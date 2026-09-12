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Slovan sestřelil Mladou Boleslav a je průběžně první, Bohemians porazili Slovácko

Vasil Kušej proti Mladé Boleslavi otevřel skóre
Vasil Kušej proti Mladé Boleslavi otevřel skóreZdroj: ČTK / Černý Vít
Vojtěch Stránský z Liberce slaví gól proti Mladé Boleslavi
Martin Šubert z Mladé Boleslavi v souboji s Petrem Julišem z Liberce
Vasil Kušej v utkání proti Mladé Boleslavi
Fanoušci Bohemians během utkání proti Slovácku
Vasil Kušej proti Mladé Boleslavi otevřel skóre
Vasil Kušej v utkání proti Mladé Boleslavi
Fotbalisté Liberce se radují z branky v derby proti Jablonci
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iSport.cz
Chance Liga
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Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Liberec na úvod sestřelil Mladou Boleslav 3:0, Bohemians doma porazili oslabené Slovácko a výhru v brněnském derby slaví Zbrojovka. Večerní program patří duelu Sparty s Jabloncem. Další čtyři utkání se hrají v neděli. ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

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Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
BohemiansSlovácko
So 12. 9. · dohráno
2:0
LiberecMl. Boleslav
So 12. 9. · dohráno
3:0
ZbrojovkaArtis
So 12. 9. · dohráno
2:1
SpartaJablonec
So 12. 9. 18:00
58%23%19%
BaníkPardubice
Ne 13. 9. 13:00
48%27%25%
PlzeňOlomouc
Ne 13. 9. 15:00
56%24%20%
ZlínHr. Králové
Ne 13. 9. 15:00
25%27%48%
TepliceSlavia
Ne 13. 9. 18:00
12%20%68%
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 16:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Jablonec741210:613
7Teplice741215:1313
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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