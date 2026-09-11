Předplatné

Vašulín před bitvou o Brno: Takové zápasy musíme zvládat, posily Artisu nevnímám

Střelec Zbrojovky Daniel Vašulín
Střelec Zbrojovky Daniel VašulínZdroj: Zuzana Jarolímková (Sport)
Daniel Vašulín se raduje z gólu
Daniel Vašulín se trefuje do sítě Hradce
Radost hráčů Zbrojovky
Trenér Zbrojovky Martin Svědík v Edenu
Jaromír Zmrhal při návratu do Edenu
Petr Ševčík nastoupil proti Hradci v základní sestavě
Fotbalisté Zbrojovky protestují proti nařízené penaltě
10
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Začít diskusi (0)

O účasti v brněnském derby nikdy nesnil. Největší zážitek kariéry to pro Daniela Vašulína (28) v sobotu proti Artisu asi nebude, ovšem atmosféra kolem prestižního zápasu pohlcuje také nejlepšího střelce Zbrojovky a rodáka z východních Čech.  Zavěsit do brány městského rivala pátý gól v sezoně by bylo stylové. „Pro mě je to hlavně závazek, aby Zbrojovka ovládla Brno,“ říká vytáhlý útočník, aktuálně jeden z nejlepších hráčů Chance ligy.

Jak berete bitvu o Brno?
„Hlavně to vnímám z pohledu fanoušků. Přeji si, aby zažili hned to první derby v lize jako vítězné. Mezi týmy je samozřejmě rivalita. Až se to bude blížit, asi to začne být ještě peprnější. Pro mě je to hlavně závazek, aby Zbrojovka ovládla Brno.“

O stadion v Králově Poli se dělíte. Je to komplikace?
„Když je Artis domácí, musíme vyklidit naši kabinu, ve které jsme přes týden, a přemístit se do hostující šatny. Máme přímo v té místnosti uzamykatelné skříňky, kam si dáme věci. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Ani nevím, kdo od nich sedí na mém místě.“

Co si myslíte o aktuální síle protivníka?
„Žádný zápas v lize není jednoduchý. Tento je pro nás důležitý i proto, že jsme si na Slavii nezasloužili dostat tolik gólů. Ale asi nebudeme první ani poslední, kteří inkasovali v Edenu čtyři branky. Já jsem tam osobně ještě nikdy nevyhrál. Pokud se chceme držet nahoře a pravidelně získávat body, musíme zvládat utkání jako je tohle s Artisem.“

Je Artis po příchodech posledních posil čím dál silnější?
„Popravdě, já tohle nevnímám. Musíme se soustředit na sebe. Zatím jsem neviděl ani jeden zápas Artisu v lize. Jenom nějaké sestřihy. Vím ale, že v ofenzivě mají dobré hráče.“   

Jak jste si vlastně zahrál v Edenu?
„Moc ne…Je to těžké. Na Slavii se každý soustředí na defenzivu. Když takovému soupeři nabídnete chybou nějakou šanci, hned ji potrestají.“

Předpověď zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Zbrojovka Brno
so 12. 9.
15:00
Artis Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Zbrojovka
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre
  • 1:113.0%
  • 1:08.7%
  • 2:18.7%
  • 1:27.8%
Predikce aktualizována: 11. 9. 2026 00:02
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů