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Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, premiérovým gólem rozhodl Penxa

Lucky Ezeh ze Zbrojovky se raduje z výhry v derby
Lucky Ezeh ze Zbrojovky se raduje z výhry v derbyZdroj: ČTK / Uhlíř Patrik
Fanoušci Artisu v derby proti Zbrojovce
Lukáš Penxa ze Zbrojovky v souboji s Emmanuelem Fullym z Artisu
Fotbalisté Zbrojovky slaví druhou branku v derby
Fotbalisté Zbrojovky slaví druhou branku v derby
Fanoušci Zbrojovky během derby proti Artisu
Fanoušci Zbrojovky během derby proti Artisu
Fotbalisté Zbrojovky se radují z branky v derby proti Artisu
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Zbrojovky po výhře 2:1 ovládli brněnské derby nad Artisem. O triumfu rozhodl svým premiérovým gólem Lukáš Penxa. Hosté ještě v 69. minutě utkání zdramatizovali gólem Ndiayeho, ale Zbrojovka si příznivý stav uhlídala.

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
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Výsledek zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Zbrojovka Brno
so 12. 9.
2:1
Konec
Artis Brno
Jak jsme tipovali před zápasem
Výhra Zbrojovka
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre před zápasem
  • 1:113.0%
  • 1:08.7%
  • 2:18.7%
  • 1:27.8%
Replay: jak se šance vyvíjely
⚽ 1:0⚽ 2:0⚽ 2:1
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 16:55
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Jablonec741210:613
7Teplice741215:1313
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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