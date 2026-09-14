Slavia v Teplicích: král střelců, jednonohý Chytil i spor o choreo. Kdo zvládl reparát?
Není to oblíbený výjezd, proto panuje ve slávistickém táboře po návratu z Teplic a výhře 2:0 obrovská spokojenost. Utkání ale kromě pozitivních věcí (jako další střelecké procitnutí Wiktora Nowaka či solidní výkon Mikuláše Konečného) přineslo i negativní stránky – zranění Mojmíra Chytila či peripetie fanouškovských táborů s policií. A co gambijský debutant v dresu Teplic?
Klenot z Polska
Wiktor Nowak umí používat pravou i levou. A hlavně u obou končetin umí vypustit pořádné bomby. V prvním poločase jednou takovou zarazil i většinu osazenstva Stínadel. Pecka pod břevno byla nechytatelná. Nováček v brance Teplic, Kryštof Lichtenberg, neměl nárok. Pro polského středopolaře šlo o pátou úspěšnou trefu v ročníku a v čele tabulky střelců se dorovnal mladoboleslavskému Martinu Šubertovi.
„Wiktora jsme si vyhlédli kvůli komplexnosti. Kluci skauti s ním přišli někdy v zimě. Věděli jsme, že umí vystřelit oběma nohama, že je běžecky vybavený, ale také se nám zdál chytrý. Dobře se rozhodoval. Co jsme nevěděli, jak skvělý kluk to je. To nikdy z dat nevyčtete. Po dvou týdnech na soustředění nám přišlo, že s námi je dva roky,“ chválil novou kometu Jindřich Trpišovský.
Jednonohý Chytil
Už před zápasem musel Jindřich Trpišovský sestavu dost látat, proto v 9. minutě zbledl. Mojmíru Chytilovi se po zákroku Oskara Vientiesse ohnul kotník a gestikulace útočníka signalizovaly velkou bolest. „Když jsem to viděl na tabletu, hned jsem poslal kluky se rozcvičovat,“ přiznal kouč. Chytil po ostřiku od ošetřovatelů pokračoval ve hře, dokonce ve velmi dobrém výkonu. Když ale opadal adrenalin, přišla další krize.
Zhruba po půl hodině hry to vypadalo špatně, Chytil kulhal, ploužil se po hřišti. Danijel Šturm už byl vysvlečený do dresu. Pak ale přišla ještě jedna komunikace s Milanem Kerbrem. „Říkal, že to chce zkusit do poločasu, aby nám zůstala jedna pauza na střídání,“ řekl Trpišovský. Chytil to opravdu i o „jedné noze“ dohrál do pauzy a pak přenechal místo agilnímu Slovinci.
Spor o choreo
Na utkání se Slavií se celé město těšilo. Zvlášť po nedávných výkonech Teplic byla od zápasu fanouškovsky vysoká očekávání. Bohužel nemohl proběhnout tak, jak si tábory obou týmů vysnily. Jak napsali na sociální sítě domácí ultras Tepličáci: „Policie České republiky se rozhodla nepovolit ani připravené choreografie, mávací vlajky a veškeré transparenty. A to jak domácím, tak hostujícím fanouškům!“
Policie na síti X reagovala tím, že tvrzení není pravdivé, že řešila pouze zákaz velkých plachet bez nápisů či obsahu, které mohou sloužit k zakrytí osob odpalujících pyrotechniku. K tomu se vyjádřil i hostující kotel, když během výpadku světel vyvěsil nápis „Nesmyslné zákazy od PČR, náš svět nezničíte“, jen aby následně spustil masivní pyroshow. Stejně tak se během zápasu odehrál za severní tribunou ohňostroj, který policie rovněž zakázala.
Posila sestřelila holuby
Šlo se do finiše, bylo krátce po vynucené pauze a Teplice prohrávaly 0:1. Zdenko Frťala tak přešel na formaci dvou útočníků a poslal do hry devatenáctiletého Gambijce, který přišel jako last minute posila – Abdourahmana Badamosiho. Další zajímavé africké jméno, od kterého si v klubu slibují podobný efekt jako u Johna Auty. Bohužel pro domácí, proti Slavii nemělo efekt.
„Je škoda, že jsme nevyužili jeho postavy a neposlali jsme do vápna víc centrů. A když už se dostal ke střele, vyplašil holuby na střeše stadionu,“ usmál se Zdenko Frťala při vzpomínce na hrubě nepovedenou střelu 196 centimetrů vysokého forvarda. Proti Slavii ho hodil do vody, ať plave, jinak lze počítat, že šance v A týmu bude dostávat spíše pozvolna. „Ale typologii takového útočníka jsme delší dobu hledali,“ upozornil kouč.
Konečný zvládl další reparát
Odmaturoval teprve před rokem a půl, ty nejtěžší zkoušky ale skládá až teď. Mikuláš Konečný od začátku sezony pravidelně nastupuje v dresu Slavie a zažívá jednu krizovou situaci za druhou. Červená karta v lize, způsobený gól v Liberci, červená karta v Lize mistrů... Ale realizační tým jako by chtěl veřejně deklarovat, jak moc dvacetiletému stoperovi věří.
Dva týdny po smolné situaci z Liberce zamířil do základní sestavy na derby. Jen tři dny po rekordně rychlém vyloučení proti Lens stál v základní sestavě v Teplicích. Byť na výběr moc nebylo, se slávisty přijel už jen sedmnáctiletý stoper David Barčot. Někdy je na Konečném vidět, že je nervózní, navíc byl blízko další katastrofě - pokud by ho míč coby posledního hráče zasáhl místo ramena do ruky, možná by sudí tahal červenou kartu. Nestalo se, reparátem prošel s grácií, nulu pomohl udržet.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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