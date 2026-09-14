Expert Hubník: Slavia je v laufu, Sparta už musela. Karabec, Sochůrek i Macek do reprezentace
Při víkendovém kole Chance Ligy znovu doma ztratila Plzeň, když padla 2:3 s Olomoucí. V tabulce je až desátá, výsledkově strádá podobně jako Sparta. Ta v sobotu získala tři body na Letné s Jabloncem, těžký zápas v Teplicích uhrála i vedoucí Slavia. „Ta je v laufu,“ říká při hodnocení pro iSport Premium Roman Hubník, bývalý obránce Plzně, Sparty či české reprezentace.
„Hned v pondělí ráno mě zastihla velmi špatná zpráva o úmrtí Luďka Mikloška. Jde o velkou osobnost českého fotbalu, nejen u nás, ale i v zahraničí, hlavně ve West Hamu. Udělal tam skvělé jméno českému fotbalu. Byl to férový chlap, který držel slovo, fotbal byl jeho život, úplně nejvíc. Když onemocněl, snažil se tomu v Baníku pořád dávat sto procent a makal.
Když se bavíme o lize, tak Sigma začala v Plzni velice dobře, dala gól. Pak spíš nešťastnou náhodou přišla o vedení - když si to zpětně pouštím, doteď absolutně netuším, co chtěl Sylla udělat při tom obranném zákroku. Jak byl ve skluzu, asi mu nevyšel krok a nešťastnou náhodou to trefil takhle a Plzeň srovnala na 1:1. Pak dal krásný gól Tkáč, zase po určitých chybách Plzně. Rozhodla penalta v nastaveném čase. Pro Plzeň to mohla být vzpruha jít do kabiny za stavu 2:2, ale to se nepovedlo. Gól na tři jedna jen potvrdil výhru Sigmy. Byla velice efektivní, měla snad čtyři střely na bránu a dala tři góly.