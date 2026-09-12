Předplatné

ONLINE: Zbrojovka - Artis 1:0. Domácí jdou v derby do vedení, trefil se Vaníček

Fotbalisté Zbrojovky se radují z branky v derby proti Artisu
Fotbalisté Zbrojovky se radují z branky v derby proti ArtisuZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Daniel Vašulín se raduje z gólu
Radost hráčů Artisu
3
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Poprvé po 90 letech proti sobě v nejvyšší domácí fotbalové soutěži stojí dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků čelí Artisu. Vzájemná bilance mezi oběma celky vyznívá výrazně lépe pro domácí, prohráli jen jednou. Naposledy svěřenci Martina Svědíka porazili svého rivala před vyprodaným stadionem na Srbské v březnu ve druhé lize 2:0. Utkání od 15.00 sledujte ONLINE na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
10

Průběh zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Zbrojovka Brno
so 12. 9.
1:0
27. min
Artis Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Zbrojovka
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre
  • 1:016.0%
  • 2:015.4%
  • 1:113.9%
  • 2:113.4%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 1:0
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 15:29
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů