Česká liga táhne a útočí na rekord. Poslední kolo? 4. nejnavštěvovanější v tomto století!
- Uplynulé kolo Chance Ligy navštívilo přes 68 tisíc diváků, což z něj dělá čtvrté nejnavštěvovanější ligové kolo v 21. století.
Nejvíce fanoušků dorazilo na zápas Sparty s Jabloncem na Letnou, pěticifernou návštěvnost zaznamenal ještě duel Teplic se Slavií.
Celkový ligový průměr 6909 diváků na zápas útočí na historický rekord ze sezony 1993/94, ohrozit ho však může nadcházející chladné počasí.
Kvůli protestům aktivních fanoušků v minulých kolech to možná není tolik vidět, ale Chance Liga láká v tomto ročníku velké množství diváků. Vůbec nejvíc se zadařilo v uplynulém kole. Za víkend na stadiony vyrazilo přes 68 tisíc lidí a jde tak o čtvrté nejnavštěvovanější ligové kolo ve 21. století. Celá sezona pak s průměrem 6909 diváků na zápas útočí na rekord.
Až na dvě výjimky hlásili pořadatelé v posledních dvou dnech na ligových stadionech nadpoloviční zaplnění sedaček. Hned v pěti případech pak fanoušci obsadili dokonce víc než tři čtvrtiny z maximální kapacity stadionu.
|Sezóna / Kolo
|Diváků celkem
|Průměr / zápas
|2025/26 4. kolo
|75 840
|9 480
|2025/26 6. kolo
|70 964
|8 871
|2023/24 3. kolo
|70 022
|8 753
|2026/27 8. kolo
|68 261
|8 533
Pomohlo dobré počasí i zajímavé zápasy, ale asi nejdůležitější je dlouhodobý trend, a tedy že zájem o český fotbal stále roste. „Čísla ze začátku sezony potvrzují, že ligový fotbal si v Česku vybudoval silnou a především stabilní fanouškovskou základnu, která navíc dál roste. Stále více lidí už chodí na stadion především za svým klubem, nejen kvůli atraktivitě konkrétního soupeře, což je pro další rozvoj klubů i celé ligy naprosto klíčové,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.
„Zároveň to ukazuje, že fanoušci vnímají zlepšující se úroveň ligy nejen na hřišti, ale i v celkovém servisu, prostředí kolem zápasů a samotném zážitku z návštěvy stadionu. Je proto důležité, aby LFA i kluby v tomto směru nepolevily a dál systematicky pracovaly na tom, aby všichni návštěvníci měli nadále důvod se na stadiony pravidelně vracet,“ pokračuje Hajný.
Když se podíváte na návštěvy jednotlivých utkání uplynulého kola, kromě nebývalého návalu v Teplicích, kam přijela mistrovská Slavia, se na žádném stadionu nebudete počtu diváků divit. Ve srovnání s celkovým průměrem sezony dokonce hned na šesti místech museli být lehce nespokojeni.
Drobný úpadek na Spartě
Vedle již zmíněného zápasu Teplice–Slavia (13 078 diváků) se na pěticifernou hodnotu vyškrábal už pouze duel Sparty s Jabloncem. Na Letnou dorazilo necelých 17 tisíc lidí, což je oproti standardu drobný úpadek, ale přesto šlo – co do počtu návštěvníků – o nejlepší zápas kola.
Další čtyři místa se zaplnila z víc než poloviny a pokořila metu pět tisíc fanoušků. Na brněnské derby Zbrojovky s Artisem přišlo 9573 fotbalových nadšenců a další zmar trápící se Plzně proti Olomouci sledovalo v Doosan aréně dalších bezmála devět tisíc. Mezi zápasy s vyšší návštěvou lze určitě započítat také klání Baníku s Pardubicemi (8269 diváků) a Bohemians–Slovácko (5009).
|Sezóna
|Počet diváků
|Průměr / zápas
|1996/97
|1 710 043
|7 125
|2026/27
|435 260
|6 909
|2023/24
|1 782 387
|6 435
|2024/25
|1 704 832
|6 177
|1997/98
|1 477 503
|6 165
Na počet příznivců největší zklamání kola přinesl duel o druhé místo mezi Libercem a Mladou Boleslaví. U Nisy se sešlo jen něco přes čtyři tisíce lidí, jimž domácí fotbalisté předvedli další vítěznou podívanou a v tabulce se drží na dosah vedoucí Slavie.
Nejosiřelejší ochozy pak byly podle očekávání ve Zlíně, kde jsou s návštěvností nízko od začátku sezony a v minulém ročníku to nebylo jiné. Mnoho „ševců“ pak určitě nenaláká ani tragická sportovní forma týmu.
Rekordu nenahrává horší počasí
V součtu Chance Liga zažila divácky nejlepší kolo sezony s průměrem 8533 fanoušků na zápas. Po téměř kompletních osmi kolech (schází dohrávka Bohemians–Mladá Boleslav) se tak celkový průměr drží na velmi solidním čísle 6909 návštěvníků.
Jde tak s náskokem o divácky druhou nejlepší sezonu v historii české ligy, tedy od sezony 1993/94, kdy se průměr nakonec vyšplhal na 7125 diváků na utkání. Překonat tento rekord bude vzhledem ke zhoršujícímu se počasí náročné. Navíc když v závěru soutěže, především v nadstavbě, na méně důležité zápasy, kde už sportovně o moc nejde, tak početné davy obvykle nepřijdou.
„Jsme přesvědčeni, že překonání historického rekordu je spíše otázkou času. Už dnes vidíme na řadě stadionů, že neustále rostoucí zájem fanoušků naráží na jejich kapacitní možnosti. O to důležitější proto bude, aby se v blízké době podařilo posunout k realizaci projekty nových arén. Potom věříme, že půjde průměrná návštěvnost ještě výrazně výš a na nový rekord nebudeme čekat dlouho,“ dodal Hajný.
|Zápas
|Počet diváků
|% z kapacity
|Sparta – Jablonec
|16 901
|92 %
|Teplice – Slavia
|13 078
|77 %
|Zbrojovka – Artis
|9 573
|89 %
|Plzeň – Olomouc
|8 755
|75 %
|Baník – Pardubice
|8 269
|55 %
|Bohemians – Slovácko
|5 009
|80 %
|Liberec – Mladá Boleslav
|4 236
|43 %
|Zlín – Hradec Králové
|2 440
|41 %
|Celková návštěva
|68 261
|—
|Průměr na zápas
|8 533
|—