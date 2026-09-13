SESTŘIH: Plzeň - Olomouc 2:3. Raněná Viktoria. Červ nedal penaltu, tribuny umlčel Sejk
Plzeňský týden pod Radoslavem Kováčem přinesl do ligové tabulky pouhý bod za remízu v Hradci (0:0). Trápení Viktorie pokračovalo i v neděli, kdy doma podlehla Sigmě Olomouc v osmém kole Chance Ligy 2:3. Klasicky doplatila na triviální chyby vzadu, které hosté z povedených brejků snadno trestali. Jeden z ligových favoritů dál ztrácí, doma z pěti ligových zápasů zdolal pouze jasně poslední Zlín.
Radoslav Kováč se u lajny mohl ukřičet, ale sám defenzivní linii svého týmu neuřídil. Viktoria ztratila tři body doma podobně jako na úvod sezony s Libercem, padla 2:3 a nabírá ztrátu na nejlepší celky. Olomouc trestala z rychlých kontrů. Využila sílu Václava Sejka, který v povedeném zápase zapsal bilanci 1+1.
Ze soubojů se Sampsonem Dwehem odešel jako jasný vítěz, jako sparťanský odchovanec si užíval i provokativní gesta, která vysílal po třetí olomoucké brance směrem k plzeňskému kotli za bránou.
„Když pominu první zápas v Jablonci, kde to byl z naší strany celkově špatný výkon, Sejky patří k nejlepším hráčům, podobné výkony podává pořád,“ vyzdvihl trenér Sigmy Pavel Hapal. „Běžecky byl vynikající, odpracoval to. Všichni od něj čekají góly, dneska jeden dal a jsme za něj rádi. Jeho přidaná hodnota je hlavně v tom, že je neskutečně pracovitý pro mužstvo,“ dodal.
Zatímco Sigma v šatně hurónsky slavila a dobře zareagovala na pohárové vyřazení s Prostějovem, plzeňské výsledky jsou na domácí scéně v lize tristní. Prohra s Libercem a s Olomoucí, remízy se Zbrojovkou a Slováckem, k tomu jediná vydřená výhra s posledním Zlínem.
Znepokojivý start sezony stál místo Martina Hyského a výsledková situace se nelepší ani po nástupu Radoslava Kováče. „Jdou na nás čtyři střely, dostaneme z nich tři góly. Vzadu je to strašně křehké. Musíme se jednoznačně zlepšit,“ zlobil se domácí kouč. „Vyhráli jsme doma jenom se Zlínem, to je málo. Poztrácelo se tady moc bodů. Musíme se dát rychle dát do kupy a hlavně doma zápasy zvládat, jak to Viktorka dělávala dřív. Dneska sem přijede mančaft a čtyřikrát tady boduje,“ kroutil hlavou.
Plzeň znovu srážely chyby v obraně
Diváky v Doosan Areně zvedla ze sedadel závěrečná pasáž prvního poločasu. Ve 34. minutě si v plné rychlosti narazil Adam Gabriel s Patrikem Hrošovským, vyslal prudký centr do vápna a míč si srazil do sítě Abdoulaye Sylla – domácí pěknou akcí vyrovnali a zareagovali na úvodní branku Ahmada Ghaliho ze 16. minuty.
Domácí se po vyrovnání neuklidnili, naopak po zbytečné ztrátě na soupeřově polovině znovu inkasovali. Do otevřené obrany vnikl z levé strany Leonardo Borges, připravil míč pro Davida Tkáče a ten suverénně prostřelil Floriana Wiegeleho. „Ne, že by udělal vyloženě chybu, ale netrefuje ho to. Od brankáře potřebujeme, aby chytil něco navíc,“ připustil Kováč.
Plzeň dostala ideální možnost na srovnání v závěru dlouhého nastavení první půle, které se z původně avizovaných dvou minut protáhlo o osm. Po Hrošovského standardce fauloval Ahmad Ghali nabíhajícího Merchase Doskiho. Sudí Jakub Wulkan se po komunikaci s VAR odebral k monitoru a po chvíli ukázal na penaltu.
V důležitý moment si vzal míč Lukáš Červ. Hráč s tvrdou ranou, nicméně nikoliv tradiční penaltový střelec. Rozhodl se pro tvrdou ránu, kterou poslal vysoko nad Koutného bránu. Míč chytali leda diváci v plzeňském kotli za bránou. „Čekal jsem, že půjde Ladris, to je skvělý exekutor standardek i penalt,“ připustil po utkání Kováč.
Viktoria, místo aby před odchodem do kabin srovnala, musela po přestávce dohánět skóre. Což se jí absolutně nepovedlo. Václav Sejk zvýšil opět po snadném kontru na 3:1 a rozhodl o osudu zápasu. Střídající Babucarr Faal sice snížil, víc už ale Plzeň i přes značný tlak v závěru nezvládla.
„Hodně řešíme zbytkovou obranu. Pořád couváme, to se mi nelíbí, hodně mi to vadí. Nejsme na hráčích tak, jak bychom si představovali. To je problém, je na tom hodně práce,“ zlobil se Kováč.
Plzeň má před sebou nabitý program – ve čtvrtek vstup do ligové fáze Evropské ligy doma proti belgickému St. Gillois, před reprezentační pauzou odehraje ještě nedělní šlágr proti Slavii.
- 1:111.0%
- 2:19.9%
- 2:08.9%
- 1:08.6%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu