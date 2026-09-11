Předplatné

Pravděpodobné sestavy: Sparta proti Jablonci i se Sochůrkem. Co Slavia po LM?

Pravděpodobné sestavy: Sparta proti Jablonci i se Sochůrkem. Co Slavia po LM?
Pravděpodobné sestavy: Sparta proti Jablonci i se Sochůrkem. Co Slavia po LM?Zdroj: koláž iSport
Matěj Jurásek (vlevo) a Hugo Sochůrek (vpravo) dostávají instrukce od Briana Priskeho
Matěj Jurásek (vlevo) a Hugo Sochůrek (vpravo) dostávají instrukce od Briana Priskeho
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Fotbalisté Sparty se radují z gólu
Matěj Jurásek se spoluhráči slaví svůj první gól v dresu Sparty
Kouč Sparty Brian Priske
Emmanuel Ayaosi slaví gól se Samuelem Isifem
13
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje osmým kolem. Slavii po utkání Ligy mistrů čeká výjezd do Teplic, Sparta doma hraje s Jabloncem a v domácím prostředí naskočí také Plzeň, která se utká s Olomoucí. Jedním z vrcholů víkendu bude nepochybně brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. S jakými základními jedenáctkami do hry vstoupí všechny týmy? Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy.

I v probíhající sezoně se hraje iSport Fantasy! Svůj tým můžeš koučovat jak we webovém prohlížeči, tak v mobilní aplikaci. Hra je zdarma a právě ty můžeš vyhrát sportovní zájezd v hodnotě 30 tisíc korun a řadu dalších atraktivních cen.

  • Liberec navazuje na agresivní styl z minulé sezony: má už 20 žlutých karet, nejvíc z ligy. Po dvou dostali Masopust, Faye, Hůlka, Stránský, Kayondo a Krollis.

  • Martin Šubert je zjevením ligy. Aby hráč Boleslavi dal v šesti prvních zápasech pět branek, se naposledy povedlo Nikolaji Komličenkovi (2019/20).

  • Setkají se dva týmy, které statisticky patří k nejhorším tvořičům akcí. Nižší xG než Bohemians (7,3) a Slovácko (6,7) má už jenom Zlín (6,2).

  • Slovácko čeká už páté ligové utkání venku, ve čtyřech z nich se týmu Jana Jelínka povedlo skórovat. Na výhru zatím čeká.

  • Půjde o historicky první ligové brněnské derby, vzájemnou bilanci z nižší soutěže má lepší Zbrojovka. Proti rivalovi drží šestizápasovou sérii bez prohry.

  • Chystá se devátý střet mezi Martinem Svědíkem a Romanem Nádvorníkem. Kouč Artisu soka porazil naposledy v roce 2013, poslední střetnutí skončilo 0:0.

  • Sparta v žádném ze svých třech dosavadních ligových domácích zápasů neudržela čisté konto. Naposledy se jí to povedlo v květnu s Plzní (0:0).

  • Spartě odešli z kádru „experti“ na Jablonec. Šestigóloví Kuchta a Haraslín patřili mezi historicky nejlepší střelce proti Severočechům.

  • Vzájemné zápasy bývají bohaté na branky. Jen ve dvou z posledních 10 setkání padly méně než 2 branky, průměr je v tomto období 3,5 gólu na utkání.

  • Baník má problém s góly. Od začátku minulé sezony zaznamenal 17 zápasů bez vstřelené branky, s přehledem nejvíce v lize. Čeká na dvougólového střelce.

  • Viktoria zažívá pod Kováčem výrazné defenzivní zlepšení. Po pěti zápasech s negativní bilancí xG odehrála dva, kde měla lepší šance, než sama inkasovala.

  • Olomouc zatím má nejvíce střel zpoza vápna v lize a dává z nich i nejvyšší procento branek. Brankář Wiegele zatím nejvíc gólů zpoza vápna dostal (3).

  • Zlín je krok od historické ostudy. Pokud prohraje s Hradcem Králové, stane se prvním týmem v historii ligy, který měl po osmi kolech 0 bodů.

  • Pokud nepočítáme evropské zápasy, Hradec nedal gól na cizím stadionu už tři zápasy v řadě. Naposledy se zadařilo v květnu na Spartě, kdy dal gól Ludvíček.

  • Slavia bude mít poprvé v sezoně po utkání Ligy mistrů. V minulém ročníku měla v zápasech následujících evropský duel bilanci čtyř remíz a dvou výher.

  • Teplice v prosinci přišly o třízápasovou domácí neporaženou sérii se Slavií. Teď se utkání odehraje v nejranější fázi sezony od 2021/22, kdy Slavia vyhrála 3:1.

Předpověď sezony · Chance Liga
sezona 2026/27
TýmMistrPřímý sestupO titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
89%0%
Sparta Praha
5%0%
Slovan Liberec
2%0%
Viktoria Plzeň
3%0%
Jablonec
1%0%
Hradec Králové
0%0%
Sigma Olomouc
0%0%
Mladá Boleslav
0%0%
Teplice
0%0%
Baník Ostrava
0%1%
Bohemians 1905
0%2%
Zbrojovka Brno
0%3%
Slovácko
0%17%
Pardubice
0%20%
Artis Brno
0%23%
Zlín
0%33%
Predikce aktualizována: 11. 9. 2026 00:02
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

 

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů