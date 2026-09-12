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Velké derby, velké srovnání rivalů. Kdo bude vládnout Brnu? Trumfy má Zbrojovka

Kdo bude po víkendu vládnout Brnu?
Kdo bude po víkendu vládnout Brnu?Zdroj: Koláž Jiří Bejček / iSport
Hráči Artisu Brno slaví gól s fanoušky
Radost hráčů Artisu
Alexis Alegue z Artisu Brno (uprostřed) slaví se spoluhráči gól
Alexis Alegue z Artisu Brno slaví gól
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník a Alexis Alegue z Artisu Brno slaví vyhrané utkání
Adam Carlén z Artisu Brno a Daniel Smékal z Pardubic
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Minimálně jedna okolnost derby bude v sobotu velmi podobná jako 30. srpna 1936. Tehdy se na stadionu v Židenicích tísnilo na deset tisíc lidí. Plus minus tolik se nyní nacpe na neoblíbený stánek v Králově Poli. Naprostá většina bude fandit Zbrojovce, soupeř se pokouší zaplnit celý sektor pro hosty. Deník Sport a web iSport nahlédl na aktuální stav hráčského kádru, probral jednotlivé řady rivalů včetně realizačních týmů a oznámkoval je. Kdo má větší šance uspět?

Brankáři

Zbrojovka: Byť se před sezonou usilovně hledal konkurent pro Adama Hrdinu, zatím nebolí, že se ho nepovedlo přivést. Slovenský mladík zvládá roli jedničky bravurně, navazuje na výkony z druhé ligy. Do branky nikoho dalšího nepustil a v některých utkáních byl vyloženě rozdílovým borcem. Na šanci čeká trio Dominik Sváček, Ondřej Prodělal a uzdravený Colin Andrew. Dvaadvacetiletého Hrdinu nicméně ze startovací jedenáctky jen tak nevyšoupnou. Známka: 8 

Artis: Bylo to bolavé místo v sestavě. Týmu na jaře chyběla jasná, spolehlivá jednička. Měl jím být Jiří Borek, jenže nepřesvědčil. Stejně jako Tomáš Holý, který už chytá za Ústí. Na poslední chvíli dorazil na hostování ze Sigmy Tadeáš Stoppen a tváří se to jako správná volba. „Podržel nás proti Plzni i v Pardubicích,“ zmínil kouč Roman Nádvorník. Proti Olomouci za něj zaskočil teenager Richard Kašík a byl výborný. V něm má Artis blízkou budoucnost. Známka: 7

Obrana

Zbrojovka: Na pevné defenzivě si kouč Martin Svědík zakládá. Hned od prvního kola našel stabilní kvarteto, které staví do každého zápasu. Klíma, Kaká (roste pro velký klub) a Dante odehráli všech sedm partií, Vedral musel ze zdravotních důvodů vynechat duel na Slavii. Dlouhodobě zraněný je Juroška, nevyužitého mazáka Granečného chtěl klub uvolnit do Karviné, ovšem hráč se prý ve Slezsku nedohodl na podmínkách smlouvy. Letní posily Hunal a Pokorný se zatím musí smířit s rolí náhradníků. Stoper Filip Vedral rozhodl utkání se Zlínem, Amadou Dante má dvě asistence. Známka: 8

Artis: Společně s posledním Zlínem inkasoval Nádvorníkův výběr nejvíce branek – 16. Tým ani jednou neudržel čisté konto, obrana vybouchla proti Mladé Boleslavi (2:4), Spartě (0:4) a Plzni (0:3). Problém je hlavně na stoperských pozicích a nevyřešil ho ani Karel Pojezný z Baníku. Je dost možné, že v derby už nebude v základu. Hodně chybí zraněný talent Ondřej Čoudek, který vynechá celý podzim. Příjemným překvapením je napravo sebevědomý divočák Neil Glossoa, host ze Slavie. Do formy se dostává na levé straně Dominik Preisler, navrátilec z Polska. Známka: 5 

