Vrať se, volá Raków. Petrášek je prý ideální kandidát na sportovního ředitele
Polský Raków Čenstochová usiluje o návrat své legendy Tomáše Petráška, českého stopera navíc láká do role sportovního ředitele klubu.
Čtyřiatřicetiletý obránce ale aktuálně šéfuje defenzivě Hradce Králové, přestože ho sužují zranění. Nedávno ale například pomohl k cenné výhře nad pražskou Spartou.
„S Rakówem se o ničem nebavím,“ vzkázal Petrášek. Podle vyjádření nynějšího sportovního ředitele Poláků ale čekají, až Petrášek ukončí kariéru.
Klub, kde se vyšvihl k velké kariéře, po něm touží, po návratu velkého muže i srdcaře. Jenže to by znamenalo jediné, Tomáš Petrášek by musel přestat kopat do balonu. V Čenstochové, kde pomohl z místního Rakówu vybudovat silně respektovaný klub na nejvyšší polských adresách, by ho rádi viděli na klíčovém místě.
S ním v týmu, dlouho i v klíčové roli, prošli z třetí ligy až k triumfům v domácím poháru i Ekstraklase. Tomáš Petrášek přebíral na jaře 2023 pohár pro mistra jako kapitán, bez přehánění legenda. Hned poté odešel za výzvou i finančním polštářem do dalšího života do Koreje.
Dnes je ve čtyřiatřiceti lídrem v Hradci Králové, pomohl do evropských pohárů, v neděli porazit Spartu a pomalu se hrabe ze svalového zranění.
Čekáme, zní z Polska
V Polsku na něj však myslí. „Nedávno jsme mluvili o tom, že jsme udělali chybu, když jsme neprodloužili smlouvu s Tomášem Petráškem,“ řekl pro web Meczyki sportovní ředitel klubu Michal Wypychewicz. „Má skvělé předpoklady být sportovní ředitel. Už by byl připravován na novou roli, zároveň by nám stále mohl pomáhat na hřišti,“ dodal Wypychewicz.
Jeho povzdych je poměrně logický.
Raków je v nové sezoně doslova nulový. V šesti duelech Ekstraklasy neuhrál ani bod, navíc v Konferenční lize vypadl s Hajdukem Split, i když si z jeho stadionu přivezl nadějnou remízu. Doma však zkrachoval v prodloužení.
„Teď pořád čekáme na tu osobu, jenže nechce skončit s fotbalem,“ podotkl Wypychewicz.
Je to tak, Petrášek už v minulé sezoně řekl deníku Sport, že chce hrát minimálně dva další ročníky, pomáhat Hradci, kam se vrátil po krátkém angažmá v Koreji. V černobílých barvách totiž jako mladý neprorazil, do prvního mužstva to vzal oklikou přes Polsko a Asii.
Petrášek končit nehodlá
„S Rakówem se o ničem nebavím,“ vzkázal nyní. „Jsem hráč,“ připomněl.
To je jasné, Hradec ho potřebuje. I když ho v posledním půlroce zastavila dvě zranění, vždy se vrátil. Na jaře se vrátil na poslední čtyři duely, Hradec s ním v sestavě porazil Slavii, Liberec a vyšvihl se na čtvrté místo. V nové sezoně sice nezasáhl do kvalifikace Evropské ani Konferenční ligy, ale v neděli byl po vystřídání ve druhém poločase u vítězství nad pražskou Spartou. Výkon podal perfektní, Sport ho ohodnotil známkou sedm.
Při dalším střetu, konkrétně ve středečním s Plzní, však dvoumetrový stoper usedl na tribunu společně se zraněnými hráči Jakubem Kučerou, Tomášem Wiesnerem či Viktorem Zentrichem. O poločase pak uklidňoval, že jde jen o preventivní opatření, což na pozápasové tiskovce potvrdil také kouč David Horejš.
„Měl těžké zranění, svalovou trhlinu. Už je to zahojené, ale po zápase se Spartou byl unavený a cítil tlak v noze. Raději jsme udělali vyšetření. Vše by ale mělo být v pořádku. Nechtěli jsme riskovat. Teď je to opravdu náročné pro nás všechny, hrajeme furt dokola,“ upozornil trenér, že hned v neděli čeká Votroky duel ve Zlíně, poté Mol Cup v Příbrami a před reprezentační pauzou ještě zapeklitý souboj s Teplicemi starého známého Zdenka Frťaly.
Černobílým se nakumuloval program do takzvaných anglických týdnů, protože měli odložené dvě ligová utkání kvůli kontinentálním předkolům.
„Navíc jsou to těžké zápasy, kluci makají na sto procent. Musím za to pochválit i realizační tým, jak se o nás všechny stará," navázal Horejš.
Petrášek se mu rozhodně bude hodit, zatím masivní část minut sbírá trojice Jakub Uhrinčať, Filip Čihák, František Čech. K dispozici má realizační tým ještě jedenadvacetiletého Slováka Filipa Mielkeho, jenž na konci transferového okna dorazil za 20 milionů korun z Podbrezové.