Priske do bundesligy: Bude kouč na Letné znovu balit kufry? Co mluví pro a co proti
Dánský deník Tipsbladet uvedl, že Brian Priske je kandidátem na nového trenéra Mönchengladbachu, který za něj nabízí až 4 miliony eur.
Spartě se v úvodu sezony nedaří, když z osmi ligových zápasů hned čtyřikrát prohrála a v předkole Ligy mistrů neprošla přes Lyon.
Německý deník Bild i specialisté na Gladbach však zájem popírají a dánský kouč mezitím odcestoval s týmem k zápasu Evropské ligy v Jerevanu.
PŘÍMO Z ARMÉNIE | Sparta už to zažila. Ač se to nečekalo, opustil ji trenér, s nímž chtěla spojovat budoucnost, konkrétně Brian Priske. Zopakuje se situace z června 2024, kdy si kouč po dvou titulech ve fotbalové Chance Lize postavil hlavu a zmizel do Feyenoordu? Stát se to může, podle dánského listu Tipsbladet je na listu jmen, o nichž uvažuje bundesligový Mönchengladbach.
Brian Priske se v pondělí na Letišti Václava Havla dlouze bavil s kolegou Diarmuidem O’Carrollem, pak vyrazil s týmem na palubu a do Jerevanu, kde ve středu vstoupí střetem s Araratem Armenia do Evropské ligy.
Může - ano, může - se stát, že to bude jeden z jeho posledních zápasů ve Spartě. Teď jde o to, jak vysoce je to pravděpodobné. Mönchengladbach hledá nového kouče poté, co po třech porážkách v úvodu sezony vyhodil Eugena Polanského.
Priske se určitě k situaci vyjádří na úterní odpolední tiskové konferenci, nelze však čekat konkrétní výroky, spíše něco ve stylu, že ve fotbale je možné všechno. Je to tak, složitě představitelný byl už jeho úprk před dvěma lety do Rotterdamu, stejně jako loňský návrat na Letnou. Vždyť Spartu opouštěl bez nostalgie, šel zkrátka do většího klubu, což by platilo i nyní v případě bundesligové adresy.
Co mluví pro možnost odchodu? Zaprvé informace tohoto dánského zdroje, který mluví o zájmu Borussie, se v minulosti, rozuměj při kauze odchodu do Feyenoordu, ukázaly jako velmi přesné a vysoce detailní. Zadruhé Priske nezažívá se Spartou rozhodně idylický vstup do sezony. Z osmi ligových kol hned čtyřikrát prohrál, v tabulce se jednu chvíli propadl na desátou příčku, nyní je po výhře nad Jabloncem devátý.
Podle expertky Priske není téma
Vypadl v předkole Ligy mistrů s Lyonem, i když první duel doma vyhrál. Zatřetí má Gladbach připraven podle německých zdrojů velmi zajímavý obnos až čtyři miliony eur, tedy 100 milionů korun.
Jsou tu však také velmi výrazná proti. Letenský sportovní ředitel Tomáš Rosický bude sotva srozuměn s tím, že by měnil kouče v rozběhnuté sezoně. Navíc rudí tvoří nový tým. Například proti Jablonci nastoupilo v základní sestavě hned šest letních posil.
„Když se nevyhrává, logicky přichází v takovém klubu nějaká nejistota, pochyby. Samozřejmě je pro nás velkou výzvou, abychom se zlepšili. Tým je složený z nových hráčů. Někteří dorazili později, neabsolvovali přípravu s týmem. Musíme prostě pracovat dál, ukazovat kvalitu. Myslím, že se to s Jabloncem podařilo,“ vykládal Priske po sobotní výhře 2:0. Vedle toho mu vedení přivedlo zpět kondičního specialistu Christiana Clarupa, který pomáhal ve dvou mistrovských sezonách.
Německý Bild navíc Priskeho jako kandidáta nezmiňuje, hledá jen německou cestu, na níž podle deníku jsou: Alexander Blessin (naposledy St. Pauli), Christian Eichner (Karlsruhe), Steffen Baumgart (Union Berlín) a Horst Steffen (Brémy). Na sítí X se vyjádřila také novinářka Hannah Gobrechtová, která se specializuje na Gladbach. Podle ní není Priske v klubu téma. S podobnými informacemi přišel i server SkySports, podle kterého s Priskem neproběhl kontakt a do německého klubu neodejde.
Jak vše dopadne?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|23:5
|20
|2
Liberec
|8
|6
|1
|1
|13:4
|19
|3
Olomouc
|8
|5
|1
|2
|16:10
|16
|4
Zbrojovka
|8
|5
|1
|2
|12:10
|16
|5
Ml. Boleslav
|7
|4
|2
|1
|15:9
|14
|6
Hr. Králové
|8
|4
|2
|2
|8:7
|14
|7
Jablonec
|8
|4
|1
|3
|10:8
|13
|8
Teplice
|8
|4
|1
|3
|15:15
|13
|9
Sparta
|8
|4
|0
|4
|15:12
|12
|10
Plzeň
|8
|2
|4
|2
|16:15
|10
|11
Bohemians
|7
|2
|3
|2
|8:9
|9
|12
Baník
|8
|3
|0
|5
|5:15
|9
|13
Pardubice
|8
|1
|2
|5
|7:13
|5
|14
Artis
|8
|1
|1
|6
|7:18
|4
|15
Slovácko
|8
|0
|3
|5
|5:14
|3
|16
Zlín
|8
|0
|0
|8
|7:18
|0
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- Play-off o umístění
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