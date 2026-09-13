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Chaloupek o těžkém startu sezony: Tělo nebylo připravené. Přestup? Byl jsem domluvený, že...

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SESTŘIH: Teplice - Slavia 0:2. Sešívaní zpátky první, trefil se Nowak. Zápas byl na chvíli přerušen • Zdroj: iSport.cz
Štěpán Chaloupek nadskakuje míči
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po výhře nad Teplicemi
Matěj Pulkrab v hlavičkovém souboji se Štěpánem Chaloupkem
Pavel Kačor během zápasu v Teplicích
Slavia šturmovala v Teplicích za vítězstvím
Zlatohlávek v rozepři s Nowakem
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Bartoloměj Černík
Chance Liga
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Nemá za sebou jednoduché léto. Štěpán Chaloupek byl členem reprezentačního výběru na mistrovství světa v Severní Americe, ke Slavii se připojil se zpožděním. Pak se celé léto řešila sága ohledně jeho možného přestupu. Zájem byl z Anglie, blízko bylo i Lazio. Nic nedopadlo, klíčový stoper zůstal a opět se může soustředit na výkony. Třeba jako ten v Teplicích, který byl suverénní. „Ale tělo na začátku sezony nebylo připravené,“ okomentoval náročný start sezony.

Bylo to v Teplicích náročné jako obvykle?
„Hodně. Jak fyzicky, tak psychicky, zvlášť po čtvrtečním utkání proti Lens, kde nebyl závěr takový, jaký jsme si představovali. Potřebovali jsme hodně rychle přepnout hlavu na víkend, na tento složitý zápas. Čas na regeneraci nebyl ideální, ale klobouk dolu před celým týmem, jak jsme se dokázali připravit a semknout. I přes výpadek světel jsme zůstali psychicky silní a ukázali jsme, že tým má obrovskou sílu.“

Co se během výpadku dělo? Rozcvičovali jste se, probírali taktiku?
„Vlastně všechno, co jste řekl. Nastoupili maséři a fyzioterapeuti, aby nám rozhýbali těžké nohy. Dali si záležet, abychom zůstali v teple a převlékli se do suchého. K tomu nastoupili videoanalytici, aby nám sdělili informace.“

Na zápas s Lens jsem hrdý

Zmínil jste čtvrteční prohru s Lens. Co ve vás přetrvalo, hořkost z výsledku, či pozitiva z výkonu?
„Osobně si beru to pozitivní. Troufnu si říct, že jsme byli lepším týmem. Nikdo by nemohl říct ani píp, kdybychom vedli v poločase 2:0. Cítím hrdost na tým, ve kterém je spoustu nových a mladých kluků, co hrají Ligu mistrů poprvé a zvládají to. I po přestavbě máme ohromnou sílu. Fakt strašně mě to těší.“

Jak se cítíte osobně? Byl jste na mistrovství světa, na začátku sezony vám byla minutáž dávkovaná...
„Zaplať pánbůh, že teď už se cítím dobře. Začátek byl fakt náročný a sám nedokážu říct, proč to tak bylo. Těžko jsem se do toho dostával. Že nechci hrát v základu nebo že chci střídat v Ostravě o poločasu, o to jsem si říkal sám. Tělo nebylo připravené a já necítil, že týmu odevzdám to, co se ode mě čeká. Bylo potřeba zapracovat na kondici a fyzičce, naštěstí už jsem zpátky, kde jsem chtěl být.“

Přestup? Nic se pro mě nemění

A co neustálé řešení vašeho možného přestupu do zahraničí? Mělo to nějaký vliv?
„Musím říct, že jsem se celou dobu snažil držet mimo největší šrumec. I kdyby se můj přestup měl řešit, nejdůležitější jsou mé výkony na hřišti. Když nebudu mít srovnanou hlavu, nemůžu předvádět výkony, které se ode mě očekávají. Byl jsem domluvený, že se mnou se budou řešit jen nutné věci. To se povedlo, k ničemu nedošlo. Já byl nastavený tak, že nebudu zklamaný z toho, když zůstanu. Nic se pro mě nemění.“

Prožíváte stále nějak speciálně návrat do Teplic, svého mateřského klubu?
„Musím říct, že teď už je to trošku jiné. Je to stále můj druhý domov, ale tým se už dost obměnil, byť jsou to jen necelé tři roky. Už je tu asi jen čtyři či pět kluků z původního týmu, jinak je tým kompletně nový. S těmi, co zůstali, mám dobrý vztah, jsme v kontaktu. Ale vždy se sem těším. Vím z druhé strany, jak těžké zápasy tu jsou, o to víc jsem šťastný, že jsme to zvládli. Měl jsem tu rodinku, kamarády, to mě samozřejmě těší. Do Prahy je to složitější, ale i tam za mnou jezdí.“

Slavii teď čeká pohárový zápas ve Varnsdorfu. Pojedete?
„Moc variant není, jsme bohužel trochu pokopaní. Jsem připravený na další zápas, i kdybych měl hrát, i kdybych měl sedět.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
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