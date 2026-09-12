Předplatné

Horváth o Plzni: Kluci v tom tápali, neměli energii. Hradci se vrací důvěra v Horejše

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové – Plzeň 0:0. Votroci trápili Viktorii, gólu se nedočkali, Vavro vyloučen • Zdroj: isport.tv
Slovenský obránce Tobiáš Pališčák v dresu Viktorie Plzeň
Slovenský obránce Tobiáš Pališčák v dresu Viktorie Plzeň
Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)
Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)
Hráči Hradce se zlobí na Vavra za jeho ostrý zákrok
Denis Vavro z Plzně a Abdullahi Umar z Hradce Králové
18
Fotogalerie
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Nedělní program Chance Ligy nabízí zajímavý šlágr v Plzni. Na západ Čech přijede Olomouc, která potřebuje napravit selhání při vyřazení z MOL Cupu proti Prostějovu. Domácí zase potřebují sbírat body po nepřesvědčivém startu sezony, ve vložené dohrávce remizovali 0:0 v Hradci. „Když tam Radek dostane čas, Plzeň se pod ním může posouvat,“ říká v rozhovoru pro iSport Pavel Horváth, ambasador víkendového kola české nejvyšší soutěže.

Pomáhá Plzni změna trenéra?
„Rozhodli se pro tohle řešení, zda je správné, ukáže až čas, jako u každého trenéra. Ještě je velmi brzy hodnotit jeho práci. Záleží vždycky na hráčích. Bylo vidět, že kluci v Plzni neměli drajv. Přišla změna, jestli tam Radek dostane čas, bude to jenom pozitivní. Pak by se pod ním měla Plzeň posouvat.“

Byl nutný odchod Martina Hyského?
„Obecně jsem příznivcem toho, aby trenéři dostávali v týmech víc času. Ale nejsem přímo v mužstvu, je těžké hodnotit něco zvenčí. Z mého pohledu se trenérův čas naplnil,

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů