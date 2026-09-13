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Rubejte za Baník, řvalo se. Skuhravý: Chci hněv na mě! De Zerbi měl taky hroznou sezonu

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SESTŘIH: Baník - Pardubice 1:2. Východočeši poprvé v sezoně zvítězili • Zdroj: iSport.cz
Brankář Vladimír Neuman odkopává před Václavem Jurečkou
Radost hráčů Pardubic po gólu na hřišti Baníku
Brankář Martin Jedlička inkasuje gól proti Pardubicím
Zleva Victor Samuel z Pardubic, Roan Nogha z Ostravy a za ním Jevhenij Skyba z Ostravy
Trenér Baníku Roman Skuhravý
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Michal Kvasnica
Chance Liga
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Poslední tři zápasy fotbalistů Baníku? Tři prohry, jeden vstřelený gól, devět inkasovaných. A nerozpoznatelný herní projev, jak se řešilo v posledním díle pořadu iSkaut. Nedělní utkání proti (do té doby dvoubodovým) Pardubicím bylo pomyslným vrcholem nepříznivé série, porážka 1:2 dle skóre vůbec neodpovídá paskvilu, který Ostrava svým fanouškům ukázala. Tribuny od dvacáté minuty pískaly, nálada připomínala tu záchranářskou z minulé sezony. 

Majitel Václav Brabec se před duelem pozdravil s kotelníky Baníku, zkontroloval rozcvičku, pokecal přímo u laviček s některými zaměstnanci. A to byl asi poslední moment, kdy měl boss dobrou náladu, protože následující devadesátiminutovka mu musela zkazit zbytek víkendu.

První poločas byl vyloženě katastrofální. Ostravští nepůsobili jako tým, který hodlá napravit debakly v Mladé Boleslavi (0:4) a Jablonci (0:3). Takhle bídně se neprezentoval snad ani v minulé barážové sezoně.

Křeč, strach, chyby, nepřesnosti, nesoučinnost, tři tutovky Pardubic, nula svých šancí i střel... Skóre „jen“ 0:1 byl zázrak, oba trenéři kroutili hlavou. Tribuny mohutně pískaly a skandovaly „My chceme Baník“ a „Rubejte za Baník“.

Skuhravý vidí paralelu s De Zerbim

„Absolutně tomu rozumím,“ komentoval reakci fanoušků domácí kouč Roman Skuhravý. „Ale je to věc, kterou jsem vnímal v minulé sezoně. Kluky musím bránit, sebe ne. Opravdu! Ať se hněv obrátí na mě, ať mi lidi nadávají. S tím jsem OK. Ale my jsme se někam vydali. S Olomoucí to nějak vypadalo, zranili se tři důležití hráči ze základní sestavy. Nemyslel jsem si, že to bude mít takový vliv. De Zerbi je jeden z mála trenérů, které sleduji. A mě napadla paralela Baníku s Tottenhamem, který měl taky hroznou sezonu. Jeho mužstva dávala vždycky mraky gólů, ale oni se třeba pětkrát netrefili. Přitom přivedli třináct fantastických hráčů,“ doplnil příměr s italským stratégem.

Předpověď týmu · Sezonní
Baník Ostrava
Očekávané umístění:11. místo
13%Skupina o titul
39%Play off o umístění
48%Skupina o záchranu
5%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 16:58
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Samozřejmě i Skuhravý už je pod tlakem, „chachaři“ jsou nároční příznivci a herní posun zatím fakt není vidět. Zlepšení sice nastalo po změně stran i díky žolíkům, osmitisícovou návštěvu potěšil i v lize premiérově skórující Vít Škrkoň, nicméně celkově to je od tradiční značky málo. Série tří porážek s bídným skóre pochopitelně bolí, příště na Slovácku to bude tvrdá dřina.

Žádného spíkra to tak nese*e!

„Nechci se obhajovat, ale pokud se nepletu, říkal jsem, že mým největším přáním není, ať já uspěju v Baníku, ale ať Baník uspěje. Ať je tady jednota mezi šéfy, trenéry, hráči a především skvělými fanoušky. Oni se chtějí konfrontovat se Slavií a Spartou, ale na to reálně ještě nemáme. To není berlička, to je fakt. Tím neříkám, že na mě nemá být tlak. Ten potřebujete ke zvednutí. Slyšel jsem o sobě, že krásně povídám, ale já ty kroky fakt dělám. Že jsou bolavé? To tak někdy je. Neočekávám od nikoho vděk, pasuju se s tím s klukama z realizáku i s hráči nejlépe, jak umíme. To, že to teď vypadá hrůzostrašně, mě sere ze všech lidí na světě nejvíc. K*rva, ani žádného spíkra to tak nese*e!“ rozvášnil se jednapadesátiletý trenér.

Protějšek Jan Trousil byl o poznání klidnější. Byť ho několika ztrátami a přístupem naštval střídající útočník Daniel Smékal, a tak ho raději po pár minutách znovu posadil, celkově byl spokojený. První výhra v sezoně byla naprosto zasloužená, nic na tom nezměnil ani divočejší finiš, kdy si Baník po Škrkoňově korekci vytvořil tlak. Znovu pomohl stoper Denis Halinský, stejně tak brankář Vladimír Neuman, dokonale i vyšla taktika na rychlé brejky. Abdullahi Tanko, Václav Drchal, Ryan Mahuta i Victor Samuel rychlostně dominovali, stíhal jim jen Abdullahi Bewene.

„Z naší strany to byl velmi dobrý zápas do šedesáté minuty, kdy to mohlo být 4:0 a nebylo by se o čem bavit,“ připomněl Trousil neproměněné tutovky Afričanů. „Některé situace jsme řešili ležérně, ale strašně si cením svůle a vnitřní síly. Úplný závěr už jsme dohrávali v klidu, měli jsme dva rohy a Baník už neměl sílu.“

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Teplice741215:1313
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
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