ONLINE: Teplice - Slavia 0:1. Znovu se po přerušení hraje, hosté vedou po gólu Nowaka
Fotbalisté Slavie budou v dnešním utkání 8. kola první ligy v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na němž je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan dva body. Zápas v Teplicích začal v 18:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Slavii čeká utkání na hřišti neoblíbeného soupeře. V Teplicích vyhrála jen v posledním z minulých čtyř duelů. Navíc nastoupí jen tři dny po těžké porážce 2:3 v Lize mistrů s Lens, nad kterým ještě na začátku nastaveného času vedla. Obhájce titulu trápí velká marodka, na kterou po Lens přibyly další opory David Zima a Michal Sadílek.
V 65. minutě bylo utkání přerušeno kvůli výpadku osvětlení. Hlavní rozhodčí Ondřej Berka poslal obě mužstva do kabin, pauza trvala 20 minut.
Slavia se ujala vedení ve 20. minutě gólem Wiktora Nowaka. V případě vítězství se obhájci titulu vrátí do čela tabulky o bod před Liberec.
Podobný problém řešili na teplických Stínadlech i v listopadu 2023 během zápasu s Mladou Boleslaví. Tehdy se kvůli výpadku elektřiny nehrálo dokonce 50 minut. Shodou okolností utkání rozhodoval rovněž sudí Berka.
- 0:193.4%
- 0:24.8%
- 1:11.6%
- 0:30.1%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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