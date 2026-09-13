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ONLINE: Teplice - Slavia 0:1. Znovu se po přerušení hraje, hosté vedou po gólu Nowaka

Wiktor Nowak slaví gól proti Teplicím
Wiktor Nowak slaví gól proti TeplicímZdroj: ČTK
Stínadla zhasla, zápas se přerušil
Tomáš Chorý gratuluje Nowakovi ke gólu
Nowak poslal Slavii do vedení v Teplicích
Jindřich Trpišovský slaví Nowakův gól v Teplicích
Lukáš Provod a Michal Sadílek vinou zranění v Teplicích nemohli hrát
Štěpán Chaloupek vyváží míč
Wiktor Nowak se prosadil v Teplicích
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Slavie budou v dnešním utkání 8. kola první ligy v Teplicích hrát o návrat na první místo tabulky, na němž je v sobotu vystřídal Liberec. Mistr ztrácí na druhém místě na Slovan dva body. Zápas v Teplicích začal v 18:00. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Slavii čeká utkání na hřišti neoblíbeného soupeře. V Teplicích vyhrála jen v posledním z minulých čtyř duelů. Navíc nastoupí jen tři dny po těžké porážce 2:3 v Lize mistrů s Lens, nad kterým ještě na začátku nastaveného času vedla. Obhájce titulu trápí velká marodka, na kterou po Lens přibyly další opory David Zima a Michal Sadílek.

V 65. minutě bylo utkání přerušeno kvůli výpadku osvětlení. Hlavní rozhodčí Ondřej Berka poslal obě mužstva do kabin, pauza trvala 20 minut.

Slavia se ujala vedení ve 20. minutě gólem Wiktora Nowaka. V případě vítězství se obhájci titulu vrátí do čela tabulky o bod před Liberec.

Podobný problém řešili na teplických Stínadlech i v listopadu 2023 během zápasu s Mladou Boleslaví. Tehdy se kvůli výpadku elektřiny nehrálo dokonce 50 minut. Shodou okolností utkání rozhodoval rovněž sudí Berka.

Průběh zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Teplice
ne 13. 9.
0:1
103. min
Slavia Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Teplice
Remíza
Výhra Slavia
Pravděpodobná skóre
  • 0:193.4%
  • 0:24.8%
  • 1:11.6%
  • 0:30.1%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 0:1⚽ 0:2⚽ 0:2⚽ 1:1
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 20:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Teplice741215:1313
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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