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Big Ludo: bojovník a srdcař, co žil fotbalem až do samého konce. Díky za všechno, legendo!

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Big Ludo: bojovník a srdcař, co žil fotbalem až do samého konce. Díky za všechno, legendo! • Zdroj: iSport.cz
Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško odpovídal na otázky fanoušků
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Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško odpovídal na otázky fanoušků
Sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško
Sportovní ředitel Baníku Ostrava Luděk Mikloško promluvil před startující sezonou
Šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško odpovídal na otázky fanoušků
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Chance Liga
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Smutná zpráva, fotbalový svět nejen v Česku se halí do černého: ve věku 64 let odešel velký gólman a zároveň obrovská persona Luděk Mikloško... „Fotbalem a svým milovaným Baníkem žil až do konce,“ vzpomíná v novém dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport Michal Kvasnica. Jakou stopu zanechal „Big Ludo“ v Ostravě a v Anglii? Jaký byl v soukromí a jak se pral se svou nemocí? A jak je Baník na jeho odchod připraven? Redakce deníku Sport včetně týmu Ligy naruby vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům Luďka Mikloška. Nebude zapomenut…

Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862023:520
2Liberec861113:419
3Olomouc851216:1016
4Zbrojovka851212:1016
5Ml. Boleslav742115:914
6Hr. Králové84228:714
7Jablonec841310:813
8Teplice841315:1513
9Sparta840415:1212
10Plzeň824216:1510
11Bohemians72328:99
12Baník83055:159
13Pardubice81257:135
14Artis81167:184
15Slovácko80355:143
16Zlín80087:180
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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