Artis přišel už o SEDM gólů po zásazích VARu! Nádvorník se zlobil kvůli propagaci fotbalu
Rychle si spočítal, že po zásazích VAR přišel jeho tým na podzim už o sedm gólů. „Repre pauzou se celá ta série utne a začneme od nuly. Co vám na to mám říct?“ povzdechl si Roman Nádvorník po prohraném derby se Zbrojovkou (1:2) v 8. kole Chance Ligy. „Je to rarita, v této tabulce jsme určitě na prvním místě,“ dodal zklamaně trenér Artisu.
Užil jste si i tak derby?
„Furt slyším, jak chceme fotbal propagovat pro lidi, a derby po devadesáti letech se hraje ve tři hodiny. Místo aby se hrálo večer pod světly, atmosféra by byla ještě lepší a přišlo by asi pár lidí navíc. Je pro mě zvláštní, že byl vybrán takový čas.“
Proč jste relativně brzy střídal Labíka s Adediranem?
„Labík nehrál vůbec dobře. Zavinil první gól. Ve středu měl hodně ztrát. Samozřejmě je to náš klíčový hráč a věřím, že nám v příštím zápase zase pomůže a vrátí nám tu chybičku, co udělal. U Adedirana to bylo vyloženě z fyzických důvodů, protože hrál po delší době. Trénoval jen čtyři dny.“
Jak hodnotíte premiéru Sebastiana Boháče?
„Přivedli jsme Sanyanga, který hrál naposledy v půlce července a to půl hodiny s Ružomberkem. Perišiče, co nehrál čtyři měsíce a Boháče, který dostal v Plzni prostor jenom v prvním kole. Hráče potřebujeme dostat do tempa.“
Překvapil jste nasazením osmnáctiletého brankáře Richarda Kašíka. Důvod?
„Dostávali jsme na můj vkus moc gólů. Kašík předtím odchytal zápas velice dobře. Bylo to de facto moje rozhodnutí, které jsem zkonzultoval i s trenéry gólmanů. Ti to viděli stejně. Kašík to zase odchytal dobře a určitě bude v sestavě i s Libercem. V repre pauze si řekneme, s kým budeme pokračovat. Vyhlížíme ji, aby si mančaft víc sednul a kluci si na sebe zvykli. Nedůslednost v prvním poločase nás stála body. Navíc si Šimek zlomil klíční kost. Nejhorší varianta je, že by ho museli operovat. Na dva měsíce je určitě mimo.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|4
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|5
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|9
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|10
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|13
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|14
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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