SESTŘIH: Teplice - Slavia 0:2. Sešívaní v dešti přežili blackout. I díky Nowakovi
V Liberci doufali, že by mohli po osmém kole zaparkovat na špici ligy. Smůla. Slavia pustila z hlavy šílený večer s Lens, v Teplicích zabrala a po triumfu 2:0 vede Chance ligu s náskokem jednoho bodu před burácivými Severočechy. Obhájce titulu nezastavila ve vítězném marši ani patnáctiminutová pauza zapříčiněná výpadkem světel. A ještě jedna dílčí sešívaná radost – střelec rozdílové branky Wiktor Nowak po páté brankce v ročníku vystoupal na čelo střelecké tabulky.
Mistrovská parta nebyla před utkáním v dobré pozici. Za prvé musela vstřebat neštěstí v Lize mistrů, kdy ji francouzský Lens obral v nastavení dvěma góly o všechny body. Za druhé na marodce má uvězněných devět hráčů. Všechno aspiranti základní sestavy. Proto si pro teplický souboj vypomohla několika hráči z rezervního týmu, aby jakž takž zaplnila lavičku. Přes všechny starosti duel celkem bez problémů kontrolovala a brala tři body po výsledku 2:0.
Zápas pomalu spěchal do poslední pětadvacetiminutovky. V přicházející tmě svítilo do dáli skóre 0:1, blížila se zápletka. Lilo jako z konve a přesně v čase 63:55 začala postupně vypovídat službu světla. Nejprve zhasla nad jednou tribunou, pak nad další. Blackout na Stínadlech vyhnal hráče ze hřiště. Fanoušci, zejména ti slávističtí, se bavili po svém. Rozjeli „pyrotéku“, zapálili dýmovnice. „Český fotbal pro fanoušky,“ skandovaly oba kotle.
Sudí Ondřej Berka dal týmům na vědomí, že duel bude přerušený minimálně na patnáct minut. Po opětovném nahození všech světel jim dal deset minut na rozcvičení, aby nedošlo ke zranění. Tepličtí toho využili na hřišti, slávisté se rozcvičovali uvnitř stadionu.
Příčina tmy: pokleslo napětí
„K výpadku došlo v důsledku poklesu napětí v elektrické síti. Bylo potřeba nechat světelnou soustavu vychladnout. Teprve pak ji bylo možné znovu nahodit a pokračovat v utkání. Budeme u poskytovatele reklamovat kvalitu napětí a požadovat odpověď, z jakého důvodu k tomu došlo,“ vysvětlil Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice.
Na Stínadlech nejde o novinku. Před necelými třemi lety, v 67. minutě ligového zápasu s Mladou Boleslaví, selhalo osvětlení z důvodu poruchy napájení jednoho z rohových stožárů. Rozhodčí musel zápas přerušit na přibližně padesát minut. Fanoušci na tribunách během nucené přestávky rozsvítili své mobilní telefony a vytvořili v potemnělé aréně unikátní kulisu. To se dělo i nyní. K výpadku došlo i v roce 2015 při duelu s Plzní.
„Jsem rád, že se porucha odstranila. Větší průser by bylo, kdyby se to neodstranilo. Nemyslím si, že to mělo vliv na utkání. Naštěstí jsme nehráli v minusových teplotách. Věřím, že fanoušci nenastydli. Snad jsme je našim výkonem, i bez gólu a bodu, zahřáli,“ glosoval to trenér domácích Zdenko Frťala.
Slavii dotlačil k vítězství, jako už poněkolikáté v ročníku, Wiktor Nowak. V prvním poločase hosté dvakrát obrali o míč Matěje Pulkraba, následně si polský poctivec sebral rychlý pas Samuela Isifeho, dlouhými kroky se dostal před Kryštofa Lichtenberga, nováčka v brance Teplic, a bombou pod břevno ho přivítal v lize.
„Věděli jsme, že má výbornou střelu, umí pravou i levou, ale brali jsme ho i kvůli jiným vlastnostem. Jak je pracovitý, univerzální. Že je nejlepší střelec, to je určitě nad plán,“ těší Trpišovského.
Po pauze se Slavia snažila kontrolovat hru, nepouštět domácí do tlaku a do šancí. Vyjma možnosti Matěje Radosty se jí to dařilo. A když si srazil centr Emmanuela Ayaosiho do vlastní sítě Oskars Vientliess, bylo hotovo.
Slavia po osmém kole vede ligu. Ve středu ji čeká pohár s Varnsdorfem a v neděli pak poslední zápas před reprezentační přestávkou s Plzní.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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