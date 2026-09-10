Premiéra talentu (18) za Plzeň: Pališčáka vyzdvihl trenér, v Hradci dominoval
Po bleskovém transferu ze Žiliny do Plzně, deset dní po příchodu do nového klubu, poprvé naskočil v základu Viktorie. Tobiáš Pališčák, osmnáctiletý talent ze Slovenska, v těžkém duelu v Hradci (0:0) naznačil vysoký potenciál. Náročnou premiéru zvládl po individuální stránce skvěle, což dokládají vynikající statistiky. Na hřišti se rozkoukal okamžitě, prakticky nedělal chyby a přispěl k nule vzadu. „Musím ho pochválit,“ vyzdvihl letní posilu plzeňský trenér Radoslav Kováč.
Na Tobiáše Pališčáka šly ze Slovenska výborné reference, pro Sport je při oznámení přestupu rozebíral i expert z portálu šport.sk Ján Jasenka. V české lize ho mohli fanoušci poprvé v základní sestavě Viktorie spatřit už ve středečním vloženém kole v Hradci.
Pališčák odehrál celé utkání na pravé straně obrany, do plzeňské sestavy se dostal hned ve druhém utkání, co byl po přestupu ze Žiliny k dispozici. Premiéru zvládl naprosto lehce, z plzeňských hráčů jako jediný obdržel vysokou známku sedm.
Výkon je podložený statistikami. Společně s Denisem Vavrem a Sampsonem Dwehem odvrátil devět obranných míčů, dominantní měl i další čísla měřená datovou společností Wyscout. Vyhrál pět ze sedmi vzdušných soubojů, sedmnáctkrát odebral míč soupeři. Úspěšně rozdal 38 ze 43 přihrávek, 51 ze 65 akcí bylo z jeho strany úspěšných. Ve všech defenzivních metrikách patřil k nejlepším na hřišti.
„Musím ho pochválit. Je to ročník 2007 a zvládl tak těžký zápas velmi dobře, třeba i v soubojích. Byl to pro něj velmi náročný test. Hradec je konsolidovaný tým, za tři roky tady udělali kus práce. Jeho výkon je pozitivní,“ ocenil mladého obránce plzeňský trenér Radoslav Kováč.
Pališčák přestoupil do Plzně 1. září, západočeský klub upřednostnil před dalšími zajímavými nabídkami ze zahraničí. O deset dní později už patřil do základu v Hradci, v sobotu stihl půlhodinu při výhře 3:0 na Artisu.
Připomíná Palusku, na Slovensku mluví o „novém Hanckovi“
V osmnácti letech působí vyzrále, byť má za sebou pouze jednu kompletní sezonu v nejvyšší slovenské lize. Je extrémně rychlý (na Slovensku mu při utkání naměřili maximální rychlost 36,9 km/h), zvládne víc postů – od krajního obránce přes stopera až defenzivního záložníka.
„Jsem rád, že jsme při mém prvním startu v základu udrželi nulu, ale jako tým musíme být lepší,“ pravil skromně slovenský reprezentant do 21 let při svém prvním rozhovoru pro stanici Oneplay Sport. „Bod je z takového zápasu pro nás víc než dobrý, nebyl to od nás nejlepší zápas. Hodně nepřesností, zbytečných a laciných ztrát.“
Na Pališčákovi zřejmě velmi brzy bude stavět celá plzeňská defenziva. Typologicky připomíná klubového odchovance Jana Palusku (21), který se po dlouhých zdravotních problémech teprve postupně zapojuje do tréninku.
„Je to velice talentovaný kluk, moderní obránce. Snažíme se mu pomoct a on nám to vrací. Podal dobrý výkon, snad v tom bude pokračovat dál,“ chválil nového slovenského parťáka záložník Alexandr Sojka.
Pališčákovi na Slovensku už delší dobu věští velkou budoucnost, vidí v něm nového Dávida Hancka či Petera Pekaríka. „Může z něj být zajímavý hráč, výborně si hlídal balony po lajně. Ještě poroste s kvalitou týmu. Je mu osmnáct, nemůžeme na takového kluka dávat největší tíhu. Jak hrála Plzeň nedobré utkání, on patřil k tomu lepšímu, určitě nezklamal. Potenciál v něm určitě je,“ hodnotil ve studiu Oneplay Sport po utkání David Kalivoda.
Tobiáš Pališčák proti Hradci
- Odehrané minuty: 96
- Akce/ úspěšné: 65/51 (68%)
- Přihrávky/ úspěšné: 43/38 (88%)
- Souboje/ vyhrané: 14/10 (71%)
- Vzdušné souboje/ vyhrané: 7/5 (71%)
- Odebrané míče/ na vlastní polovině: 15/2