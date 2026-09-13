ONLINE: Plzeň - Olomouc 1:3. Červ nedal penaltu! Po půli zvýšil Sejk, tribuny pískají
Plzeň pod novým koučem Radoslavem Kováčem v dosavadních čtyřech soutěžních zápasech neprohrála, stále se jí ale nedaří posunout se tabulkou výše. Desátí Západočeši dnes přivítají v 8. kole Chance Ligy čtvrtou Olomouc a bude to pro ně poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy, kterou zahájí ve čtvrtek doma proti Saint-Gilloise. Viktoria vyslala do základní sestavy mladého slovenského stopera Tobiáše Pališčáka, Sigma vyrukovala s Brazilcem Leem Borgesem, který v lize debutuje.Utkání začalo v 15:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
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- 1:44.3%
- 2:40.4%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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