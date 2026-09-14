Big Ludo: bojovník a srdcař, co žil fotbalem až do samého konce. Díky za všechno, legendo!
Smutná zpráva, fotbalový svět nejen v Česku se halí do černého: ve věku 64 let odešel velký gólman a zároveň obrovská persona Luděk Mikloško... „Fotbalem a svým milovaným Baníkem žil až do konce,“ vzpomíná v novém dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Jakou stopu zanechal „Big Ludo“ v Ostravě a v Anglii? Jaký byl v soukromí a jak se pral se svou nemocí? A jak je Baník na jeho odchod připraven? Redakce deníku Sport včetně týmu Ligy naruby vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům Luďka Mikloška. Nebude zapomenut…
Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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