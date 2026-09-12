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Sparta - Jablonec 2:0. Výhra Pražanů i s čistým kontem, čtvrtým gólem sezony rozhodl Alcócer

Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti JablonciZdroj: Pavel Mazáč / Sport
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Sparty porazili doma v osmém kole první ligy Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v devatenácté minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou osmí o bod za severočeským soupeřem. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.

Sparta protáhla úspěšnou sérii proti Severočechům, bodovala podvanácté z posledních 13 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži a doma soupeři podlehla pouze jednou z minulých 24 duelů. Letenští ve středu zvítězili v domácím poháru 5:0 na stadionu druholigového Žižkova, Jablonečtí ve stejný den zdolali v ligové dohrávce Ostravu 3:0.

V páté minutě domácí brankář Surovčík zaváhal a napadající Zorvan mu málem vypíchl míč, sám pak skončil na zemi. Na opačné straně Čanturišvili odvrátil balon po Karabcově centru na roh a sudí Volek k velkému údivu nařídil penaltu za údajnou rukou jabloneckého křídelníka. Po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru zjistil, že gruzínský hráč balon odhlavičkoval a místo pokutového kopu Pražané dostali k dispozici pouze roh.

Letenští následně Severočechy přitlačili, Mercadovu ránu však brankář Hanuš vyrazil. Dnešní oslavenec Suchomel poté zamířil pouze do boční sítě a Karabcovu přízemní střela pokryl hostující gólman.

Hostům nepomohly ani tři změny o pauze

V 19. minutě se Pražané dočkali. Brunesovi ve velmi dobré pozici ještě zkřížil cestu Cedidla, odražený balon se ale dostal k Alcócerovi, jenž střelou mezi nohama překonal Hanuše. Kostarický reprezentant je se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu v ligové sezoně.

Surovčík musel poprvé zasáhnout až proti Tekijaškiho hlavičce. Po půlhodině Hanuš zastavil Rynešovu ránu zdálky a poradil si i před dotírajícím kapitánem Karabcem.

Jablonecký trenér Kozel udělal o poločase tři změny, jenže ani ty jeho mužstvu nepomohly. V 56. minutě minutě přidali domácí pojistku. Zorvan přišel na vlastní polovině o balon, Karabec ho předložil Mercadovi a ekvádorský reprezentant skóroval potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.

V 71. minutě střídající Nebyla těsně minul roh sparťanské branky, jinak si domácí závěr zápasu pohlídali. Sparta bodovala podvanácté z posledních 13 domácích ligových utkání, minule v derby na Letné podlehla Slavii 0:3. Jablonec vyhrál jediné z minulých osmi venkovních utkání v nejvyšší soutěži.

KonecLIVE
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Výsledek zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Sparta Praha
so 12. 9.
2:0
Konec
Jablonec
Jak jsme tipovali před zápasem
Výhra Sparta
Remíza
Výhra Jablonec
Pravděpodobná skóre před zápasem
  • 1:110.9%
  • 2:19.9%
  • 2:09.0%
  • 1:08.6%
Replay: jak se šance vyvíjely
⚽ 1:0⚽ 2:0
Predikce aktualizována: 12. 9. 2026 19:54
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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