Svědík po derby: Vaníček je drzej jako opice, smál se kouč Zbrojovky. Slavia? Ostuda!
Zase na soupeře se svým týmem vyzrál. A vyhrál. Ostře sledované brněnské derby zvládla lépe domácí Zbrojovka a její trenér Martin Svědík hráčům po triumfu 2:1 děkoval. „Jsem strašně rád, že jsme reagovali na porážku na Slavii a zvládli to vítězně. Můžeme se uspokojovat, že jsme podali dobrý výkon, ale 0:4 je pro mě ostuda. Takhle jsem to i hodnotil,“ vrátil se ještě k předchozímu duelu v Edenu. O týden později už opět více chválil. Mužstvo si vzalo jeho výhrady k srdci.
Byl to další zápas, který jste zvládli díky efektivitě, vůli a charakteru týmu?
„Bez náročnosti to nejde. Jsem takhle nastavený a snažím se o tom hráče přesvědčit. Myslím, že tomu i věří. Náročnost vás pak odmění a dovede k vítězství. Někdy nerozhoduje kvalita, ale týmovost, organizace hry. Vštípit to do mužstva je pro mě vždycky klíčové. Jsem náročný na sebe i na hráče. Chceme se posouvat a hledat chyby v sobě, abychom se v dalším utkání zlepšili.“
Jak jste viděl brněnské derby?
„V prvním poločase jsme měli jediný problém se standardními situacemi. Jinak jsme byli od vstřeleného gólu lepší. Ze hry jsme soupeře vůbec k ničemu nepustili. Trend pokračoval do inkasované branky. Ve druhé půli jsme se dopouštěli daleko více ztrát. Tím zůstávalo daleko širší hřiště. Když jsme byli v bloku, Artis se do nás nedostával. Zlobil nás ze strany Alégué. Dantemu nepomáhal Kaká, ani záložník před ním. Nakonec jsme přežili šanci Papalelého na zadní tyči. To bylo velmi důležité. My jsme ale měli taky svoje šance. Myslím, že výhra je zaslužená.“
Proč se tentokrát nedostal moc do hry střelec Daniel Vašulín?
„Měl na sobě tři stopery, kteří se na něm střídali. Měl těžší úlohu. Na druhou stranu měli větší volnost jiní, ať už Vachy (Vachoušek) anebo Tonda Vaníček. Neřekl bych, že se nedostal úplně do hry. U Váši je to o tom, že se musí dostat do gólových situací. Měl jednu, dvě, mohl je vyřešit líp. Kdyby dal gól, byli bychom všichni spokojení. Ale neměl vůbec jednoduchou pozici.“
Brankář Adam Hrdina opět vytáhl výborný zákrok v důležitou chvíli.
„Je na to zvyklý z druhé ligy. My opravdu soupeře moc do šancí nepouštíme. Musí se koncentrovat na ten klíčový zákrok. Áda tohle má. Na to, jak je mladý, je neuvěřitelně klidný a chytrý. Dokáže ty situace skvěle vyhodnotit. Pro Ádu samozřejmě pochvala.“
Vaníčkovi nedaruju ani půlmetr
Vybral byste si posily v týmu Artisu?
„Určitě. Hlavně směrem nahoru má spoustu kvalitních a zajímavých hráčů. Ale mám svoje kluky, kteří do toho dali maximum. Chci si vybírat z nich. Byl to boj o Brno a jsme rádi, že jsme ho zvládli. Je velká škoda, že se nehrálo třeba od šesti večer. Přišlo by ještě víc lidí.“
Před koncem přestupního termínu jste sháněli středního záložníka. Dva velmi dobří a prověření přišli právě do celku městského rivala. Také jste stáli o Alberta Labíka se Sebastianem Boháčem?
„Labík byl finančně nedostupný. Boháče jsme na seznamu měli dřív, ale rozhodl se tehdy pro Plzeň. Já věřím všem hráčům, co tady jsou. To, že se nepovedlo přivést středního záložníka, si musíte vyřídit s Martinem Jiránkem. (úsměv) Nechtěli jsme sem vzít někoho, kdo by nebyl vyloženě nadstandardní. Musel by vynikat a být typologicky jiný než ti, které máme. Takový se nenašel. Záložníků máme hodně. Vidíte, že Patrik Žitný se vůbec nevešel do nominace.“
Pod vámi válí Antonín Vaníček, znovu se trefil. Přitom v klubech, jimiž prošel, míval potíže s trenéry. Vy to s ním umíte?
„Je drzej jako opice, že? (úsměv). Já Tondu znám a beru ho takového, jaký je. Musíte ho pochopit. Řekl jsem mu, že mu nedaruju ani půlmetr. Věřím tomu, že je Tonda fotbalista a bude nám to vracet na hřišti. Je důležité, že plní věci do týmu a vrací se mu to v produktivitě. Určitě na něj budu přísný jako na všechny ostatní. A může špačkovat, jak chce. Chci z něho prostě dostat maximum, vysázet z něj veškerou energii.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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