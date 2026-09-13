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Artis přišel už o SEDM gólů po zásazích VARu! Nádvorník se zlobil kvůli propagaci fotbalu

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SESTŘIH: Zbrojovka - Artis 2:1. Brněnské derby pro domácí, rozhodl Penxa • Zdroj: iSport.cz
Lucky Ezeh ze Zbrojovky se raduje z výhry v derby
Fanoušci Artisu v derby proti Zbrojovce
Lukáš Penxa ze Zbrojovky v souboji s Emmanuelem Fullym z Artisu
Fotbalisté Zbrojovky slaví druhou branku v derby
Fotbalisté Zbrojovky slaví druhou branku v derby
Fanoušci Zbrojovky během derby proti Artisu
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Rychle si spočítal, že po zásazích VAR přišel jeho tým na podzim už o sedm gólů. „Repre pauzou se celá ta série utne a začneme od nuly. Co vám na to mám říct?“ povzdechl si Roman Nádvorník po prohraném derby se Zbrojovkou (1:2) v 8. kole Chance Ligy. „Je to rarita, v této tabulce jsme určitě na prvním místě,“ dodal zklamaně trenér Artisu.

Užil jste si i tak derby?
„Furt slyším, jak chceme fotbal propagovat pro lidi, a derby po devadesáti letech se hraje ve tři hodiny. Místo aby se hrálo večer pod světly, atmosféra by byla ještě lepší a přišlo by asi pár lidí navíc. Je pro mě zvláštní, že byl vybrán takový čas.“

Proč jste relativně brzy střídal Labíka s Adediranem?
„Labík nehrál vůbec dobře. Zavinil první gól. Ve středu měl hodně ztrát. Samozřejmě je to náš klíčový hráč a věřím, že nám v příštím zápase zase pomůže a vrátí nám tu chybičku, co udělal. U Adedirana to bylo vyloženě z fyzických důvodů, protože hrál po delší době. Trénoval jen čtyři dny.“

Předpověď týmu · Sezonní
Artis Brno
Očekávané umístění:15. místo
0%Skupina o titul
5%Play off o umístění
95%Skupina o záchranu
49%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Jak hodnotíte premiéru Sebastiana Boháče?
„Přivedli jsme Sanyanga, který hrál naposledy v půlce července a to půl hodiny s Ružomberkem. Perišiče, co nehrál čtyři měsíce a Boháče, který dostal v Plzni prostor jenom v prvním kole. Hráče potřebujeme dostat do tempa.“

Překvapil jste nasazením osmnáctiletého brankáře Richarda Kašíka. Důvod?
„Dostávali jsme na můj vkus moc gólů. Kašík předtím odchytal zápas velice dobře. Bylo to de facto moje rozhodnutí, které jsem zkonzultoval i s trenéry gólmanů. Ti to viděli stejně. Kašík to zase odchytal dobře a určitě bude v sestavě i s Libercem. V repre pauze si řekneme, s kým budeme pokračovat. Vyhlížíme ji, aby si mančaft víc sednul a kluci si na sebe zvykli. Nedůslednost v prvním poločase nás stála body. Navíc si Šimek zlomil klíční kost. Nejhorší varianta je, že by ho museli operovat. Na dva měsíce je určitě mimo.“

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Zbrojovka851212:1016
4Ml. Boleslav742115:914
5Olomouc741213:813
6Teplice741215:1313
7Jablonec841310:813
8Sparta840415:1212
9Hr. Králové73226:611
10Plzeň724114:1210
11Bohemians72328:99
12Baník73044:139
13Artis81167:184
14Slovácko80355:143
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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