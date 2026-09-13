Rubejte za Baník, řvalo se. Skuhravý: Chci hněv na mě! De Zerbi měl taky hroznou sezonu
Poslední tři zápasy fotbalistů Baníku? Tři prohry, jeden vstřelený gól, devět inkasovaných. A nerozpoznatelný herní projev, jak se řešilo v posledním díle pořadu iSkaut. Nedělní utkání proti (do té doby dvoubodovým) Pardubicím bylo pomyslným vrcholem nepříznivé série, porážka 1:2 dle skóre vůbec neodpovídá paskvilu, který Ostrava svým fanouškům ukázala. Tribuny od dvacáté minuty pískaly, nálada připomínala tu záchranářskou z minulé sezony.
Majitel Václav Brabec se před duelem pozdravil s kotelníky Baníku, zkontroloval rozcvičku, pokecal přímo u laviček s některými zaměstnanci. A to byl asi poslední moment, kdy měl boss dobrou náladu, protože následující devadesátiminutovka mu musela zkazit zbytek víkendu.
První poločas byl vyloženě katastrofální. Ostravští nepůsobili jako tým, který hodlá napravit debakly v Mladé Boleslavi (0:4) a Jablonci (0:3). Takhle bídně se neprezentoval snad ani v minulé barážové sezoně.
Křeč, strach, chyby, nepřesnosti, nesoučinnost, tři tutovky Pardubic, nula svých šancí i střel... Skóre „jen“ 0:1 byl zázrak, oba trenéři kroutili hlavou. Tribuny mohutně pískaly a skandovaly „My chceme Baník“ a „Rubejte za Baník“.
Skuhravý vidí paralelu s De Zerbim
„Absolutně tomu rozumím,“ komentoval reakci fanoušků domácí kouč Roman Skuhravý. „Ale je to věc, kterou jsem vnímal v minulé sezoně. Kluky musím bránit, sebe ne. Opravdu! Ať se hněv obrátí na mě, ať mi lidi nadávají. S tím jsem OK. Ale my jsme se někam vydali. S Olomoucí to nějak vypadalo, zranili se tři důležití hráči ze základní sestavy. Nemyslel jsem si, že to bude mít takový vliv. De Zerbi je jeden z mála trenérů, které sleduji. A mě napadla paralela Baníku s Tottenhamem, který měl taky hroznou sezonu. Jeho mužstva dávala vždycky mraky gólů, ale oni se třeba pětkrát netrefili. Přitom přivedli třináct fantastických hráčů,“ doplnil příměr s italským stratégem.
Samozřejmě i Skuhravý už je pod tlakem, „chachaři“ jsou nároční příznivci a herní posun zatím fakt není vidět. Zlepšení sice nastalo po změně stran i díky žolíkům, osmitisícovou návštěvu potěšil i v lize premiérově skórující Vít Škrkoň, nicméně celkově to je od tradiční značky málo. Série tří porážek s bídným skóre pochopitelně bolí, příště na Slovácku to bude tvrdá dřina.
Žádného spíkra to tak nese*e!
„Nechci se obhajovat, ale pokud se nepletu, říkal jsem, že mým největším přáním není, ať já uspěju v Baníku, ale ať Baník uspěje. Ať je tady jednota mezi šéfy, trenéry, hráči a především skvělými fanoušky. Oni se chtějí konfrontovat se Slavií a Spartou, ale na to reálně ještě nemáme. To není berlička, to je fakt. Tím neříkám, že na mě nemá být tlak. Ten potřebujete ke zvednutí. Slyšel jsem o sobě, že krásně povídám, ale já ty kroky fakt dělám. Že jsou bolavé? To tak někdy je. Neočekávám od nikoho vděk, pasuju se s tím s klukama z realizáku i s hráči nejlépe, jak umíme. To, že to teď vypadá hrůzostrašně, mě sere ze všech lidí na světě nejvíc. K*rva, ani žádného spíkra to tak nese*e!“ rozvášnil se jednapadesátiletý trenér.
Protějšek Jan Trousil byl o poznání klidnější. Byť ho několika ztrátami a přístupem naštval střídající útočník Daniel Smékal, a tak ho raději po pár minutách znovu posadil, celkově byl spokojený. První výhra v sezoně byla naprosto zasloužená, nic na tom nezměnil ani divočejší finiš, kdy si Baník po Škrkoňově korekci vytvořil tlak. Znovu pomohl stoper Denis Halinský, stejně tak brankář Vladimír Neuman, dokonale i vyšla taktika na rychlé brejky. Abdullahi Tanko, Václav Drchal, Ryan Mahuta i Victor Samuel rychlostně dominovali, stíhal jim jen Abdullahi Bewene.
„Z naší strany to byl velmi dobrý zápas do šedesáté minuty, kdy to mohlo být 4:0 a nebylo by se o čem bavit,“ připomněl Trousil neproměněné tutovky Afričanů. „Některé situace jsme řešili ležérně, ale strašně si cením svůle a vnitřní síly. Úplný závěr už jsme dohrávali v klidu, měli jsme dva rohy a Baník už neměl sílu.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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