Rekord, který nechcete. Zlín prohrál poosmé v řadě. I kvůli výbornému Čvančarovi
Ani s novým trenérem nepřišly první body. Zlín zůstává po osmi kolech na nule, proti Hradci Králové neudrželi svěřenci Pavla Hoftycha rychlé vedení 1:0 a nakonec prohráli1:2. Přepsali tím historii české ligy, „překonali“ pražskou Duklu ze sezony 2018/19. „Smutný rekord,“ ulevil si kouč. První gól za „Votroky“ zapsal ve třetím startu Tomáš Čvančara. „Jsme s ním moc spokojení,“ prohlásil trenér David Horejš. Východočeši potvrdili formu a vysokou výkonnost.
Rozjetý Hradec našel nového tahouna. Útočník Tomáš
Co s tím po sedmi porážkách? Ve Zlíně propustili Bronislava Červenku a jeho nástupce Pavel Hoftych (jinak sportovní manažer klubu) šokoval nasazením dvacetiletého Jiřího Štefana.
„Nečekali jsme ho v sestavě, ale věděli jsme, že zkušený kouč nějaké změny udělá,“ řekl jeho protějšek Horejš.
Novic z béčka a nováček na prvoligové scéně hned zapsal asistenci. Po jeho centru skóroval zblízka hlavou střízlík David Machalík. Běžela osmá minuta, takže snový úvod pro outsidera.
A pro kapitána třetiligové rezervy sladká odměna za nebojácnost, s níž vtrhl mezi elitu. Šanci dostal i kvůli nemoci Cletuse Nombila a zranění Josse Didiby. „Chtěli jsme soupeře něčím překvapit,“ sdělil Hoftych. „Líbí se mi na něm, že je trošku jiný. Dokáže zahrát ve středu hřiště víc pozic. I když je mu dvacet, vypadá na pětadvacet a je to vyspělý fotbalista. Ještě v patnácti letech hrál okresní přebor za Štípu,“ představil mladého záložníka.
„Byl to pro mě šok. Teprve v úterý jsem šel po nějaké době s áčkem do tréninku. Trenér mi v pátek řekl, že půjdu do základu. Ale jsem flegmatik, cítil jsem se celkem dobře,“ hodnotil Štefan, jenž v první půli podle Hoftycha odběhal sedm kilometrů. Po přestávce už ho tahala třísla a docházely mu síly. „Chválím ho. To můžu, protože má hlavu v pořádku,“ zmínil Hoftych.
Proti Zlínu neslavím
I tento brejk potáhl Čvančara a po zpětné přihrávce Micka Van Burena zaskočil Dostála střelou k tyči šikula Tom Slončík, zlínský odchovanec. Vyrostl de facto přímo na stadionu Letná, neboť pár metrů od něj mají rodiče dlouhá léta byt.
Terasa byla během zápasu tradičně zaplněná. A Slončík junior už podruhé gólově vytrestal svůj mateřský klub. „Gól proti Zlínu nikdy slavit nebudu,“ vysvětlil střídmou radost.
„On má k tomu klubu ohromný vztah. Když se spolu bavíme, vždycky ho brání, stadion a podobně. Na některých věcech jsme s ním zapracovali, už hraje dobře i dozadu. A Zlínu dá pokaždé gól,“ usmál se Horejš.
„Hráči do toho dali vše, co v nich je,“ shrnul domácí trenér Hoftych, který brzy nuceně střídal (opět) zraněného Kristerse Penkevicse.
Zpátky ke Čvančarovi. Zatím se jeho nákladné hostování z Mönchengladbachu vrchovatě vyplácí. V každém ze tří startů ukázal nadstandardní schopnosti.
„Uhraje spoustu míčů, se kterými jsme měli předtím problém,“ vystihl trenér. „V každém tréninku maká naplno. Je to skvělý hráč,“ dodal uznale.
Spolupráci s posilou si chválí rovněž Slončík. „Tomáš je neuvěřitelně kvalitní komplexní útočník, to všichni vědí. Je dobře nastavený. Chce nám pomáhat a jsme strašně rádi, že ho máme,“ ujistil „Slon“, jenž po utkání zůstal ve svém rodném městě.
Zlín zase prohrál, ale tentokrát ukázal srdce a ve druhé půli i prvoligovou kvalitu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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