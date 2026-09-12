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Liberec šlape a ladí další mladou hvězdu (20). Poklona z Boleslavi: Bylo to na úrovni Slavie

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Liberec smetl Boleslav a jde do čela! Faye ovládl střed hřiště, hosté kupili ztráty | První dojem • Zdroj: iSport.cz
Vasil Kušej proti Mladé Boleslavi otevřel skóre
Vasil Kušej v utkání proti Mladé Boleslavi
Vasil Kušej proti Mladé Boleslavi otevřel skóre
Vasil Kušej v utkání proti Mladé Boleslavi
Martin Šubert z Mladé Boleslavi v souboji s Petrem Julišem z Liberce
Vojtěch Stránský z Liberce slaví gól proti Mladé Boleslavi
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Osm kol za námi a Slovan Liberec v Chance Lize nezastavuje. Naopak, jako by ještě víc šlapal do obrátek. Vždyť poslední dvě střetnutí, která měla být velkou výzvou (venkovní derby, domácí mač s třetí Mladou Boleslaví) zvládli Severočeši za šest bodů. A do nedělního večera jsou první. Letní ztráty nejsou znát, naopak v srdci zálohy už kvete další zajímavý africký mladík – Fallou Faye.

Na první pohled si ho všimnete, samá ruka, samá noha. 190 centimetrů je přeci jen znát. Zatímco na tuto výšku jsme obvykle zvyklí u stopera či hrotového útočníka, Fallou Faye je střední záložník. Navíc ho vytáhlá postava neomezuje, je velice rychlý. V zápase druhého se třetím (před osmým kolem) od něj mrzutí mladoboleslavští hráči odpadávali silově a právě i běžecky. Zatímco Jan Zíka stihl udělat dva kroky, Faye udělal jeden a v klidu ho předehnal.

„Je na tom fyzicky velmi dobře. Kvůli fyzičnu, co mají vprostřed hřiště, vyhrávali souboje. Pro mě i pro Zíku to bylo hodně složité. Soubojově to bylo na úrovni Slavie, hráči Liberce se tomu vyrovnají,“ komentoval Daniel Langhamer z tábora hostů.

„Má skvělé předpoklady k tomu být dobrý střeďák. Cítím, že zápas od zápasu si věří víc a víc,“ komentoval spoluhráče útočník a autor jedné z tref při vítězství 3:0 Lukáš Mašek. Je to tak, dvacetiletý Senegalec se stal jedním z prvních mužů, které čekáte v sestavě Branislava Fodreka, nebyl v ní jen během úvodního zápasu v Plzni a utkání ve Zlíně. Zdá se, že díra po Toumanim Diakitém je zcela zacelena, byť jde o jiné typy středopolařů.

Že půjde o úspěch, tušili ve Slovanu už, když Jan Nezmar odkýval Ondřeji Kaniovi částku kolem milionu eur, kterou Slovan jen tak za hráče nedává. V tu chvíli se stal záložník, který zaujal ve slovinském NK Bravo, po Angem N’Guessanovi druhou nejdražší akvizicí klubu. Vidina je tedy podobně jako u Francouze jasná - v budoucnu půjde dál za několikanásobek. Ačkoliv musí samozřejmě nejdříve v dobrých výkonech pokračovat. Proti Mladé Boleslavi neměl sice ani gól či asistenci, přesto patřil k nejlepším na hřišti.

Faye bude ještě lepší, má jasno Fodrek

„Když je o hráče zájem, znamená to, že jsme na dobré cestě,“ říkal Branislav Fodrek na adresu dalšího žádaného zboží Azize Kayonda. Ale jeho slova lze implementovat na každého mladého hráče Severočechů. „Každý z nich má nějaké sny a cíle. Když přerostou náš klub či českou ligu, půjdou dál, když to bude nejlepší řešení pro všechny. Faye? Všichni musí vidět, jaký je jeho přínos - odhodlanost, pracovitost, fyzický fond. Je pro nás hodně důležitý typologicky, ukazuje kvalitu. Má prostor, že bude lepší. A bude lepší,“ vnímá slovenský trenér.

Sám Fodrek nemá očividně s adaptací na českou ligu žádný problém. Z Liberce udělal v dobrém smyslu slova nechutný, ale zároveň zábavný tým, který je schopný vtáhnout fanoušky skvělými momenty individuální kvality. Před týdnem to byl gólový Vasil Kušej, teď Vojtěch Stránský. I proto se nezdálo, že se na stadionu U Nisy odehrál souboj druhého s třetím, Mladá Boleslav odešla jasně poražena.

Kouč Aleš Majer si myslí, že na špici je Slovan zaslouženě. „Zápasy Liberce jsou podobné - jsou velmi důslední v defenzivě, soupeři si ani nevytvoří moc šancí. Vždyť Slavia tu prakticky neměla gólovou šanci. Jsou v tom velmi silní a pro nás je to v sezoně výzva. Až na ně, nebo na podobný tým, narazíme doma, abychom se s tím zvládli vyrovnat.“

Je to tak, obrana je klíč - vždyť Slovan má nejlepší defenzivní start od sezony 2006/2007. Fodrek dává týmu zabrat a stůj co stůj bude chtít zvládnout i poslední zrádný pohárový výjezd do Vlašimi a poslední ligový zápas před dlouhou reprezentační pauzou s Artisem Brno. „Pak si chlapci mohou trochu oddychnout,“ usmál se. „Musíme zůstat nohama na zemi, ale kluci už se přesvědčili, že mohou hrát s každým.“

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SESTŘIH: Liberec - Ml. Boleslav 3:0. Slovan je po jasné výhře průběžně první • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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