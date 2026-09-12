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Kontrast ve Spartě: zelenáč se zvedá, nejdražší posila schovává. Důkazy během minuty

Jonatan Brunes je v útlumu, Hugo Sochůrek se zvedá
Jonatan Brunes je v útlumu, Hugo Sochůrek se zvedáZdroj: koláž iSport.cz
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
Jonatan Brunes v dresu Sparty
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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První se pomalu zvedá z útlumu, který na něj přišel na začátku sezony po účasti na mistrovství světa. Druhý se naopak schovává čím dál víc do stínu. Osmnáctiletý Hugo Sochůrek pomohl Spartě porazit Jablonec 2:0 výborným výkonem, naopak Jonatan Brunes, nejdražší posila v letenských dějinách, opět neskóroval. Ztrácel se v kombinaci, prostě zapadl. Jaký rozdíl…

Diferenci zvýraznila jediná minuta. Ta osmá ve druhém poločase. Proti přímočarosti Huga Sochůrka se postavila nerozhodnost Jonatana Brunese jako symbol rozdílnosti výkonů svou sparťanů v zápase s Jabloncem.

Nejprve se mladý český reprezentant pustil do individuální akce, kterou zakončil ranou po zemi. Jan Hanuš, matador v bráně Jablonce, který chytal ligu už ve chvíli, kdy byl Sochůrkovi rok, musel na zem, tam balon zalepit. Nebyl to lehký zákrok, ostatně celý Jablonec měl s klučinou narozeným v roce 2008 problémy.

Naopak Brunes se chvíli poté rozhodně nezachoval jako dravec mezi kanonýry, i když ho taková pověst předcházela z angažmá v polském Rakówu Čenstochová. Jenže zatím ji nepotvrzuje, což demonstroval pár desítek vteřin po Sochůrkově pokusu. Do centru mířícího na zadní tyč měl vletět, balon rozhodně nebyl v nedosažitelné vzdálenosti, zaváhal však. Hanuš vůbec nemusel reagovat, nebyl důvod.

642 minut bez gólu

Jasně, Brunes se v prvním poločase přimotal k úvodní brance, balon přes něj propadl ke skórujícímu Josimaru Alcócerovi, šlo však spíše o shodu náhod. Jinak se především špatně rozhodoval. Když situace vyžadovala náběh na přední tyč, šel na zadní (centr Adama Karabce v první půli). Několikrát se stalo, že mu spoluhráči prostě nemohli přihrát, protože místo náběhu obloukem vyrazil vpřed otočen zády k přihrávajícímu.

Zkrátka není ve své kůži. Potřeboval by dát branku, což se mu nezdařilo od prvního startu proti Zlínu. Před soubojem s Jabloncem mlčel 563 minut, nyní to dělá celkem 642.

Zato Sochůrek je jiný případ. Sezonu sice začal v základu, jenže postupně mu sebral místo Andrew Irving. Na zelenáčovi byl vidět útlum způsobený nekompletní přípravou, již měl zkrácenou kvůli mundialu.

Ale už minule v Hradci patřil při prohře k nemnoha sparťanským kladům. Proti Jablonci to bylo podobné. Prosazoval se individuálně, přecházel přes hráče, velké problémy s ním měl Nelson Okeke, jenž po faulu na něj viděl žlutou kartu a o poločase byl vystřídán.

Sochůrek nakonec zvládl třiašedesát minut, Brunes o šestnáct více. Jejich vliv na výhru však byl totálně jiný.

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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