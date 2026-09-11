Vašulín před bitvou o Brno: Takové zápasy musíme zvládat, posily Artisu nevnímám
O účasti v brněnském derby nikdy nesnil. Největší zážitek kariéry to pro Daniela Vašulína (28) v sobotu proti Artisu asi nebude, ovšem atmosféra kolem prestižního zápasu pohlcuje také nejlepšího střelce Zbrojovky a rodáka z východních Čech. Zavěsit do brány městského rivala pátý gól v sezoně by bylo stylové. „Pro mě je to hlavně závazek, aby Zbrojovka ovládla Brno,“ říká vytáhlý útočník, aktuálně jeden z nejlepších hráčů Chance ligy.
Jak berete bitvu o Brno?
„Hlavně to vnímám z pohledu fanoušků. Přeji si, aby zažili hned to první derby v lize jako vítězné. Mezi týmy je samozřejmě rivalita. Až se to bude blížit, asi to začne být ještě peprnější. Pro mě je to hlavně závazek, aby Zbrojovka ovládla Brno.“
O stadion v Králově Poli se dělíte. Je to komplikace?
„Když je Artis domácí, musíme vyklidit naši kabinu, ve které jsme přes týden, a přemístit se do hostující šatny. Máme přímo v té místnosti uzamykatelné skříňky, kam si dáme věci. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Ani nevím, kdo od nich sedí na mém místě.“
Co si myslíte o aktuální síle protivníka?
„Žádný zápas v lize není jednoduchý. Tento je pro nás důležitý i proto, že jsme si na Slavii nezasloužili dostat tolik gólů. Ale asi nebudeme první ani poslední, kteří inkasovali v Edenu čtyři branky. Já jsem tam osobně ještě nikdy nevyhrál. Pokud se chceme držet nahoře a pravidelně získávat body, musíme zvládat utkání jako je tohle s Artisem.“
Je Artis po příchodech posledních posil čím dál silnější?
„Popravdě, já tohle nevnímám. Musíme se soustředit na sebe. Zatím jsem neviděl ani jeden zápas Artisu v lize. Jenom nějaké sestřihy. Vím ale, že v ofenzivě mají dobré hráče.“
Jak jste si vlastně zahrál v Edenu?
„Moc ne…Je to těžké. Na Slavii se každý soustředí na defenzivu. Když takovému soupeři nabídnete chybou nějakou šanci, hned ji potrestají.“
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- 2:18.7%
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|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
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- Skupina o záchranu