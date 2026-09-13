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ONLINE: Baník - Pardubice 0:0. Za domácí v základu i mladík Škrkoň, pomůže k bodům?

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Liberec smetl Boleslav a jde do čela! Faye ovládl střed hřiště, hosté kupili ztráty | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Liberce slaví výhru nad Mladou Boleslaví
Fotbalisté Liberce slaví výhru nad Mladou Boleslaví
Bohemians slaví výhru nad Slováckem
Vojtěch Stránský z Liberce slaví gól proti Mladé Boleslavi
Martin Šubert z Mladé Boleslavi v souboji s Petrem Julišem z Liberce
Vasil Kušej v utkání proti Mladé Boleslavi
Fanoušci Bohemians během utkání proti Slovácku
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iSport.cz
Chance Liga
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Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Liberec na úvod sestřelil Mladou Boleslav 3:0, Bohemians doma porazili oslabené Slovácko a výhru v brněnském derby slaví Zbrojovka. Večerní program patřil duelu Sparty s Jabloncem, z výhry 2:0 se radovali domácí. Další čtyři utkání se hrají v neděli, jako první se střetávají Baník a Pardubice. SESTŘIHY a ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Sparta - Jablonec 2:0

Sparta porazila doma Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v devatenácté minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.

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SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Čtvrtým gólem sezony rozhodl Alcócer • iSport.cz

Liberec - Mladá Boleslav 3:0

Liberec zdolal doma Mladou Boleslav 3:0 a posunul se do čela neúplné tabulky o dva body před Slavii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovan se prosadili tři bývalí hráči středočeského celku, skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezoně, neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia.

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SESTŘIH: Liberec - Ml. Boleslav 3:0. Slovan je po jasné výhře průběžně první • iSport.cz

Zbrojovka - Artis 2:1

Brněnské derby nováčků ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří zdolali Artis 2:1. Favorita poslal do vedení po čtvrthodině Antonín Vaníček, krátce před pauzou zvýšil Lukáš Penxa. V 69. minutě zkorigoval stav střídající El Hadji Ndiaye. Zbrojovka vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů, Artis podruhé za sebou prohrál.

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SESTŘIH: Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, rozhodl Penxa • iSport.cz

Bohemians - Slovácko 2:0

Bohemians porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2:0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže. Tým z Uherského Hradiště hrál většinu zápasu o deseti poté, co byl ve dvanácté minutě vyloučen Jocelin Behiratche. Přesilovku v prvním poločase využil Ladislav Almási, v závěru skóroval střídající Šimon Černý. Slovácko zůstává v soutěži bez výhry.

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SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 2:0. Klokani díky využité přesilovce poprvé v sezoně doma slaví • iSport.cz

 

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
LiberecMl. Boleslav
So 12. 9. · dohráno
3:0
BohemiansSlovácko
So 12. 9. · dohráno
2:0
ZbrojovkaArtis
So 12. 9. · dohráno
2:1
SpartaJablonec
So 12. 9. · dohráno
2:0
BaníkPardubice
Ne 13. 9. 13:00
47%27%26%
PlzeňOlomouc
Ne 13. 9. 15:00
56%23%21%
ZlínHr. Králové
Ne 13. 9. 15:00
26%28%47%
TepliceSlavia
Ne 13. 9. 18:00
12%20%68%
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 13:09
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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