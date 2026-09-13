Sparta po Jablonci: TOP Sochůrek, Macek chce do repre. Kdo přinesl největší změnu?
- Sparta po týmovém sezení porazila na Letné odevzdaný Jablonec 2:0 a ukončila sérii špatných výsledků.
Výborným výkonem se při návratu do základní sestavy blýskl Hugo Sochůrek a týmu pomohl i návrat kondičního trenera Christiana Clarupa.
Pražany nyní čeká zápas Evropské ligy proti Araratu Armenia, zatímco záložník Roman Macek neskrývá své reprezentační ambice.
Rozpoložení Sparty
V pondělí si sedl celý tým a znovu sledoval souboj v Hradci Králové, kde padl 1:2. Nemusely to být zrovna příjemné chvíle. „Je neakceptovatelné, když prohrajeme čtyři utkání ze sedmi. Přichází nejistota, pochyby, což je v takovém klubu, jako je Sparta, pochopitelné,“ vykládal trenér Letenských Brian Priske po úspěchu s Jabloncem. „V zahraničí jsem poznal hodně kabin. Tady mě zaujalo, jak na tom všem záleží. Říkal jsem si, jestli to není až na škodu. Každý z toho byl doslova špatný,“ přidal se záložník Roman Macek. Jak z toho ven? „Řekli jsme si, že do reprezentační pauzy musíme vyhrát všechno,“ podotkl. Další duel sehrají rudí ve středu v Evropské lize s Araratem Armenia.
Sochůrek jde nahoru
Poprvé od prohry v Mladé Boleslavi naskočil v základní sestavě Sparty Hugo Sochůrek a společně s Adamem Karabcem byl nejlepší hráč vítězů. „Je krásné ho vidět zpátky,“ usmíval se trenér Brian Priske. Sochůrek chodil klasicky jeden na jednoho. „Bral si balony nahoru, to nám možná chybělo. Každý, kdo by hrál pod ním, by byl spokojený,“ přidal další chválu spoluhráč Roman Macek, jenž klasicky naskočil na pozici číslo šest, tedy kryl mladíkovi záda.“
Mackovy repre ambice
Přišel do Sparty před duelem s Lyonem a ihned zapadl do základní sestavy. Roman Macek ukazuje, že by mohl nahradit Kaana Kairinena, dlouhodobého šéfa hry, jenž odešel do Řecka. „Snažím se najít nějaký výraz. Neřekl bych, že jsem překvapený, to by snižovalo nějaké moje ambice a nějaké, řekněme, moje fotbalové ego,“ popsal záložník. S tím je - poměrně logicky - spojená možnost dostat se do národního mužstva. Sparťané se nedávno setkali s novým trenérem Santi Deniou. „Je to moje ambice,“ netajil Macek. První zápasy odehraje reprezentace v Lize národů na konci září.
Clarupův vliv
V týdnu sáhla Sparta do realizačního týmu, důvodem byly, samozřejmě, bídné ligové výsledky. Nejvýraznější změnou byl návrat Christiana Clarupa, jenž se opět postavil do funkce nazvané vedoucí fyzické přípravy. „Přinesl jinou energii, dynamiku do realizačního i celého týmu. Zatím ale nepřišlo tolik změn, je tady čtyři dny, proto bude větší prostor až v zimě,“ vykládal šéf Priske. Když o Clarupovi mluvil Macek, usmíval se, bylo vidět, že dánský odborník se vrátil ve vlastním stylu, vždy byl tvrdý a velmi náročný. „Potvrdilo se mi, co jsem slyšel, vrátila se persona. Každopádně je to vítězný typ,“ popsal.
Odevzdaný Jablonec
V týdnu sáhla Sparta do realizačního týmu, důvodem byly, samozřejmě, bídné ligové výsledky. Nejvýraznější změnou byl návrat Christiana Clarupa, jenž se opět postavil do funkce nazvané vedoucí fyzické přípravy. „Přinesl jinou energii, dynamiku do realizačního i celého týmu. Zatím ale nepřišlo tolik změn, je tady čtyři dny, proto bude větší prostor až v zimě,“ vykládal šéf Priske. Když o Clarupovi mluvil Macek, usmíval se, bylo vidět, že dánský odborník se vrátil ve vlastním stylu, vždy byl tvrdý a velmi náročný. „Potvrdilo se mi, co jsem slyšel, vrátila se persona. Každopádně je to vítězný typ,“ popsal.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu