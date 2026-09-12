Liberec šlape a ladí další mladou hvězdu (20). Poklona z Boleslavi: Bylo to na úrovni Slavie
Osm kol za námi a Slovan Liberec v Chance Lize nezastavuje. Naopak, jako by ještě víc šlapal do obrátek. Vždyť poslední dvě střetnutí, která měla být velkou výzvou (venkovní derby, domácí mač s třetí Mladou Boleslaví) zvládli Severočeši za šest bodů. A do nedělního večera jsou první. Letní ztráty nejsou znát, naopak v srdci zálohy už kvete další zajímavý africký mladík – Fallou Faye.
Na první pohled si ho všimnete, samá ruka, samá noha. 190 centimetrů je přeci jen znát. Zatímco na tuto výšku jsme obvykle zvyklí u stopera či hrotového útočníka, Fallou Faye je střední záložník. Navíc ho vytáhlá postava neomezuje, je velice rychlý. V zápase druhého se třetím (před osmým kolem) od něj mrzutí mladoboleslavští hráči odpadávali silově a právě i běžecky. Zatímco Jan Zíka stihl udělat dva kroky, Faye udělal jeden a v klidu ho předehnal.
„Je na tom fyzicky velmi dobře. Kvůli fyzičnu, co mají vprostřed hřiště, vyhrávali souboje. Pro mě i pro Zíku to bylo hodně složité. Soubojově to bylo na úrovni Slavie, hráči Liberce se tomu vyrovnají,“ komentoval Daniel Langhamer z tábora hostů.
„Má skvělé předpoklady k tomu být dobrý střeďák. Cítím, že zápas od zápasu si věří víc a víc,“ komentoval spoluhráče útočník a autor jedné z tref při vítězství 3:0 Lukáš Mašek. Je to tak, dvacetiletý Senegalec se stal jedním z prvních mužů, které čekáte v sestavě Branislava Fodreka, nebyl v ní jen během úvodního zápasu v Plzni a utkání ve Zlíně. Zdá se, že díra po Toumanim Diakitém je zcela zacelena, byť jde o jiné typy středopolařů.
Že půjde o úspěch, tušili ve Slovanu už, když Jan Nezmar odkýval Ondřeji Kaniovi částku kolem milionu eur, kterou Slovan jen tak za hráče nedává. V tu chvíli se stal záložník, který zaujal ve slovinském NK Bravo, po Angem N’Guessanovi druhou nejdražší akvizicí klubu. Vidina je tedy podobně jako u Francouze jasná - v budoucnu půjde dál za několikanásobek. Ačkoliv musí samozřejmě nejdříve v dobrých výkonech pokračovat. Proti Mladé Boleslavi neměl sice ani gól či asistenci, přesto patřil k nejlepším na hřišti.
Faye bude ještě lepší, má jasno Fodrek
„Když je o hráče zájem, znamená to, že jsme na dobré cestě,“ říkal Branislav Fodrek na adresu dalšího žádaného zboží Azize Kayonda. Ale jeho slova lze implementovat na každého mladého hráče Severočechů. „Každý z nich má nějaké sny a cíle. Když přerostou náš klub či českou ligu, půjdou dál, když to bude nejlepší řešení pro všechny. Faye? Všichni musí vidět, jaký je jeho přínos - odhodlanost, pracovitost, fyzický fond. Je pro nás hodně důležitý typologicky, ukazuje kvalitu. Má prostor, že bude lepší. A bude lepší,“ vnímá slovenský trenér.
Sám Fodrek nemá očividně s adaptací na českou ligu žádný problém. Z Liberce udělal v dobrém smyslu slova nechutný, ale zároveň zábavný tým, který je schopný vtáhnout fanoušky skvělými momenty individuální kvality. Před týdnem to byl gólový Vasil Kušej, teď Vojtěch Stránský. I proto se nezdálo, že se na stadionu U Nisy odehrál souboj druhého s třetím, Mladá Boleslav odešla jasně poražena.
Kouč Aleš Majer si myslí, že na špici je Slovan zaslouženě. „Zápasy Liberce jsou podobné - jsou velmi důslední v defenzivě, soupeři si ani nevytvoří moc šancí. Vždyť Slavia tu prakticky neměla gólovou šanci. Jsou v tom velmi silní a pro nás je to v sezoně výzva. Až na ně, nebo na podobný tým, narazíme doma, abychom se s tím zvládli vyrovnat.“
Je to tak, obrana je klíč - vždyť Slovan má nejlepší defenzivní start od sezony 2006/2007. Fodrek dává týmu zabrat a stůj co stůj bude chtít zvládnout i poslední zrádný pohárový výjezd do Vlašimi a poslední ligový zápas před dlouhou reprezentační pauzou s Artisem Brno. „Pak si chlapci mohou trochu oddychnout,“ usmál se. „Musíme zůstat nohama na zemi, ale kluci už se přesvědčili, že mohou hrát s každým.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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