Středová řada

Zbrojovka: Tady je z čeho vybírat a trenér volí jména i podle typologie protivníka. A umí překvapit jako v prvním kole, kdy nasadil na Spartu nezkušeného Lukase Saala. Primárně ve středu má nováček přetlak, ačkoliv schází typický tvůrce hry a rozdílový hráč typu Lukáše Vorlického. Největší důvěru aktuálně mají Čavoš s uzdraveným Langerem, na křídle se skvěle uchytil Vaníček a stabilně vysokou výkonnost prodává Vachoušek. Navíc už může Svědík využít rychlíka Afolabi Soliua z Liberce. Na vedlejší koleji jsou Gjorgijevski, Žitný či Rymarenko. Známka: 8

Artis: V derby představí druhý z nováčků úplně jiný střed zálohy než v úvodu sezony. K Albertu Labíkovi, který patří po příchodu ze Slavie k nejlepším hráčům Artisu, se nejspíš přiřadí Sebastian Boháč, cenný úlovek z Plzně. Slabé místo se tak brzy může stát silnou stránkou. Příchody posil ještě víc oslabily pozici bývalého kapitána Pospíšila, Samek byl odeslán do Kladna a Švéda Carléna limituje pohyb. Konkurenci na kraji navíc zvýšil slávista Sanyang a minuty bude dál dostávat polský supertalent Sarapata. Známka: 8

Útok

Zbrojovka: Komplikace způsobené zraněním Luckyho Ezeha, který v prvních třech kolech perfektně doplňoval Daniela Vašulína, se daří Zbrojovce řešit. Maličko se změnilo rozestavení, nikoliv Vašulínova schopnost rozhodovat zápasy. Posila z Plzně už má na svém kontě čtyři trefy, všechny velmi důležité. Zvýšenou konkurenci odnáší Oliver Velich, který sbírá starty jen po minutách jako dostřídávající hráč. Přesto si ho klub podržel v kádru, i když o něj byl na trhu zájem. Ezeh má být brzy zpátky, talent Večeřa je po operaci kotníku. Známka: 8 

Artis: Ofenzivní baterie má trošku tupý hrot. Senegalec Latyr Ndiaye sice dobře pracuje pro tým, ale neefektivní útočník je prostě problém. Hektické hledání produktivního snajpra nedopadlo podle představ, Dembeho neuvolnila Olomouc. Ve finále se povedlo aspoň získat mladého Černohorce Perišiče, odstaveného Slavií. Na základ to ale hned nebude, chybí mu zápasová praxe. Klíčové je, že se po zranění kolena vrací před derby nejlepší střelec Adediran, jehož během pauzy slušně nahrazoval Komljenovic. Na křídlech má mužstvo sílu, lehkonozí technici Alégué, Fomba a Papalelé dokážou větrat každou obranu. Známka: 7

Realizační tým

Zbrojovka: Výkonné zbraně má Zbrojovka „uložené“ i na lavičce. Hlavní trenér Martin Svědík (52) je ligová špička, respektovaný expert s jasnou vizí a důslednou náturou. Na hráče i své spolupracovníky má vysoké pracovní požadavky, nikomu nedovolí něco podcenit. Sám jde příkladem. Kolem týmu se pohybuje čím dál víc lidí, v odborných analýzách se jde do detailů. Z funkčního soukolí nicméně vypadl z osobních důvodů asistent Jiří Saňák. Známka: 9

Artis: Bývalá Líšeň funguje podobně jako městský rival. Peníze, které do klubu přinesl zámožný majitel Igor Fait, putují nejen do platů hráčů, ale i na zlepšení servisu pro ně. Tým má od března na povel Roman Nádvorník (53) a s jeho prací prý (zatím) panuje spokojenost. Rovněž on má pověst náročného trenéra, který z hráčů ždímá maximum. Artis v posledním roce navýšil počty zaměstnanců, kteří pomáhají s chodem áčka i béčka. To mimochodem pod zkušeným koučem Bohumilem Páníkem aktuálně vede tabulku MSFL bez jediného inkasovaného gólu. Známka: 7

Celkové skóre

Zbrojovka: 41 bodů

Artis: 34 bodů

Předpověď zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Zbrojovka Brno
so 12. 9.
15:00
Artis Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Zbrojovka
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre
  • 1:113.0%
  • 1:08.7%
  • 2:18.7%
  • 1:27.8%
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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