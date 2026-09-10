Disciplinárka trestala: Sparta za pyrotechniku, banner s Mladičem a pokřiky zaplatí 600 tisíc
Fotbalová Sparta dostala od disciplinární komise pokutu 600 000 korun kvůli chování fanoušků během domácího derby se Slavií v 6. kole první ligy. Baník Ostrava zaplatí poloviční částku, jeho příznivci se provinili v duelu s Olomoucí. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže.
Sparta dostala vysokou pokutu 600 000 korun už potřetí, ve všech případech po pražském derby. Naposledy to bylo v květnu po utkání v Edenu, které se nedohrálo po vniknutí domácích fanoušků na hrací plochu. Za následné incidenty disciplinární komise udělila Slavii rekordní finanční trest 10 milionů korun. Zápas byl navíc zkontumován ve prospěch Sparty a vršovický klub měl na čtyři zápasy uzavřený stadion.
Disciplinární komise dnes Spartě vytkla, že její fanoušci používali vystřelovací pyrotechniku, vhazovali předměty na hrací plochu nebo že vyvěsili transparent oslavující válečného zločince Ratka Mladiče.
„Disciplinární komise LFA opakovaně upozornila a zdůraznila, že použití vystřelovací pyrotechniky považuje za mimořádně závažné provinění. Jde o zařízení, která na zaplněných tribunách představují značné bezpečnostní riziko. Vzhledem k rozměrům těchto zařízení a jejich počtu je zřejmé, že došlo k zásadnímu selhání při kontrolách na stadionu a zabezpečení daného sektoru,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner.
„Za nepřijatelné považujeme rovněž další projevy části domácích fanoušků. Vyvěšení banneru na podporu člověka pravomocně odsouzeného za válečné zločiny a genocidu je zcela za hranicí toho, co lze ve společnosti jakkoliv tolerovat. Stejně jednoznačný postoj zaujímáme k hromadným pokřikům s antisemitským obsahem. O to nepochopitelnější je jejich používání ve chvíli, kdy sám klub své fanoušky přímo před zápasem vyzval, aby se podobného jednání zdrželi. Soubor takto výrazných provinění nelze omlouvat emocemi spojenými s derby ani je považovat za běžnou součást fanouškovské kultury,“ uvedl Matzner.
Vysoká pokuta i pro Baník
Slavia vyhrála derby 3:0 a udržela se v čele tabulky. Za použití pyrotechniky v sektoru hostů zaplatí 40 tisíc korun.
Baník pyká za použití pyrotechniky, kterou jeho příznivci přerušili hru. „Je povinností každého klubu udělat maximum pro to, aby se na stadion nepovolená pyrotechnika vůbec nedostala. V případě Baníku Ostrava však v kontextu opakovaných incidentů tohoto charakteru považuje disciplinární komise za velmi problematické, pokud se řešení posouvá směrem k opatřením, která mají zmírňovat až následky jejího použití. Instalace průmyslových ventilátorů před sektor domácích fanoušků totiž samotnému pronášení ani odpalování nijak nezabraňuje,“ uvedl Matzner.
„Množství použité pyrotechniky se navíc v zápase s Olomoucí vyšplhalo do mimořádných rozměrů a ani ventilátory nezabránily tomu, aby muselo být utkání na téměř šest minut přerušeno. Chceme proto znovu zdůraznit, že základním úkolem pořadatelské služby musí být především prevence,“ doplnil předseda komise.
Oba vyloučení hráči ze středečních dohrávek vynechají jedno soutěžní utkání. Týká se to ostravského obránce Matěje Chaluše i plzeňského stopera Denise Vavra.
Nejvyšší pokuty uložené klubům první fotbalové ligy v souvislosti s chováním fanoušků v posledních letech:
|Klub / Termín
|Výše pokuty
|Za co
|SK Slavia Praha
|10 000 000 Kč
|Nedohrané derby se Spartou. Domácí fanoušci vtrhli v závěru na hřiště a napadli několik hostujících hráčů.
|AC Sparta Praha
|600 000 Kč
|Výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu (vhazování pyrotechniky ze svého sektoru mezi sedící fanoušky, založení požáru na toaletách).
|SK Slavia Praha
|600 000 Kč
|Použití pyrotechniky vedoucí k přerušení utkání, vhazování pyrotechniky mezi domácí fanoušky a poškození zařízení stadionu v ligovém šlágru v Plzni.
|AC Sparta Praha
|600 000 Kč
|Výtržnosti fanoušků v derby na Slavii (poničení zařízení stadionu v Edenu, házení pyrotechniky na trávník).
|AC Sparta Praha
|600 000 Kč
|Chování fanoušků během domácího derby se Slavií (vystřelovací pyrotechnika, vhazování předmětů na hrací plochu, vyvěšení transparentu oslavujícího válečného zločince Ratka Mladiče).
|FC Viktoria Plzeň
|500 000 Kč
|Házení pyrotechniky na hřiště ve venkovním utkání se Spartou (několik diváků bylo zraněných).