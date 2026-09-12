ONLINE: Zbrojovka - Artis. Prvoligové brněnské derby po 90 letech, favority jsou domácí
Poprvé po 90 letech proti sobě v nejvyšší domácí fotbalové soutěži stojí dva brněnské týmy. Zbrojovka v souboji nováčků čelí Artisu. Vzájemná bilance mezi oběma celky vyznívá výrazně lépe pro domácí, prohráli jen jednou. Naposledy svěřenci Martina Svědíka porazili svého rivala před vyprodaným stadionem na Srbské v březnu ve druhé lize 2:0. Utkání od 15.00 sledujte ONLINE na webu iSport.
- 1:113.0%
- 1:08.7%
- 2:18.7%
- 1:27.8%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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