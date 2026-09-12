Sparta - Jablonec 2:0. Výhra Pražanů i s čistým kontem, čtvrtým gólem sezony rozhodl Alcócer
Fotbalisté Sparty porazili doma v osmém kole první ligy Jablonec 2:0. Skóre souboje dvou pohárových účastníků otevřel v devatenácté minutě Josimar Alcócer, po přestávce se trefil další křídelník John Mercado. Pražané v nejvyšší soutěži zvítězili po dvou porážkách a v neúplné tabulce jsou osmí o bod za severočeským soupeřem. Jablonečtí ztratili ve čtvrtém z posledních pěti ligových zápasů.
Sparta protáhla úspěšnou sérii proti Severočechům, bodovala podvanácté z posledních 13 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži a doma soupeři podlehla pouze jednou z minulých 24 duelů. Letenští ve středu zvítězili v domácím poháru 5:0 na stadionu druholigového Žižkova, Jablonečtí ve stejný den zdolali v ligové dohrávce Ostravu 3:0.
V páté minutě domácí brankář Surovčík zaváhal a napadající Zorvan mu málem vypíchl míč, sám pak skončil na zemi. Na opačné straně Čanturišvili odvrátil balon po Karabcově centru na roh a sudí Volek k velkému údivu nařídil penaltu za údajnou rukou jabloneckého křídelníka. Po zásahu od videorozhodčího a přezkoumání situace u monitoru zjistil, že gruzínský hráč balon odhlavičkoval a místo pokutového kopu Pražané dostali k dispozici pouze roh.
Letenští následně Severočechy přitlačili, Mercadovu ránu však brankář Hanuš vyrazil. Dnešní oslavenec Suchomel poté zamířil pouze do boční sítě a Karabcovu přízemní střela pokryl hostující gólman.
Hostům nepomohly ani tři změny o pauze
V 19. minutě se Pražané dočkali. Brunesovi ve velmi dobré pozici ještě zkřížil cestu Cedidla, odražený balon se ale dostal k Alcócerovi, jenž střelou mezi nohama překonal Hanuše. Kostarický reprezentant je se čtyřmi góly nejlepším střelcem týmu v ligové sezoně.
Surovčík musel poprvé zasáhnout až proti Tekijaškiho hlavičce. Po půlhodině Hanuš zastavil Rynešovu ránu zdálky a poradil si i před dotírajícím kapitánem Karabcem.
Jablonecký trenér Kozel udělal o poločase tři změny, jenže ani ty jeho mužstvu nepomohly. V 56. minutě minutě přidali domácí pojistku. Zorvan přišel na vlastní polovině o balon, Karabec ho předložil Mercadovi a ekvádorský reprezentant skóroval potřetí v ročníku nejvyšší soutěže.
V 71. minutě střídající Nebyla těsně minul roh sparťanské branky, jinak si domácí závěr zápasu pohlídali. Sparta bodovala podvanácté z posledních 13 domácích ligových utkání, minule v derby na Letné podlehla Slavii 0:3. Jablonec vyhrál jediné z minulých osmi venkovních utkání v nejvyšší soutěži.
- 1:110.9%
- 2:19.9%
- 2:09.0%
- 1:08.6%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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