SESTŘIH: Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, hosty srazily tyče i VAR
Bodový stroj jménem Zbrojovka vládne Brnu. Štít primátorky města je minimálně do jarní části sezony v držení Svědíkovy družiny, která ve fotbalově hodnotném derby nováčků Chance Ligy přemohla Artis 2:1. Nicméně na konci se klepala, soupeři stála dvakrát v cestě tyč a jednou (jako obvykle) VAR. „Vím, že jsme měli na to, abychom minimálně vyrovnali,“ tvrdil Sebastian Boháč, novic v záloze poražených. „Trenér Svědík je hrozně náročný, ale těžíme z toho. I kondičně,“ poukázal záložník Lukáš Penxa, jeden ze střelců velkého brněnského odpoledne.
Vyprodáno nebylo, desítky míst v nehostinných spodních řadách zůstaly neobsazené, stejně jako v sektoru hostů. I tak měl zápas důstojnou kulisu (skoro 10 tisíc lidí) a hrál se velmi dobrý fotbal. V klasickém podzimním módu obou rivalů. Zbrojovka pragmatická, pečlivá, maximálně efektivní. Artis „romantický“, nebezpečný dopředu, chybující vzadu. A hlavně neproduktivní a v tradičním nesouladu s VARem.
Záznam hry ho připravil o korigující zásah uzdraveného Quadriho Adedirana těsně před půlí. Útočník z voleje parádně napnul síť, ovšem sudí u obrazovky odhalili těsný ofsajd Alberta Labíka, jenž spoluhráči přiťukl hlavou míč. Místo radostného snížení na 1:2 se ještě prohloubila deprese z poločasového skóre 0:2.
Artis přitom mohl jít do vedení, když technický obstřel Alexise Aléguého zpoza šestnáctky narazil na levou tyč. Proti Adediranově povedené hlavičce zase vytáhl výborný zákrok brankář Adam Hrdina. „Veliké zklamání. Věřili jsme, že budeme bodovat,“ řekl kouč hostů Roman Nádvorník. „Inkasovali jsme dvakrát jako přes kopírák.“
Domácí byli v koncovce přesnější i šťastnější. Osmnáctiletého Richarda Kašíka, jenž dostal překvapivě přednost před Tadeášem Stoppenem, hned po patnácti minutách propálil Antonín Vaníček. Balon k němu doputoval po dravém průniku Štěpána Langera a nedůslednosti v defenzivě soka. Ten zaváhal také při nepokrytí Lukáše Penxy, který zblízka pohodlně dorazil Vachouškovu ránu z hranice vápna.
Zdramatizování i zlomená klíční kost
„Marvani“ se nevzdali a dali i regulérní gól. Slavil ho střídající Latyr Ndiaye (jeho první v české lize), jenž poslal Pospíšilův centr hlavou do protipohybu gólmana, a domácí si najednou nemohli být jistí tříbodovým ziskem. Artis prostřídal, dral se za vyrovnáním. „Celý týden jsme se na ty hrozně rychlé hráče připravovali. Věděli jsme, že budou dávat balony za obranu. Sice jsme si zápas zkomplikovali, ale myslím, že jsme si vedli dobře. Bylo to hektické, ale vyhráli jsme 2:1, takže super,“ lebedil si Penxa, rodák z Prahy.
V souboji nováčků tak uspěla favorizovaná Svědíkova parta. I proto, že Papalelé po dalším centru výborného Aléguého trefil v náběhu z voleje tyč. „Alexis byl ve druhé půlce rozdílový. Jeho výkonnost šla hodně nahoru od té doby, co šel do hry z lavičky. Museli jsme si nějaké věci vyříkat,“ uvedl Nádvorník. „Šance Papalelého měla skončit gólem,“ mínil.
Bitva o Brno přinesla výtečné individuální výkony. Na jedné straně Hrdiny, Langera, Vaníčka či Vedrala, na druhé Aléguého, Fullyho nebo Adedirana. Do finální fáze se tentokrát nedostával obávaný snajpr Daniel Vašulín. Domácím to však vadit nemuselo. Získali to, co chtěli. „Chtěli jsme být vládci Brna my. Musíme čekat půl roku, abychom to ovládli,“ posteskl si Boháč, jenž přišel do zimy o spoluhráče Davida Šimka. Vysoký stoper, který ubránil Vašulína, si zlomil klíční kost.
Derby nezklamalo. Zbrojovka dál boduje a posílený Artis se zlepšuje. Brněnští nováčci dodali Chance Lize kvalitu a atraktivitu. Jedna věc ale oběma trenérům vadila. Že se hrálo od tří odpoledne a nikoliv ve večerním čase.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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