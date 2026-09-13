Jak se tvoří tápající Sparta po řadě změn: protočení stopeři, jiná energie. Co Ševínský?
- Sparta porazila Jablonec 2:0, před cestou k zápasu Evropské ligy v Jerevanu však trenér Brian Priske stále hledá ideální složení týmu.
Kouč poprvé prohodil strany oběma stoperům a na pravé straně obrany musel kvůli svalovému zranění posily Hoevera nastoupit Suchomel.
Realizační tým Sparty navíc rozšířil staronový šéf kondiční přípravy Christian Clarup, od jehož náročného přístupu si klub slibuje zlepšení.
Ve středu se Sparta v prvním zápase Evropské ligy postaví v Jerevanu místnímu Araratu Armenia. Když o soupeři promluví Brian Priske, vlastně tím připomene letenskou současnost: „Udělali nějaké změny, ale ne tolik jako my.“
Výrok vyslal do světa po ligovém střetu s Jablonce, který jeho tým poměrně v klidu zvládl po výsledku 2:0. Soupeř byl odevzdaný, bez síly, rudí brali tři body bez pochyb. Na slávu však není čas, vstup do sezony je bídný, pořád se tvoří nové společenství. Detaily demonstroval i souboj se Severočechy.
Může to vypadat jako malichernost, zbytečný detail. Jenže není to tak, ve fotbale rozhoduje o úspěchu či pádu tenká linie. Sparta ukázala proti Jablonci jeden z příkladů, kdy se hledání ideálu projeví na změně.
Ale aby bylo jasno, ideál Letenští zdaleka nenašli, i když Severočechy docela v klidu porazili 2:0. Potíže se objevily také v defenzivě, na jejímž postavení se nové nápady projevily nejvíce.
Jeden zásadní však byl vynucený. Na pravý kraj se opět postavil Martin Suchomel, posila z Premier League Ki-Jana Hoever chyběl. Přitom se zdá, že bude na tento post, jenž rudí neustále považují za problematický, první volba.
„Byl přetížený z utkání proti Hradci Králové. Pro něho to byl vlastně první start po dlouhé době, to znamená velkou zátěž. Z utkání si odnesl drobný svalový problém v okolí kyčle. Doufejme, že bude ready na středeční zápas v Arménii,“ popsal trenér Brian Priske.