chodil pravidelně, naposledy jsem šel pozdravit kluky z Plzně. Ale na derby se nechystám, tentokrát vyhrál program s dětmi. Ty jsou přednější. I když mě manželka přemlouvá, ať jdu na fotbal.“

Čekal bych to opačně.
„Já taky. Bohužel. (smích) Říká, že by to s dětmi zvládla. Ale já jim chci taky věnovat čas, když můžu. Navíc je domácí Zbrojovka, na lístky bych možná ani nedosáhl.“

Už nejste Zbrojovák?
„Býval jsem. Teď hraju za Artis a držím palce oběma týmům. Mám tip, že to skončí remízou. Asi to bude taktická bitva, moc gólů neočekávám. Oba mančafty mají kvalitní hráče. Zbrojovka je po právu vpředu, ale Artis se taky zvedá a nedá to soupeři zadarmo. Já jsem měl největší úspěchy v Plzni, i tam jde hodně moje srdce. My nejsme s áčkem tolik ve styku, akorát se občas potkáme v kabinách v Kučerově ulici. Taky nám chodívají pomáhat kluci, co se nevejdou do nominace pro utkání v první lize.“

V čem je Svědíkův tým dál?V budování týmu?
„To bude jeden ze zásadních důvodů. Pan Svědík byl ve Zbrojovce už ve druhé lize. Převzal ji zrovna před derby a v patnácté minutě jsme prohrávali s Artisem 0:3. Pak jsem šel do hry i já. Od té doby 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů