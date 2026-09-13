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Plzeň - Olomouc 2:3. Kováč poprvé prohrál, Červ nedal penaltu. Tribuny umlčel Sejk

Sudí Wulkan nařídil penaltu až po zásahu VAR, Lukáš Červ protestuje
Sudí Wulkan nařídil penaltu až po zásahu VAR, Lukáš Červ protestujeZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Amar Memič lituje porážky se Sigmou
Václav Sejk umlčel svým gólem tribuny
Adolf Šádek se diví porážce se Sigmou
David Tkáč slaví gól proti Plzni
David Tkáč slaví gól proti Plzni
Abdoulaye Sylla si vstřelil vlastní gól
Radost fotbalistů Plzně
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iSport.cz, ČTK
Chance Liga
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Fotbalisté Plzně v 8. kole první ligy překvapivě doma prohráli s Olomoucí 2:3 a už pošesté v sezoně nejvyšší soutěže ztratili body. Sigmu poslal v 16. minutě do vedení Ahmad Ghali, po půlhodině Západočeši srovnali po vlastním gólu Abdoulayeho Sylly. Před pauzou vrátil Hanákům náskok David Tkáč, v nastavení první půle neproměnil domácí Lukáš Červ penaltu a po změně stran přidal hostující Václav Sejk pojistku. V závěru jen snížil střídající Baboucarr Faal.

Viktorii při nepovedeném vstupu do sezony zatím příliš nepozvedl ani nový trenér Radoslav Kováč, který nahradil odvolaného Martina Hyského. Západočeši sice pod ním na úvod po triumfu 5:1 po prodloužení otočili 4. předkolo Evropské ligy proti Crvene zvezdě Bělehrad, v domácí soutěži však zvítězili v jediném ze čtyř duelů. V tabulce se Plzeň krčí až na 10. místě. Sigma vyhrála popáté z posledních šesti kol, částečně odčinila středeční vyřazení v poháru v Prostějově a poskočila na třetí příčku.

Trenér Kováč udělal čtyři změny v základní sestavě oproti minulému utkání v Hradci Králové (0:0). Vavra, potrestaného za vyloučení, nahradil v obraně Gabriel, místo Souarého, Višinského a Adua pak dostali šanci Ladra, Sojka a Lawal. Sigmě na poslední chvíli vypadl ze sestavy zraněný Baráth a už po šesti minutách musel ze zdravotních důvodů vystřídat Krivak.

Západočeši, kteří před sezonou vyhlásili boj o titul, začali velmi aktivně, z úvodního tlaku si ale žádnou větší šanci nevytvořili. Sigmu naopak z první výrazné možnosti udeřila. Sejk udržel dlouhý nákop a přihrál Ghalimu, který zblízka překonal gólmana Wiegeleho. Nigerijský halfbek skóroval potřetí v ligové sezoně.

Viktorii inkasovaná branka poznamenala. Ve 27. minutě vypálil Sejk a brankář Wiegele s lehkými problémy nadvakrát zasáhl. K vyrovnání domácím pomohli sami Hanáci. Ve 34. minutě si Gabriel narazil s Ladrou a jeho přízemní centr z pravé strany do vápna poslal do vlastní sítě zadák Sylla.

Západočeši se tlačili za obratem ve skóre, v 41. minutě však po další chybě v defenzivě inkasovali. Soldo poslal do brejku novou posilu Borgese, ten našel Tkáče a proti jeho přesné střele do horního rohu byl Wiegele prakticky bezmocný. Olomoucký záložník skóroval podruhé v ligovém ročníku.

Domácí měli ještě do pauzy jedinečnou šanci znovu srovnat. Ghali ve vápně podrazil Doskiho a sudí Wulkan po zásahu videorozhodčího a přezkoumání situace nařídil penaltu. Poněkud překvapivý exekutor Červ však naprosto selhal a v sedmé minutě nastavení přestřelil.

Po změně stran se Viktoria tlačila za vyrovnáním, jenže Hanáci jí znovu uštědřili lekci z produktivity. V 52. minutě se po dalším brejku a centru od střídajícího Hadaše zblízka hlavou trefil Sejk. Skóroval potřetí v ligové sezoně. Západočeši potvrdili, že mají velké problémy s defenzivou, v ročníku nejvyšší soutěže inkasovali už hrozivých 15 gólů.

Trenér Kováč v krátkém sledu hned pětkrát vystřídal, jeho svěřenci se ale propadali do stále větší křeče. Z velkého tlaku se jim povedlo už jen snížit, v 85. minutě se po Sojkově centru z přímého kopu hlavičkou prosadil střídající Faal, který si otevřel střelecký účet v nejvyšší české soutěži.

Západočeši ztratili body již počtvrté z dosavadních pěti zápasů na svém stadionu v ligovém ročníku. Hrubě nezvládli generálku na čtvrteční vstup do hlavní fáze Evropské ligy proti Unionu Saint-Gilloise, v neděli je pak čeká šlágr na půdě obhájce domácího titulu Slavie. Sigma nad Viktorií v nejvyšší soutěži zvítězila po sérii tří porážek.

KonecLIVE
23

Výsledek zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Viktoria Plzeň
ne 13. 9.
2:3
Konec
Sigma Olomouc
Jak jsme tipovali před zápasem
Výhra Plzeň
Remíza
Výhra Olomouc
Pravděpodobná skóre před zápasem
  • 1:111.0%
  • 2:19.9%
  • 2:08.9%
  • 1:08.6%
Replay: jak se šance vyvíjely
⚽ 0:1⚽ 1:1⚽ 1:2⚽ 1:3⚽ 2:3
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 18:17
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Teplice741215:1313
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
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