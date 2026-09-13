Trpišovský: Hráči říkali, že v Teplicích to bylo těžší než Liga mistrů. Šturm trhal rekordy
Ve čtvrtek velkolepý domácí zápas v Lize mistrů, v neděli deštivý večer v Teplicích. Kontrast, který by byl pro spoustu týmů výkonnostně problémem. I proto mluvil Jindřich Trpišovský na tiskové konferenci po výhře 2:0 na Stínadlech skoro až dojatě o tom, jak jeho tým zrádný výjezd zvládl. „Možná se to zdá jako přirozené, ale samozřejmé to není,“ řekl kouč a přiznal, že výpadek světel na stadionu jeho týmu spíše pomohl.
Vzhledem ke čtvrtečnímu zápasu asi hodně cenná výhra, že?
„Je to tak. Chybělo nám osm hráčů, kteří by možná byli v základní sestavě. Mohli jsme v první půli vytěžit víc než jeden gól. Druhou půli jsme se nechali trochu zatlačit, ale zároveň jsme nepustili Teplice do šance. Celkově musím smeknout před týmem, kvůli situaci, v jaké je fyzicky. Noví hráči na děkovačce říkali, že to byla těžší práce než ve čtvrtek v Lize mistrů. Teplice mají svou kvalitu, neprodají svou kůži lacino.“
Sestava se asi skládala hodně složitě...
„Bylo to hodně těžké, změn bylo extrémně. Ale kádr jsme zkvalitnili i na pozicích mimo základní sestavu, loni bychom asi měli větší problémy. Kluci to zvládli. Naopak je to vlastně někdy snazší, když voleb tolik není. Někteří hráči vystoupili z komfortní zóny.“
Výpadek pomohl spíš nám
Kdo?
„Myslel jsem si, že Ayaosi a Šturm to po čtvrtku nezvládnou, ale sami mi řekli, že klidně budou hrát od začátku. To mi dělá hroznou radost, že do toho jdou i přes únavu. Šturm nám běžecky udělal spoustu rekordů. U někoho jste na to zvyklí, jako u Vlčka. Myslím, že ani David Jurásek nebyl připravený na to, co dnes zvládl. Možná se to zdá přirozené, ale přepnout ze čtvrtka z Ligy mistrů na Teplice a dát do toho stejnou touhu vyhrát, samozřejmostí není.“
Dělá vám radost zlepšující se Tomáš Vlček?
„U Tomáše platí, že čím větší zodpovědnost, tím lepší je. Máte pravdu, že vyspěl. A tento post centrálního stopera ve trojce mu sedí nejvíc. Není sice nejvyšší, ale dělá dobrá rozhodnutí, je běžecký vybavený a sedí mu, když tu trojku řídí. Navíc má velkou chemii s Markovičem či s Chaloupkem. I to, jak Tomáš musel proti Lens přeskočit z jedné pozice na druhou, ukázalo, že se dostává do nejlepšího věku. Je na úrovni, na které byl před zraněním.“
Zažil jste někdy takový výpadek světel, jako nastal ve druhé půli?
„Zažil jsem to s Libercem proti Admiře Wacker, tam se to stalo asi čtyřikrát za poločas. V lize poprvé. Nevím, jestli to někomu pomohlo, možná spíš nám. Měli jsme možnost doplnit tekutiny a říct si, co se bude dít, až Teplice změní rozestavení. Když máte klid to napsat na tabuli, je to komfortnější, než to řvát nebo posílat na papírcích. Šlo o moment, kdy se lámalo, jestli se dostaneme pod tlak.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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