Horváth o Plzni: Kluci v tom tápali, neměli energii. Hradci se vrací důvěra v Horejše
Nedělní program Chance Ligy nabízí zajímavý šlágr v Plzni. Na západ Čech přijede Olomouc, která potřebuje napravit selhání při vyřazení z MOL Cupu proti Prostějovu. Domácí zase potřebují sbírat body po nepřesvědčivém startu sezony, ve vložené dohrávce remizovali 0:0 v Hradci. „Když tam Radek dostane čas, Plzeň se pod ním může posouvat,“ říká v rozhovoru pro iSport Pavel Horváth, ambasador víkendového kola české nejvyšší soutěže.
Pomáhá Plzni změna trenéra?
„Rozhodli se pro tohle řešení, zda je správné, ukáže až čas, jako u každého trenéra. Ještě je velmi brzy hodnotit jeho práci. Záleží vždycky na hráčích. Bylo vidět, že kluci v Plzni neměli drajv. Přišla změna, jestli tam Radek dostane čas, bude to jenom pozitivní. Pak by se pod ním měla Plzeň posouvat.“
Byl nutný odchod Martina Hyského?
„Obecně jsem příznivcem toho, aby trenéři dostávali v týmech víc času. Ale nejsem přímo v mužstvu, je těžké hodnotit něco zvenčí. Z mého pohledu se trenérův čas naplnil,