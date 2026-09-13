Baník - Pardubice 1:2. Škrkoňův gól v závěru neodvrátil další průšvih. Chystá se Hradec
Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Liberec na úvod sestřelil Mladou Boleslav 3:0, Bohemians doma porazili oslabené Slovácko a výhru v brněnském derby slaví Zbrojovka. Večerní program patřil duelu Sparty s Jabloncem, z výhry 2:0 se radovali domácí. Další čtyři utkání se hrají v neděli. Baník nestačil na Pardubice 1:2. Nastoupí také Plzeň a Zlín proti Hradci. SESTŘIHY a ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.
Základní část - 2026/2027
Baník - Pardubice 1:2
Podrobnosti připravujeme...
Sparta - Jablonec 2:0
Sparta porazila doma Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v devatenácté minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.
Liberec - Mladá Boleslav 3:0
Liberec zdolal doma Mladou Boleslav 3:0 a posunul se do čela neúplné tabulky o dva body před Slavii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovan se prosadili tři bývalí hráči středočeského celku, skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezoně, neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia.
Zbrojovka - Artis 2:1
Brněnské derby nováčků ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří zdolali Artis 2:1. Favorita poslal do vedení po čtvrthodině Antonín Vaníček, krátce před pauzou zvýšil Lukáš Penxa. V 69. minutě zkorigoval stav střídající El Hadji Ndiaye. Zbrojovka vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů, Artis podruhé za sebou prohrál.
Bohemians - Slovácko 2:0
Bohemians porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2:0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže. Tým z Uherského Hradiště hrál většinu zápasu o deseti poté, co byl ve dvanácté minutě vyloučen Jocelin Behiratche. Přesilovku v prvním poločase využil Ladislav Almási, v závěru skóroval střídající Šimon Černý. Slovácko zůstává v soutěži bez výhry.
|Zápas
|1
|0
|2
So 12. 9. · dohráno
LiberecMl. Boleslav
|3:0
So 12. 9. · dohráno
BohemiansSlovácko
|2:0
So 12. 9. · dohráno
ZbrojovkaArtis
|2:1
So 12. 9. · dohráno
SpartaJablonec
|2:0
Ne 13. 9. · dohráno
BaníkPardubice
|1:2
Ne 13. 9. 15:00
PlzeňOlomouc
|56%
|23%
|21%
Ne 13. 9. 15:00
ZlínHr. Králové
|24%
|27%
|49%
Ne 13. 9. 18:00
TepliceSlavia
|12%
|20%
|68%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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