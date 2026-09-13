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Rekord, který nechcete. Zlín prohrál poosmé v řadě. I kvůli výbornému Čvančarovi

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SESTŘIH: Zlín - Hradec Králové 1:2. Ševci dál na nule, pálil i Čvančara • Zdroj: iSport.cz
Tom Slončík proti Zlínu své góly neslaví
Zlín prohrál poosmé v řadě
Zleva Mick van Buren z Hradce Králové a Michal Fukala ze Zlína
Trenér Pavel Hoftych poprvé vedl Zlín jako kouč po Bronislavu Červenkovi
David Horejš během utkání ve Zlíně
Tomáš Čvančara se trefil ve Zlíně
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Ani s novým trenérem nepřišly první body. Zlín zůstává po osmi kolech na nule, proti Hradci Králové neudrželi svěřenci Pavla Hoftycha rychlé vedení 1:0 a nakonec prohráli1:2. Přepsali tím historii české ligy, „překonali“ pražskou Duklu ze sezony 2018/19. „Smutný rekord,“ ulevil si kouč. První gól za „Votroky“ zapsal ve třetím startu Tomáš Čvančara. „Jsme s ním moc spokojení,“ prohlásil trenér David Horejš. Východočeši potvrdili formu a vysokou výkonnost.

Rozjetý Hradec našel nového tahouna. Útočník Tomáš Čvančara zahrál výborně. Stejně jako druhý střelec Tom Slončík, jenž při střídání zatleskal směrem k balkonu bytu rodičů těsně u stadionu, z něhož sledovali duel jeho blízcí. „Jsem rád za výkon. Chtěli jsme si dokázat, že zvládneme i zápas, kdy to od sebe očekáváme,“ těšilo hradeckého kouče Davida Horejše po triumfu 2:1 na hřišti posledního. „Po tom inkasovaném gólu jsme měli velkou převahu.“ 

Co s tím po sedmi porážkách? Ve Zlíně propustili Bronislava Červenku a jeho nástupce Pavel Hoftych (jinak sportovní manažer klubu) šokoval nasazením dvacetiletého Jiřího Štefana.

„Nečekali jsme ho v sestavě, ale věděli jsme, že zkušený kouč nějaké změny udělá,“ řekl jeho protějšek Horejš.

Novic z béčka a nováček na prvoligové scéně hned zapsal asistenci. Po jeho centru skóroval zblízka hlavou střízlík David Machalík. Běžela osmá minuta, takže snový úvod pro outsidera.

A pro kapitána třetiligové rezervy sladká odměna za nebojácnost, s níž vtrhl mezi elitu. Šanci dostal i kvůli nemoci Cletuse Nombila a zranění Josse Didiby. „Chtěli jsme soupeře něčím překvapit,“ sdělil Hoftych. „Líbí se mi na něm, že je trošku jiný. Dokáže zahrát ve středu hřiště víc pozic. I když je mu dvacet, vypadá na pětadvacet a je to vyspělý fotbalista. Ještě v patnácti letech hrál okresní přebor za Štípu,“ představil mladého záložníka.

„Byl to pro mě šok. Teprve v úterý jsem šel po nějaké době s áčkem do tréninku. Trenér mi v pátek řekl, že půjdu do základu. Ale jsem flegmatik, cítil jsem se celkem dobře,“ hodnotil Štefan, jenž v první půli podle Hoftycha odběhal sedm kilometrů. Po přestávce už ho tahala třísla a docházely mu síly. „Chválím ho. To můžu, protože má hlavu v pořádku,“ zmínil Hoftych.  

Předpověď týmu · Sezonní
Zlín
Očekávané umístění:16. místo
0%Skupina o titul
2%Play off o umístění
97%Skupina o záchranu
60%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 13. 9. 2026 16:58
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Jenže Hradec, to je dneska ukrutná síla. S pomocí Zadražilova zákroku proti sólu aktivního Daniela Šmigy ustál další kritický moment a v nastavení první půle udeřil z kontru. Na Dancákův skvělý balon za obranu si naběhl Čvančara a jemným dloubákem přes vyběhnutého brankáře Stanislava Dostála vyrovnal. Jak hosté skončili jeden poločas, tak začali druhý. Gólem.

Proti Zlínu neslavím

I tento brejk potáhl Čvančara a po zpětné přihrávce Micka Van Burena zaskočil Dostála střelou k tyči šikula Tom Slončík, zlínský odchovanec. Vyrostl de facto přímo na stadionu Letná, neboť pár metrů od něj mají rodiče dlouhá léta byt.

Terasa byla během zápasu tradičně zaplněná. A Slončík junior už podruhé gólově vytrestal svůj mateřský klub. „Gól proti Zlínu nikdy slavit nebudu,“ vysvětlil střídmou radost.

„On má k tomu klubu ohromný vztah. Když se spolu bavíme, vždycky ho brání, stadion a podobně. Na některých věcech jsme s ním zapracovali, už hraje dobře i dozadu.  A Zlínu dá pokaždé gól,“ usmál se Horejš.

„Hráči do toho dali vše, co v nich je,“ shrnul domácí trenér Hoftych, který brzy nuceně střídal (opět) zraněného Kristerse Penkevicse. 

Zpátky ke Čvančarovi. Zatím se jeho nákladné hostování z Mönchengladbachu vrchovatě vyplácí. V každém ze tří startů ukázal nadstandardní schopnosti.

„Uhraje spoustu míčů, se kterými jsme měli předtím problém,“ vystihl trenér. „V každém tréninku maká naplno. Je to skvělý hráč,“ dodal uznale.

Spolupráci s posilou si chválí rovněž Slončík. „Tomáš je neuvěřitelně kvalitní komplexní útočník, to všichni vědí. Je dobře nastavený. Chce nám pomáhat a jsme strašně rádi, že ho máme,“ ujistil „Slon“, jenž po utkání zůstal ve svém rodném městě. 

Zlín zase prohrál, ale tentokrát ukázal srdce a ve druhé půli i prvoligovou kvalitu. 

KonecLIVE
12

#TýmZVRPSkóreB
1Liberec861113:419
2Slavia752021:517
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Teplice741215:1313
8Jablonec841310:813
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
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