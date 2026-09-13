Kováč se zlobil: Dweh se musí chovat lépe. Že šel kopat penaltu Červ? Překvapilo mě to
Snový start při postupové noci proti CZ Bělehrad v Evropské lize střídá krutá ligová realita. Radoslav Kováč utrpěl na lavičce Plzně v neděli nepříjemnou porážku, když doma podlehl Olomouci 2:3. Viktoria opět doplatila na laciné chyby v defenzivě. „Tohle se mi nelíbí,“ přiznal naštvaný kouč po ztraceném domácím utkání.
Celý zápas tým poctivě odpracoval, ale končíte ho bez bodu. Jak je to možné?
„Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale přijde první nákop a zase tu situaci podceníme. Sampson (Dweh) se musí v takových situacích chovat lépe. Nechci mluvit o konkrétních hráčích, ale tohle byl hloupý gól, logicky nás utlumil. Šli jsme za vyrovnáním, Olomouc si dala vlastní gól po naší pěkné akci. Jenže přišel další brejk a zase jsme byli dole. Tohle je složité po mentální stránce, dostáváme brutálně laciné góly.“
Zápas jste ale mohli otočit.
„Dobře jsme kopnuli standardku a měli penaltu, pokud bychom ji proměnili, byl by to velmi dobrý impuls. Bohužel jsme ji nedali. Pak jsme dobývali, dobývali, ale zase po brejku dostali na jedna tři. Čtyři střely Olomouce a byly z toho tři góly. Vzadu je to strašně křehké, to je bez debat, musíme se jednoznačně zlepšit. Olomouc pak zalezla hodně hluboko, Faal dal krásný gól, ale pak už to bylo složité. Hlavně nemůžeme dostat tři laciné góly, takhle to nejde.“
Hráče na penaltu neurčujeme?
Jak vzniklo, že šel na penaltu Lukáš Červ?
„Neurčujeme hráče. Víša nebo Kabongo si ji v pohárovém zápase (domácí odveta s CZ Bělehrad) vzali a dali. Byl jsem překvapený, že si to bere Červus, ale určitě bych na něj nezačal řvát, aby ji nekopal. Když si hráč věří, je to jeho zodpovědnost. Bohužel neproměnil. Upřímně jsem čekal Ladrise, to je výborný exekutor standardek i penalt. Musíme si s klukama sednout, proč se tohle dělo. Je to škoda.“
U střídačky jste hodně gestikuloval a křičel na hráče. Co se vám hlavně nelíbí?
„Řešíme hlavně zbytkovou obranu. Pořád couváme, to se mi nelíbí, hodně mi to vadí. Nejsme na hráčích tak, jak bychom si představovali, to je problém. Zbytečně pak běžíme zpátky, na tom je hodně práce, není to vyladěné.“
Vavro zlepší pevnost týmu
Pomůže obraně Denis Vavro, který nehrál kvůli karetnímu trestu?
„Je to zkušený borec, organizace a pevnost týmu se s ním zlepší. Proto sem přicházel.“
Jakou pozici má Florian Wiegele?
„Komunikovali jsme teď v kabině. Bohužel ho to netrefuje. Ne že by něco pokazil, ale musí chytit něco navíc. Ale není to jenom o něm, bránění týmu začíná už nahoře od útočných hráčů. Ze čtyř střel bychom ale tři góly určitě dostávat neměli.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|2
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|8
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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