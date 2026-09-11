Pravděpodobné sestavy: Sparta proti Jablonci i se Sochůrkem. Co Slavia po LM?
Fotbalová Chance Liga o víkendu pokračuje osmým kolem. Slavii po utkání Ligy mistrů čeká výjezd do Teplic, Sparta doma hraje s Jabloncem a v domácím prostředí naskočí také Plzeň, která se utká s Olomoucí. Jedním z vrcholů víkendu bude nepochybně brněnské derby mezi Zbrojovkou a Artisem. S jakými základními jedenáctkami do hry vstoupí všechny týmy? Projděte si v tradičním článku serveru iSport pravděpodobné sestavy.
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Liberec navazuje na agresivní styl z minulé sezony: má už 20 žlutých karet, nejvíc z ligy. Po dvou dostali Masopust, Faye, Hůlka, Stránský, Kayondo a Krollis.
Martin Šubert je zjevením ligy. Aby hráč Boleslavi dal v šesti prvních zápasech pět branek, se naposledy povedlo Nikolaji Komličenkovi (2019/20).
Setkají se dva týmy, které statisticky patří k nejhorším tvořičům akcí. Nižší xG než Bohemians (7,3) a Slovácko (6,7) má už jenom Zlín (6,2).
Slovácko čeká už páté ligové utkání venku, ve čtyřech z nich se týmu Jana Jelínka povedlo skórovat. Na výhru zatím čeká.
Půjde o historicky první ligové brněnské derby, vzájemnou bilanci z nižší soutěže má lepší Zbrojovka. Proti rivalovi drží šestizápasovou sérii bez prohry.
Chystá se devátý střet mezi Martinem Svědíkem a Romanem Nádvorníkem. Kouč Artisu soka porazil naposledy v roce 2013, poslední střetnutí skončilo 0:0.
Sparta v žádném ze svých třech dosavadních ligových domácích zápasů neudržela čisté konto. Naposledy se jí to povedlo v květnu s Plzní (0:0).
Spartě odešli z kádru „experti“ na Jablonec. Šestigóloví Kuchta a Haraslín patřili mezi historicky nejlepší střelce proti Severočechům.
Vzájemné zápasy bývají bohaté na branky. Jen ve dvou z posledních 10 setkání padly méně než 2 branky, průměr je v tomto období 3,5 gólu na utkání.
Baník má problém s góly. Od začátku minulé sezony zaznamenal 17 zápasů bez vstřelené branky, s přehledem nejvíce v lize. Čeká na dvougólového střelce.
Viktoria zažívá pod Kováčem výrazné defenzivní zlepšení. Po pěti zápasech s negativní bilancí xG odehrála dva, kde měla lepší šance, než sama inkasovala.
Olomouc zatím má nejvíce střel zpoza vápna v lize a dává z nich i nejvyšší procento branek. Brankář Wiegele zatím nejvíc gólů zpoza vápna dostal (3).
Zlín je krok od historické ostudy. Pokud prohraje s Hradcem Králové, stane se prvním týmem v historii ligy, který měl po osmi kolech 0 bodů.
Pokud nepočítáme evropské zápasy, Hradec nedal gól na cizím stadionu už tři zápasy v řadě. Naposledy se zadařilo v květnu na Spartě, kdy dal gól Ludvíček.
Slavia bude mít poprvé v sezoně po utkání Ligy mistrů. V minulém ročníku měla v zápasech následujících evropský duel bilanci čtyř remíz a dvou výher.
Teplice v prosinci přišly o třízápasovou domácí neporaženou sérii se Slavií. Teď se utkání odehraje v nejranější fázi sezony od 2021/22, kdy Slavia vyhrála 3:1.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|89%
|0%
100%
Sparta Praha
|5%
|0%
83%
15%
Slovan Liberec
|2%
|0%
81%
16%
Viktoria Plzeň
|3%
|0%
75%
21%
Jablonec
|1%
|0%
54%
35%
11%
Hradec Králové
|0%
|0%
43%
41%
16%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
42%
41%
17%
Mladá Boleslav
|0%
|0%
39%
41%
20%
Teplice
|0%
|0%
33%
44%
23%
Baník Ostrava
|0%
|1%
22%
43%
35%
Bohemians 1905
|0%
|2%
13%
36%
51%
Zbrojovka Brno
|0%
|3%
11%
36%
53%
Slovácko
|0%
|17%
10%
88%
Pardubice
|0%
|20%
9%
90%
Artis Brno
|0%
|23%
92%
Zlín
|0%
|33%
96%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu