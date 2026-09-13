Předplatné

Zlín - Hradec Králové 1:2. Ševci dál na nule, pálil i Čvančara. Baník zase selhal

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Liberec smetl Boleslav a jde do čela! Faye ovládl střed hřiště, hosté kupili ztráty | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Zleva Mick van Buren z Hradce Králové a Michal Fukala ze Zlína
Trenér Pavel Hoftych poprvé vedl Zlín jako kouč po Bronislavu Červenkovi
Zleva Victor Samuel z Pardubic, Roan Nogha z Ostravy a za ním Jevhenij Skyba z Ostravy
Brankář Martin Jedlička inkasuje gól proti Pardubicím
Radost hráčů Pardubic po gólu na hřišti Baníku
Brankář Vladimír Neuman odkopává před Václavem Jurečkou
19
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (14)

Nejvyšší česká fotbalová liga pokračuje 8. kolem. Liberec na úvod sestřelil Mladou Boleslav 3:0, Bohemians doma porazili oslabené Slovácko a výhru v brněnském derby slaví Zbrojovka. Večerní program patřil duelu Sparty s Jabloncem, z výhry 2:0 se radovali domácí. Další čtyři utkání se hrají v neděli. Baník nestačil na Pardubice 1:2. Plzeň padla s Olomoucí 2:3 a Zlín prohrál i poosmé, když podlehl Hradci 1:2. Do akce se chystá Slavia. SESTŘIHY a ONLINE přenosy všech zápasů Chance Ligy sledujte na webu iSport.

Základní část - 2026/2027

LIVE
30Detail
LIVE
20Detail
LIVE
21Detail
LIVE
20Detail
LIVE
12Detail
LIVE
23Detail
LIVE
12Detail
LIVE 1. poločas
00Detail

Zlín - Hradec Králové 1:2

K prvním bodům v sezoně nepomohla „Ševcům“ ani změna trenéra, Bronislava Červenku vystřídal v týdnu sportovní manažer Pavel Hoftych. Domácí poslal do vedení v osmé minutě David Machalík, hosté otočili vývoj na rozhraní poločasů. V nastavení úvodního dějství vyrovnal prvním gólem v hradeckém dresu po návratu z Německa Tomáš Čvančara a krátce po změně stran se prosadil Tom Slončík.

Plzeň - Olomouc 2:3

Viktoriáni překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal.

Baník - Pardubice 1:2

Hosté poprvé v ligové sezoně naplno bodovali. Jejich výhru zařídili střídající Václav Drchal a bývalý hráč Baníku Abdullahi Tanko, za domácí snížil Vít Škrkoň. Východočeši se posunuli na 13. místo o čtyři body za dnešního soupeře. Slezané prohráli třetí kolo po sobě se skóre 1:9.

Video placeholder
SESTŘIH: Baník - Pardubice 1:2. Východočeši poprvé v sezoně zvítězili • iSport.cz

Sparta - Jablonec 2:0

Sparta porazila doma Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v devatenácté minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.

Video placeholder
SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Čtvrtým gólem sezony rozhodl Alcócer • iSport.cz

Liberec - Mladá Boleslav 3:0

Liberec zdolal doma Mladou Boleslav 3:0 a posunul se do čela neúplné tabulky o dva body před Slavii, která má k dobru nedělní zápas v Teplicích. Za Slovan se prosadili tři bývalí hráči středočeského celku, skóre otevřel v první půli Vasil Kušej a po změně stran se trefili Lukáš Mašek s Vojtěchem Stránským. Mladá Boleslav utrpěla premiérovou prohru v sezoně, neporazitelnost drží v soutěži už jen obhájce titulu Slavia.

Video placeholder
SESTŘIH: Liberec - Ml. Boleslav 3:0. Slovan je po jasné výhře průběžně první • iSport.cz

Zbrojovka - Artis 2:1

Brněnské derby nováčků ovládli fotbalisté Zbrojovky, kteří zdolali Artis 2:1. Favorita poslal do vedení po čtvrthodině Antonín Vaníček, krátce před pauzou zvýšil Lukáš Penxa. V 69. minutě zkorigoval stav střídající El Hadji Ndiaye. Zbrojovka vyhrála čtvrtý z posledních pěti ligových zápasů, Artis podruhé za sebou prohrál.

Video placeholder
SESTŘIH: Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, rozhodl Penxa • iSport.cz

Bohemians - Slovácko 2:0

Bohemians porazili Slovácko v dlouhé přesilovce 2:0. Pražané si připsali úvodní domácí vítězství v ročníku nejvyšší soutěže. Tým z Uherského Hradiště hrál většinu zápasu o deseti poté, co byl ve dvanácté minutě vyloučen Jocelin Behiratche. Přesilovku v prvním poločase využil Ladislav Almási, v závěru skóroval střídající Šimon Černý. Slovácko zůstává v soutěži bez výhry.

Video placeholder
SESTŘIH: Bohemians - Slovácko 2:0. Klokani díky využité přesilovce poprvé v sezoně doma slaví • iSport.cz

 

Předpověď kola · Chance Liga
Zápas102
LiberecMl. Boleslav
So 12. 9. · dohráno
3:0
BohemiansSlovácko
So 12. 9. · dohráno
2:0
ZbrojovkaArtis
So 12. 9. · dohráno
2:1
SpartaJablonec
So 12. 9. · dohráno
2:0
BaníkPardubice
Ne 13. 9. · dohráno
1:2
PlzeňOlomouc
Ne 13. 9. · dohráno
2:3
ZlínHr. Králové
Ne 13. 9. · dohráno
1:2
TepliceSlavia
Ne 13. 9. 18:00
14%22%64%
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 18:20
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Teplice741215:1313
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (14)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů