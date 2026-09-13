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Jak se tvoří tápající Sparta po řadě změn: protočení stopeři, jiná energie. Co Ševínský?

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SESTŘIH: Sparta - Jablonec 2:0. Čtvrtým gólem sezony rozhodl Alcócer • Zdroj: iSport.cz
Trenér Sparty Brian Priske v utkání proti Jablonci
Josimar Alcócer ze Sparty se raduje z gólu proti Jablonci
Jonatan Brunes v dresu Sparty
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
John Mercado se raduje z branky proti Jablonci
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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  • Sparta porazila Jablonec 2:0, před cestou k zápasu Evropské ligy v Jerevanu však trenér Brian Priske stále hledá ideální složení týmu.

  • Kouč poprvé prohodil strany oběma stoperům a na pravé straně obrany musel kvůli svalovému zranění posily Hoevera nastoupit Suchomel.

  • Realizační tým Sparty navíc rozšířil staronový šéf kondiční přípravy Christian Clarup, od jehož náročného přístupu si klub slibuje zlepšení.

Ve středu se Sparta v prvním zápase Evropské ligy postaví v Jerevanu místnímu Araratu Armenia. Když o soupeři promluví Brian Priske, vlastně tím připomene letenskou současnost: „Udělali nějaké změny, ale ne tolik jako my.“

Výrok vyslal do světa po ligovém střetu s Jablonce, který jeho tým poměrně v klidu zvládl po výsledku 2:0. Soupeř byl odevzdaný, bez síly, rudí brali tři body bez pochyb. Na slávu však není čas, vstup do sezony je bídný, pořád se tvoří nové společenství. Detaily demonstroval i souboj se Severočechy.

Může to vypadat jako malichernost, zbytečný detail. Jenže není to tak, ve fotbale rozhoduje o úspěchu či pádu tenká linie. Sparta ukázala proti Jablonci jeden z příkladů, kdy se hledání ideálu projeví na změně.

Ale aby bylo jasno, ideál Letenští zdaleka nenašli, i když Severočechy docela v klidu porazili 2:0. Potíže se objevily také v defenzivě, na jejímž postavení se nové nápady projevily nejvíce.

Jeden zásadní však byl vynucený. Na pravý kraj se opět postavil Martin Suchomel, posila z Premier League Ki-Jana Hoever chyběl. Přitom se zdá, že bude na tento post, jenž rudí neustále považují za problematický, první volba.

„Byl přetížený z utkání proti Hradci Králové. Pro něho to byl vlastně první start po dlouhé době, to znamená velkou zátěž. Z utkání si odnesl drobný svalový problém v okolí kyčle. Doufejme, že bude ready na středeční zápas v Arménii,“ popsal trenér Brian Priske.

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