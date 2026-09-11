Bitva o Brno? Remíza! myslí si Pernica, jenž prošel oběma kluby. Chválí realizák Zbrojovky
Vyrostl ve Zbrojovce, hodně lidí ho vnímalo jako velkého srdcaře. Předloni však Luděk Pernica (36) na sklonku bohaté kariéry zamířil k sousedům do Artisu, nyní ze hřiště šéfuje jeho béčku v MSFL. Sobotní derby mezi dvěma brněnskými rivaly ho (ne)nechá chladným. „Na fotbal nepůjdu, mám program s dětmi,“ přibližuje stoper se 289 starty v nejvyšší soutěži v rozhovoru pro deník Sport a web iSport. Když padne gól, pípne mu v kapse zpráva na mobilu. Výsledek ho zajímá, o tom nepochybujte.
Zbrojovka, to je významný kus jeho fotbalového života. Artis zase současnost Luďka Pernici, a to celkem dost příjemná. Ve třetiligové rezervě diriguje defenzivu, která na podzim ještě nedostala gól! Unikát. Když bude nováčkovi Chance Ligy nejhůř, má se kam obrátit. „Vůbec v to nedoufám,“ přiznává Pernica, jenž v derby tipuje remízu.
Opravdu nebudete v sobotu odpoledne v hledišti?
„Zatím jsem na domácí zápasy Artisu chodil pravidelně, naposledy jsem šel pozdravit kluky z Plzně. Ale na derby se nechystám, tentokrát vyhrál program s dětmi. Ty jsou přednější. I když mě manželka přemlouvá, ať jdu na fotbal.“
Čekal bych to opačně.
„Já taky. Bohužel. (smích) Říká, že by to s dětmi zvládla. Ale já jim chci taky věnovat čas, když můžu. Navíc je domácí Zbrojovka, na lístky bych možná ani nedosáhl.“
Už nejste Zbrojovák?
„Býval jsem. Teď hraju za Artis a držím palce oběma týmům. Mám tip, že to skončí remízou. Asi to bude taktická bitva, moc gólů neočekávám. Oba mančafty mají kvalitní hráče. Zbrojovka je po právu vpředu, ale Artis se taky zvedá a nedá to soupeři zadarmo. Já jsem měl největší úspěchy v Plzni, i tam jde hodně moje srdce. My nejsme s áčkem tolik ve styku, akorát se občas potkáme v kabinách v Kučerově ulici. Taky nám chodívají pomáhat kluci, co se nevejdou do nominace pro utkání v první lize.“
V čem je Svědíkův tým dál?V budování týmu?
„To bude jeden ze zásadních důvodů. Pan Svědík byl ve Zbrojovce už ve druhé lize. Převzal ji zrovna před derby a v patnácté minutě jsme prohrávali s Artisem 0:3. Pak jsem šel do hry i já. Od té doby