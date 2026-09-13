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ONLINE: Plzeň - Olomouc. V základu Viktorie mladý stoper (18), Sigma vytáhla Brazilce

Hráči Plzně se radují z gólu
Hráči Plzně se radují z góluZdroj: ČTK / Chaloupka Miroslav
iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Plzeň pod novým koučem Radoslavem Kováčem v dosavadních čtyřech soutěžních zápasech neprohrála, stále se jí ale nedaří posunout se tabulkou výše. Desátí Západočeši dnes přivítají v 8. kole Chance Ligy čtvrtou Olomouc a bude to pro ně poslední zkouška před vstupem do hlavní fáze Evropské ligy, kterou zahájí ve čtvrtek doma proti Saint-Gilloise. Viktoria vyslala do základní sestavy mladého slovenského stopera Tobiáše Pališčáka, Sigma vyrukovala s Brazilcem Leem Borgesem, který v lize debutuje.Utkání má výkop v 15:00, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Viktoria Plzeň
ne 13. 9.
15:00
Sigma Olomouc
Pravděpodobnost výhry
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Olomouc
Pravděpodobná skóre
  • 1:111.0%
  • 2:19.9%
  • 2:08.9%
  • 1:08.6%
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 14:53
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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