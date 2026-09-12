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Krčík otevřeně o konci ve Viktorii i Kováčovi: Cítím křivdu. Ztratil Hyský v Plzni kabinu?

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Dávid Krčík otevřeně o konci v Plzni: S Kováčem jsem se neztotožnil. Hyský si tohle nezasloužil. Pardubice? Zaujal mě projekt • Zdroj: isport.tv
Gólová hlavička Dávida Krčíka
Dávid Krčík v akci proti CZ Bělehrad
Dávid Krčík proměnil penaltu
Dávid Krčík proměnil se štěstím penaltu po vzoru Antonína Panenky
Dávid Krčík proměnil se štěstím penaltu po vzoru Antonína Panenky
Karvinský obránce Dávid Krčík
Karvinský obránce Dávid Krčík
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Pavel Baláž
Chance Liga
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Před pár týdny gólem stvrdil postup Plzně do Evropské ligy, vzápětí ale ve Viktorii nečekaně skončil. „Cítím křivdu. Zasloužil jsem si hezčí konec,“ přiznává slovenský stoper Dávid Krčík. S představou nové role pod Radoslavem Kováčem se neztotožnil, místo evropských pohárů tak teď bude pomáhat Pardubicím. Na premiéru v jejich dresu si však musí počkat, stále si totiž odpykává čtyřzápasový trest za červenou kartu z utkání Viktorie v Teplicích.

Ještě nedávno jste prožíval trošku jiný příběh, před pár týdny jste rozhodl o definitivním postupu Plzně do Evropské ligy. Jak vysoko řadíte tento moment ve své kariéře?
„Určitě hodně vysoko, možná úplně nejvýš. Vážím si každého momentu ve fotbale a každý gól, který dám, pro mě něco znamená. Každý vás nějakým způsobem posouvá. Ale tenhle určitě patří mezi nejdůležitější, protože šlo o kvalifikaci do evropské soutěže, kterou jsem nikdy nehrál. Pomohl jsem Plzni k postupu, což mě moc těší. Jen je škoda, že si tu soutěž nakonec nezahraju.“

Cítil jste už v ten moment, když jste vstupoval na hřiště proti Crvene zvezdě, že by to mohly být vaše poslední minuty v dresu Plzně?
„Upřímně, trochu jsem to čekal. Už v tom zápase to nebylo takové, jak jsem si představoval. Vlastně tím zápasem to celé začalo. Nezačal jsem v základní sestavě, trenér Kováč se rozhodl pro Karla Spáčila, což samozřejmě chápu a respektuju. Ale možná právě od toho momentu jsem začal cítit, že moje situace v Plzni je diametrálně odlišná oproti tomu, jaká byla předtím.“

Měl jste následně nějaký rozhovor s trenérem o své situaci?
„Měl. Byla mi nastíněná určitá minutáž, respektive nějaká situace, se kterou jsem nebyl ztotožněný. Jsem hráč a člověk, který chce dávat fotbalu sto procent, chce ho dělat s vášní a chutí. A když to není podle vašich představ, nejde to dělat tak, jak byste chtěl.“

Takže teoreticky byla varianta, že byste zůstal, ale neměl byste takovou minutáž?
„Ano, určitě taková varianta byla.“

Proč si myslíte, že trenér usoudil, že do jeho sestavy nepatříte?

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