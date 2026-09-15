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Česká liga táhne a útočí na rekord. Poslední kolo? 4. nejnavštěvovanější v tomto století!

Prezentace fanoušků Teplic při utkání se Slavií
Prezentace fanoušků Teplic při utkání se SlaviíZdroj: ČTK
Na Stínadla dorazilo přes 13 tisíc diváků.
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský slaví výhru před fanoušky
Na Stínadla dorazilo přes 13 tisíc diváků
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský po výhře nad Teplicemi
Mojmír Chytil v utkání s Teplicemi
Pavel Kačor během zápasu v Teplicích
Slavia šturmovala v Teplicích za vítězstvím
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Petr Fantyš
Chance Liga
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  • Uplynulé kolo Chance Ligy navštívilo přes 68 tisíc diváků, což z něj dělá čtvrté nejnavštěvovanější ligové kolo v 21. století.

  • Nejvíce fanoušků dorazilo na zápas Sparty s Jabloncem na Letnou, pěticifernou návštěvnost zaznamenal ještě duel Teplic se Slavií.

  • Celkový ligový průměr 6909 diváků na zápas útočí na historický rekord ze sezony 1993/94, ohrozit ho však může nadcházející chladné počasí.

Kvůli protestům aktivních fanoušků v minulých kolech to možná není tolik vidět, ale Chance Liga láká v tomto ročníku velké množství diváků. Vůbec nejvíc se zadařilo v uplynulém kole. Za víkend na stadiony vyrazilo přes 68 tisíc lidí a jde tak o čtvrté nejnavštěvovanější ligové kolo ve 21. století. Celá sezona pak s průměrem 6909 diváků na zápas útočí na rekord.

Až na dvě výjimky hlásili pořadatelé v posledních dvou dnech na ligových stadionech nadpoloviční zaplnění sedaček. Hned v pěti případech pak fanoušci obsadili dokonce víc než tři čtvrtiny z maximální kapacity stadionu.

Sezóna / KoloDiváků celkemPrůměr / zápas
2025/26 4. kolo75 8409 480
2025/26 6. kolo70 9648 871
2023/24 3. kolo70 0228 753
2026/27 8. kolo68 2618 533
Zdroj: Fotbal.cz

Pomohlo dobré počasí i zajímavé zápasy, ale asi nejdůležitější je dlouhodobý trend, a tedy že zájem o český fotbal stále roste. „Čísla ze začátku sezony potvrzují, že ligový fotbal si v Česku vybudoval silnou a především stabilní fanouškovskou základnu, která navíc dál roste. Stále více lidí už chodí na stadion především za svým klubem, nejen kvůli atraktivitě konkrétního soupeře, což je pro další rozvoj klubů i celé ligy naprosto klíčové,“ říká Daniel Hajný, obchodní a marketingový ředitel LFA.

„Zároveň to ukazuje, že fanoušci vnímají zlepšující se úroveň ligy nejen na hřišti, ale i v celkovém servisu, prostředí kolem zápasů a samotném zážitku z návštěvy stadionu. Je proto důležité, aby LFA i kluby v tomto směru nepolevily a dál systematicky pracovaly na tom, aby všichni návštěvníci měli nadále důvod se na stadiony pravidelně vracet,“ pokračuje Hajný.

Když se podíváte na návštěvy jednotlivých utkání uplynulého kola, kromě nebývalého návalu v Teplicích, kam přijela mistrovská Slavia, se na žádném stadionu nebudete počtu diváků divit. Ve srovnání s celkovým průměrem sezony dokonce hned na šesti místech museli být lehce nespokojeni.

Drobný úpadek na Spartě

Vedle již zmíněného zápasu Teplice–Slavia (13 078 diváků) se na pěticifernou hodnotu vyškrábal už pouze duel Sparty s Jabloncem. Na Letnou dorazilo necelých 17 tisíc lidí, což je oproti standardu drobný úpadek, ale přesto šlo – co do počtu návštěvníků – o nejlepší zápas kola.

Další čtyři místa se zaplnila z víc než poloviny a pokořila metu pět tisíc fanoušků. Na brněnské derby Zbrojovky s Artisem přišlo 9573 fotbalových nadšenců a další zmar trápící se Plzně proti Olomouci sledovalo v Doosan aréně dalších bezmála devět tisíc. Mezi zápasy s vyšší návštěvou lze určitě započítat také klání Baníku s Pardubicemi (8269 diváků) a Bohemians–Slovácko (5009).

Nejnavštěvovanější sezony Chance ligy (od sezony 1993/94)
SezónaPočet divákůPrůměr / zápas
1996/971 710 0437 125
2026/27435 2606 909
2023/241 782 3876 435
2024/251 704 8326 177
1997/981 477 5036 165
Zdroj: Chance Liga

Na počet příznivců největší zklamání kola přinesl duel o druhé místo mezi Libercem a Mladou Boleslaví. U Nisy se sešlo jen něco přes čtyři tisíce lidí, jimž domácí fotbalisté předvedli další vítěznou podívanou a v tabulce se drží na dosah vedoucí Slavie.

Nejosiřelejší ochozy pak byly podle očekávání ve Zlíně, kde jsou s návštěvností nízko od začátku sezony a v minulém ročníku to nebylo jiné. Mnoho „ševců“ pak určitě nenaláká ani tragická sportovní forma týmu.

Rekordu nenahrává horší počasí

V součtu Chance Liga zažila divácky nejlepší kolo sezony s průměrem 8533 fanoušků na zápas. Po téměř kompletních osmi kolech (schází dohrávka Bohemians–Mladá Boleslav) se tak celkový průměr drží na velmi solidním čísle 6909 návštěvníků.

Jde tak s náskokem o divácky druhou nejlepší sezonu v historii české ligy, tedy od sezony 1993/94, kdy se průměr nakonec vyšplhal na 7125 diváků na utkání. Překonat tento rekord bude vzhledem ke zhoršujícímu se počasí náročné. Navíc když v závěru soutěže, především v nadstavbě, na méně důležité zápasy, kde už sportovně o moc nejde, tak početné davy obvykle nepřijdou.

„Jsme přesvědčeni, že překonání historického rekordu je spíše otázkou času. Už dnes vidíme na řadě stadionů, že neustále rostoucí zájem fanoušků naráží na jejich kapacitní možnosti. O to důležitější proto bude, aby se v blízké době podařilo posunout k realizaci projekty nových arén. Potom věříme, že půjde průměrná návštěvnost ještě výrazně výš a na nový rekord nebudeme čekat dlouho,“ dodal Hajný.

Návštěvnost 8. kola Chance Ligy
ZápasPočet diváků% z kapacity
Sparta – Jablonec16 90192 %
Teplice – Slavia13 07877 %
Zbrojovka – Artis9 57389 %
Plzeň – Olomouc8 75575 %
Baník – Pardubice8 26955 %
Bohemians – Slovácko5 00980 %
Liberec – Mladá Boleslav4 23643 %
Zlín – Hradec Králové2 44041 %
Celková návštěva68 261
Průměr na zápas8 533
Zdroj: Chance Liga

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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