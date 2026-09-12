Opečovávaný klenot Černý se poprvé trefil v lize. Veselý: Možná je na mě naštvaný
Opečovávaný klenot z Ďolíčku se dere nahoru a říká si v Chance Lize o větší prostor. Čerstvě dvacetiletý Šimon Černý je v kádru už třetí sezonu a předkládá další a další argumenty, proč by měl dostávat větší prostor. Při výhře Bohemians proti Slovácku 2:0 uklidnil „klokany“ v závěru svým prvním ligovým gólem a emotivně slavil s fanoušky. „Samotného mě to dojalo,“ přiznal kouč Jaroslav Veselý.
To nejpodstatnější se semlelo v úvodní dvacetiminutovce, tedy dávno předtím, než opěvovaný hrdina Černý vůbec oblékl dres.
Už ve 12. minutě dostali Bohemians obrovskou výhodu, když se Jan Matoušek ve sprinterském souboji dostal před Jocelina Behiratcheho. Stoper hostů mu zatáhl za ruku a útočník „klokanů“ ochotně padl k zemi. Rozhodčí správně viděl faul a zmaření velké šance, takže Slovácko muselo hned v úvodu do deseti. „Zbytečně,“ řekl zklamaný kapitán Michal Trávník. „Ví to sám. Takhle brzy je lepší nechat brankáře, jestli si s tím poradí,“ přikývl trenér Jan Jelínek.
Ještě hůř bylo hostům o sedm minut později, když Bohemians přesilovku rychle využili. Vojtěch Smrž centroval z hloubi pole přesně na Ladislava Almásiho, který se uvolnil a hlavičkoval naprosto přesně. Asistent rozhodčího sice nejprve odmával ofsajd, ale kontrola u videa potvrdila, že slovenský útočník postavení pohlídal a Ďolíček slavil.
Domácí byli dál lepší, soupeře za celý zápas nepustili ke střele na branku a sami se hnali za pojistkou. Jenže Almási druhý gól nepřidal, Květ, Matoušek a další vyřešili několik nadějných situací bídně. „Utkání jsme měli pod kontrolou, ale měli jsme ho rozhodnout dřív. Některé situace musíme vyřešit s větším klidem a přesností,“ uvědomuje si Veselý.
Přesně tyto potřebné vlastnosti prokázal v 90. minutě žolík Černý. Květ mu šikovně prostrčil míč a vršovický talent rozzářil celý stadion. „Hezký happyend. Přinesl to, co jsme čekali – kreativitu a nebezpečí v útočné fázi,“ chválil ho trenér.
Někdy je na mě trošku naštvaný
Pro mladého odchovance obrovská euforie. Hned co poslal míč za čáru, rozběhl se sprintem směrem k tribuně. „Nemám slov. Byl jsem strašlivě zmatený a viděl jsem kamarády, kteří tam sedávají, tak jsem prostě běžel za nimi,“ smál se premiérový střelec.
Původně měl ovšem oslavu naplánovanou jinak. „Chtěl jsem slavit s tátou, ale úplně mi to vypadlo z hlavy. Jsem strašně rád, že tu byla celá moje rodina – táta, máma i ségra. Je to skvělé,“ pokračoval nadšený hrdina, jehož jméno volalo pět tisíc fanoušků.
Právě jeho nejbližší možná nejprve nebyli nadšení, když mladý záložník začínal znovu na lavičce, ale domů jistě odcházeli spokojení. „Někdy je na mě trošku naštvaný. I jeho rodina by chtěla, aby hrál víc,“ přiznal trenér s úsměvem.
I vzhledem k nízkému věku a rychlému skoku z dorostu do ligy však Bohemians nechtějí nic uspěchat. „Viděli jsme potenciál a vzali jsme ho z druhé dorostenecké ligy rovnou do ligy. Přeskočil béčko a možná jsme ho vytáhli trochu dřív. Může být budoucností Bohemky. Na něm je, aby nezpychnul, a my ho musíme udržet ve správném módu. Vyloženě gólový zabiják to asi nebude, ale má potenciál dělat útočnou nástavbu. Ve finální fázi má něco speciálního,“ líčil celý příběh Veselý.
V této sezoně Černý sice nakoukl do všech utkání Chance ligy, ovšem pokaždé jen z lavičky. Nyní přidal realizačnímu týmu další argument, proč by měl naskakovat od začátku. „Celý týden jsem zvažoval, jestli nastoupí, ale rozhodl jsem, že pro něj bude výhodnější jít do hry v průběhu. Šimon je na hraně základní sestavy, ale ještě to není hotový hráč. Musí být trpělivý, a pokud bude, bude ještě lepší,“ klidnil po první brance emoce kouč.
Stejně to vidí i samotný mladík, od něhož mají všichni zeleno-bílí fanoušci hodně velká očekávání. „Jsem hrozně rád, že dostávám šance a podívám se do každého zápasu. Pokud to bude stoupat, bude to skvělé,“ zakončil Černý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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