Kontrast ve Spartě: zelenáč se zvedá, nejdražší posila schovává. Důkazy během minuty
První se pomalu zvedá z útlumu, který na něj přišel na začátku sezony po účasti na mistrovství světa. Druhý se naopak schovává čím dál víc do stínu. Osmnáctiletý Hugo Sochůrek pomohl Spartě porazit Jablonec 2:0 výborným výkonem, naopak Jonatan Brunes, nejdražší posila v letenských dějinách, opět neskóroval. Ztrácel se v kombinaci, prostě zapadl. Jaký rozdíl…
Diferenci zvýraznila jediná minuta. Ta osmá ve druhém poločase. Proti přímočarosti Huga Sochůrka se postavila nerozhodnost Jonatana Brunese jako symbol rozdílnosti výkonů svou sparťanů v zápase s Jabloncem.
Nejprve se mladý český reprezentant pustil do individuální akce, kterou zakončil ranou po zemi. Jan Hanuš, matador v bráně Jablonce, který chytal ligu už ve chvíli, kdy byl Sochůrkovi rok, musel na zem, tam balon zalepit. Nebyl to lehký zákrok, ostatně celý Jablonec měl s klučinou narozeným v roce 2008 problémy.
Naopak Brunes se chvíli poté rozhodně nezachoval jako dravec mezi kanonýry, i když ho taková pověst předcházela z angažmá v polském Rakówu Čenstochová. Jenže zatím ji nepotvrzuje, což demonstroval pár desítek vteřin po Sochůrkově pokusu. Do centru mířícího na zadní tyč měl vletět, balon rozhodně nebyl v nedosažitelné vzdálenosti, zaváhal však. Hanuš vůbec nemusel reagovat, nebyl důvod.
642 minut bez gólu
Jasně, Brunes se v prvním poločase přimotal k úvodní brance, balon přes něj propadl ke skórujícímu Josimaru Alcócerovi, šlo však spíše o shodu náhod. Jinak se především špatně rozhodoval. Když situace vyžadovala náběh na přední tyč, šel na zadní (centr Adama Karabce v první půli). Několikrát se stalo, že mu spoluhráči prostě nemohli přihrát, protože místo náběhu obloukem vyrazil vpřed otočen zády k přihrávajícímu.
Zkrátka není ve své kůži. Potřeboval by dát branku, což se mu nezdařilo od prvního startu proti Zlínu. Před soubojem s Jabloncem mlčel 563 minut, nyní to dělá celkem 642.
Zato Sochůrek je jiný případ. Sezonu sice začal v základu, jenže postupně mu sebral místo Andrew Irving. Na zelenáčovi byl vidět útlum způsobený nekompletní přípravou, již měl zkrácenou kvůli mundialu.
Ale už minule v Hradci patřil při prohře k nemnoha sparťanským kladům. Proti Jablonci to bylo podobné. Prosazoval se individuálně, přecházel přes hráče, velké problémy s ním měl Nelson Okeke, jenž po faulu na něj viděl žlutou kartu a o poločase byl vystřídán.
Sochůrek nakonec zvládl třiašedesát minut, Brunes o šestnáct více. Jejich vliv na výhru však byl totálně jiný.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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