Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, premiérovým gólem rozhodl Penxa
Fotbalisté Zbrojovky po výhře 2:1 ovládli brněnské derby nad Artisem. O triumfu rozhodl svým premiérovým gólem Lukáš Penxa. Hosté ještě v 69. minutě utkání zdramatizovali gólem Ndiayeho, ale Zbrojovka si příznivý stav uhlídala.
Podrobnosti připravujeme.
Zbrojovka Brno
so 12. 9.
2:1
Konec
Artis Brno
Jak jsme tipovali před zápasem
65%
22%
14%
Výhra Zbrojovka
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre před zápasem
- 1:113.0%
- 1:08.7%
- 2:18.7%
- 1:27.8%
Replay: jak se šance vyvíjely
⚽ 1:0⚽ 2:0⚽ 2:1
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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