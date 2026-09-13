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SESTŘIHY: Zlín dál na nule, pálil i Čvančara. Baník zase selhal, šlágr pro Liberec

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Liberec smetl Boleslav a jde do čela! Faye ovládl střed hřiště, hosté kupili ztráty | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Tom Slončík proti Zlínu své góly neslaví
Zlín prohrál poosmé v řadě
David Horejš během utkání ve Zlíně
Zlín prohrál poosmé v řadě
Tomáš Čvančara vstřelil svůj první gól za Hradec
Zleva Mick van Buren z Hradce Králové a Michal Fukala ze Zlína
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iSport.cz
Chance Liga
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Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Liberec na úvod sestřelil Mladou Boleslav 3:0, Bohemians doma porazili oslabené Slovácko a výhru v brněnském derby slaví Zbrojovka. Večerní program patřil duelu Sparty s Jabloncem, z výhry 2:0 se radovali domácí. Další čtyři utkání se hrají v neděli. Baník nestačil na Pardubice 1:2. Plzeň padla s Olomoucí 2:3 a Zlín prohrál i poosmé, když podlehl Hradci 1:2. Do akce se chystá Slavia. SESTŘIHY a ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Zlín - Hradec Králové 1:2

K prvním bodům v sezoně nepomohla „Ševcům“ ani změna trenéra, Bronislava Červenku vystřídal v týdnu sportovní manažer Pavel Hoftych. Domácí poslal do vedení v osmé minutě David Machalík, hosté otočili vývoj na rozhraní poločasů. V nastavení úvodního dějství vyrovnal prvním gólem v hradeckém dresu po návratu z Německa Tomáš Čvančara a krátce po změně stran se prosadil Tom Slončík.

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SESTŘIH: Zlín - Hradec Králové 1:2. Ševci dál na nule, pálil i Čvančara • iSport.cz

Plzeň - Olomouc 2:3

Viktoriáni překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal. Více čtěte ZDE >>>

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SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:3. Raněná a chybující Viktoria. Červ nedal penaltu, tribuny umlčel Sejk • iSport.cz

Baník - Pardubice 1:2

Hosté poprvé v ligové sezoně naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi Tanko, za domácí snížil Vít Škrkoň. Východočeši se posunuli na 13. místo o čtyři body za dnešního soupeře. Slezané prohráli třetí kolo po sobě se skóre 1:9.

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SESTŘIH: Baník - Pardubice 1:2. Východočeši poprvé v sezoně zvítězili • iSport.cz

Sparta - Jablonec 2:0

Sparta porazila doma Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v devatenácté minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů. Více čtěte ZDE >>>

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SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Čtvrtým gólem sezony rozhodl Alcócer • iSport.cz

Liberec - Mladá Boleslav 3:0

Liberec zdolal doma Mladou Boleslav 3:0 a posunul se do čela neúplné tabulky o dva body před Slavii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovan se prosadili tři bývalí hráči středočeského celku, skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezoně, neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia.

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SESTŘIH: Liberec - Ml. Boleslav 3:0. Slovan je po jasné výhře průběžně první • iSport.cz

Zbrojovka - Artis 2:1

Brněnské derby nováčků ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří zdolali Artis 2:1. Favorita poslal do vedení po čtvrthodině Antonín Vaníček, krátce před pauzou zvýšil Lukáš Penxa. V 69. minutě zkorigoval stav střídající El Hadji Ndiaye. Zbrojovka vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů, Artis podruhé za sebou prohrál.

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SESTŘIH: Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, rozhodl Penxa • iSport.cz

Bohemians - Slovácko 2:0

Bohemians porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2:0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže. Tým z Uherského Hradiště hrál většinu zápasu o deseti poté, co byl ve dvanácté minutě vyloučen Jocelin Behiratche. Přesilovku v prvním poločase využil Ladislav Almási, v závěru skóroval střídající Šimon Černý. Slovácko zůstává v soutěži bez výhry.

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SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 2:0. Klokani díky využité přesilovce poprvé v sezoně doma slaví • iSport.cz

 

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
LiberecMl. Boleslav
So 12. 9. · dohráno
3:0
BohemiansSlovácko
So 12. 9. · dohráno
2:0
ZbrojovkaArtis
So 12. 9. · dohráno
2:1
SpartaJablonec
So 12. 9. · dohráno
2:0
BaníkPardubice
Ne 13. 9. · dohráno
1:2
PlzeňOlomouc
Ne 13. 9. · dohráno
2:3
ZlínHr. Králové
Ne 13. 9. · dohráno
1:2
TepliceSlavia
Ne 13. 9. 18:00
0%3%97%
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 20:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Teplice741215:1313
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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